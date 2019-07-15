Городской департамент здравоохранения отметил свой 75-летний юбилей

В Одессе отметили 75-летний юбилей городского департамента здравоохранения. В этот торжественный день медработников поздравили с их профессиональным праздником. Празднование юбилейной даты перенесли из-за трагедии в психиатрической больнице на Воробьева, когда в ужасном пожаре погибли шесть человек, в том числе медсестра Юлия Никита. Героическая женщина спасла десятки пациентов ценой собственной жизни. На торжественной церемонии медики снова вспомнили о подвиге своей коллеги.

Напомним, народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с инициативой наградить Юлию Никиту высоким званием Героя Украины посмертно. Такое решение поддержали коллективы медицинских учреждений города.

Рискуя своей жизнью, она вынесла более 50 человек на своих хрупких плечах из горящего здания. Вся медицинская общественность поручила мне, чтобы я созвал Ученый совет Международного гуманитарного университета и на этом заседании мы приняли такое решение. Это и есть настоящий героизм, и я считаю, что государство просто обязано присвоить Юлии Александровне Никите, простой медсестре, совершившей настоящий подвиг в мирное время, звание Героя Украины. Она достойна этого. Мы выступили с такой инициативой и будем добиваться результата,

- говорит народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Поднимались на праздновании и наболевшие профессиональные вопросы. По словам медиков, на данный момент медицина в Украине переживает не лучшие времена. Многие профессионалы выезжают за границу по причине низких зарплат и неблагоприятных условий труда. Медицинские работники убеждены, что необходимо комплексное решение на уровне государства. И этот посыл нашёл своё отображение Народной программы Сергея Кивалова, одним из важных пунктов которой является отмена пагубной медицинской реформы.

Пока не сформируют новое правительство, пока не заработает новая Верховная Рада, ничего хорошего ждать не приходится. И не нужно. Нужно потерпеть еще полтора, два месяца, и я думаю, что придут профессионалы настоящие, которые сделают все для того, чтобы запустить настоящую медицинскую реформу,

- уверен народный избранник Сергей Кивалов.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, преданность своему делу и высокий профессионализм народный депутат Украины наградил финалистов номинации «Лучший специалист терапевтической службы». Стоит отметить, что в Одессе с проблемами медицины много лет борются на местном уровне. Из городского бюджета выделяются десятки миллионов на ремонт больниц, создание медицинских центров, закупку нового оборудования.

Мы первыми в Украине стали покупать услугу, поняли, что гнаться за приобретением дорогостоящего оборудования, подготовкой кадров, а потом лихорадочно искать деньги на обеспечение медицинских работников достойной заработной платой - это процесс очень сложный и иногда даже нереализуемый. Поэтому предусмотрев деньги в бюджете, предоставив людям, которые не могут пройти дорогостоящее обследование МРТ (магнитно-резонансная томография – прим авт), КТ (компьютерная томография – прим. авт) и амбиографе - дорогостоящие, мы эту услугу оплачиваем. Это была первая идея и сначала ее критиковали, но потом вся Украина пошла в этом направлении. Достижения одесских врачей в таких отраслях как педиатрия, офтальмология, скорая помощь, инфекционные болезни, микробиология и курортология широко известны и за пределами Украины. И сегодня основная задача как местной, так и центральной власти - сохранить профессионалов и предоставить им качественные условия работы для улучшения уровня жизни в стране,

- резюмировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.