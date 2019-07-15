Новая дорога для жителей улицы Педагогической

Народный депутат Украины Сергей Кивалов продолжает оперативно реагировать на просьбы жителей Приморского района, касающиеся его благоустройства. Так, жители улицы Педагогической, 13, обратились к парламентарию с давно волнующей их проблемой - разбитая дорога, по которой невозможно ни пройти, ни проехать.

У нас вообще дети падали! А вот здесь, когда шел дождь, мы вообще пройти во двор не могли – ни с той стороны, ни с этой, потому что сплошные лужи. И сколько раз и взрослые падали, и дети падали на этих ямах!

- жалуется местная жительница Наталия Мали.

Дорога была ужасная, у нас посередине двора была лужа, которая всё время набиралась – невозможно было проехать с коляской, грязь и на машине также было сложно заехать и выехать,

- вторит ей мама маленького ребёнка Наталья Антоненко.

Сергей Кивалов за считанные дни отреагировал на просьбу отремонтировать дорогу на Фонтане. Во дворе трудится специальная техника. Там уже сняли старое дорожное покрытие, после этого межквартальные проезды капитально отремонтируют и положат новый асфальт.

Мы с 2015 года обращались в городские структуры, в компанию "Гефест", которая разворотила нам дорогу. Сейчас уже 2019 год и ничего. Потом мы обратились к Светлане Викторовне Осауленко и Сергею Васильевичу Кивалову. И вот сегодня варю борщ, смотрю из окна, а у нас техника во дворе. Я вот от лица всех жильцов, от лица нашего ОСМД очень благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за такое оперативное решение нашей давно наболевшей проблемы,

- выразила благодарность председатель ОСМД Наталья Савина.

Одна огромная яма вместо дороги и ни одной детской площадки. Но местные уверены: теперь им не придется портить свои машины на плохой дороге, их дети будут играть во дворе в комфортных условиях, и людям не придется перепрыгивать через лужи во время дождя.

Теперь, Слава Богу, у нас будет хорошее дорожное покрытие и будет детская площадка для наших деток,

- радуется председатель ОСМД Наталья Савина.

Отметим, что ранее по многочисленным обращениям жителей Приморского района новое асфальтовое полотно было уложено по адресу улица Малая Арнаутская, 15, Тенистая, 7, на проспекте Шевченко 6/6. Масштабные ремонтные работы по укладке нового асфальтового покрытия по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова в Приморском районе продолжаются.