Новая дорога для жителей улицы Педагогической

Народный депутат Украины Сергей Кивалов продолжает оперативно реагировать на просьбы жителей Приморского района, касающиеся его благоустройства. Так, жители улицы Педагогической, 13, обратились к парламентарию с давно волнующей их проблемой - разбитая дорога, по которой невозможно ни пройти, ни проехать.
Сергей Кивалов за считанные дни отреагировал на просьбу отремонтировать дорогу на Фонтане. Во дворе трудится специальная техника. Там уже сняли старое дорожное покрытие, после этого межквартальные проезды капитально отремонтируют и положат новый асфальт.
Одна огромная яма вместо дороги и ни одной детской площадки. Но местные уверены: теперь им не придется портить свои машины на плохой дороге, их дети будут играть во дворе в комфортных условиях, и людям не придется перепрыгивать через лужи во время дождя.
Отметим, что ранее по многочисленным обращениям жителей Приморского района новое асфальтовое полотно было уложено по адресу улица Малая Арнаутская, 15, Тенистая, 7, на проспекте Шевченко 6/6. Масштабные ремонтные работы по укладке нового асфальтового покрытия по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова в Приморском районе продолжаются.