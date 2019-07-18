Сергей Кивалов проверил готовность первого учебного кабинета в строящейся «Школе будущего»

Строительство общеобразовательной церковно-приходской школы, которую в Одессе называют «Школой будущего», близится к завершению. Уже полностью готов и укомплектован один из учебных кабинетов по образцу которого будут оборудованы и другие классы. Готовность работ проверил инициатор проекта народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.
- отметил Сергей Кивалов.
В соответствии с дизайном была заказана специальная мебель – многофункциональные парты с регулируемой высотой и наклоном столешницы. И мебель, и все материалы, которые используются для строительства школы выполнены из экологически чистых материалов, прошедших соответствующую сертификацию. Соблюдены все стандарты и требования для учебных заведений. В каждом классе - умывальники, система вентиляции, большие светлые окна, которые можно использовать для проветривания помещений. На полу – экологически чистый, качественный противоскользящий линолеум, а высота потолков составляет 4 метра. По словам Сергея Кивалова, очень важно, чтобы в помещении, где занимаются дети, было больше воздуха.
Кроме этого, школа будет оснащена самым современным оборудованием. Предусмотрены специальные компьютерные классы, лаборатории для проведения опытов, помещения для занятий лепкой, рисованием, рукоделием и так далее. Здесь будут работать до 20 различных кружков.
- отметил Сергей Косьяненко.
Заполняемость каждого класса составит не более 20 человек. Предполагается в первый учебный год здесь будут учиться до 500 детей, хотя в школа, может вместить гораздо больше желающих. Параллельно с завершением строительных работ ведется набор учителей. По словам Сергея Кивалова, это должны быть люди, которые действительно знают свое дело, и, главное – любят детей. А чтобы иметь возможность полностью отдаваться своей работе, планируется, что заработная плата учителей в «Школе будущего» будет на 30-40% выше, чем в обычных общеобразовательных школах.
- отметил Сергей Кивалов.
Уже с младших классов дети смогут учиться не только на государственном языке, но также английском, немецком, французском. На иностранном языке школьные предметы будут читать иностранные преподаватели. А в старших классах дети смогут изучать такие востребованные в мире языки как китайский и арабский.
В «Школе будущего» ученики будут заниматься не только учебой. Создаются все условия и для отдыха, комфортного времяпрепровождения в перерывах между занятиями. Большой просторный двор, огромное школьное кафе на 650 мест, спортивный зал и бассейн. Сергей Кивалов также проверил ход работ и на других объектов, которые составляют этот уникальный учебный комплекс – единственный во всей Украине.
В бассейне, рассчитанном на шесть дорожек уже ведутся облицовочные работы и началась покраска потолка. Это будет единственный детский бассейн в городе, где смогут заниматься все желающие. Кроме основного бассейна, предусмотрен «лягушатник» для обучения самых маленьких. Для безопасного и качественного функционирования бассейна закуплено самое лучшее оборудование – немецкая система вентиляции и насосов, испанские фильтры.
- отметил коммерческий директор компании «Стевол» Иван Снурников.
Так же ведется завершение оформления нижнего храма Ионна Богослова, с которого и началось строительство школы. Одесса является многокультурным городом, здесь живут представители разных религиозных конфессий, но большинство одесситов являются православными. Предполагается, что и в «Школе будущего» большинство учеников будут православными. По желанию родителей дети смогут изучать Слово Божье, учиться христианским традициям, что даст ребенку возможность развиваться гармонично.
- отметил настоятель храма отец Сергей Кударенко.
Все 22 тысячи квадратных метров уникального учебного заведения будут посвящены детям и только детям. Школа является исключительно социальным проектом, которая будет работать не на прибыль, а на будущее нашего города. По словам Сергея Кивалова, выбранное для строительства школы место, является самым лучшим в Приморском районе. Когда-то его хотели отдать под строительство казино и жилого комплекса, поэтому у проекта «Школа будущего» вначале было много противников.
- добавил Сергей Кивалов.