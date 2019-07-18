Сергей Кивалов проверил готовность первого учебного кабинета в строящейся «Школе будущего»

Строительство общеобразовательной церковно-приходской школы, которую в Одессе называют «Школой будущего», близится к завершению. Уже полностью готов и укомплектован один из учебных кабинетов по образцу которого будут оборудованы и другие классы. Готовность работ проверил инициатор проекта народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.

Примерно такие классы будут во всей школе, но каждый класс будет иметь свой дизайн. Все кабинеты будут индивидуальными, одинаковых не будет, потому что здесь будут учиться дети будущего,

- отметил Сергей Кивалов.

В соответствии с дизайном была заказана специальная мебель – многофункциональные парты с регулируемой высотой и наклоном столешницы. И мебель, и все материалы, которые используются для строительства школы выполнены из экологически чистых материалов, прошедших соответствующую сертификацию. Соблюдены все стандарты и требования для учебных заведений. В каждом классе - умывальники, система вентиляции, большие светлые окна, которые можно использовать для проветривания помещений. На полу – экологически чистый, качественный противоскользящий линолеум, а высота потолков составляет 4 метра. По словам Сергея Кивалова, очень важно, чтобы в помещении, где занимаются дети, было больше воздуха.

Кроме этого, школа будет оснащена самым современным оборудованием. Предусмотрены специальные компьютерные классы, лаборатории для проведения опытов, помещения для занятий лепкой, рисованием, рукоделием и так далее. Здесь будут работать до 20 различных кружков.

Все сделано так, чтобы детям было здесь было хорошо и уютно. Стены оформлены в ярких цветах, чтобы было больше красок, больше позитива, чтобы все способствовало учебе. Также каждый класс будет оборудован интерактивной доской, чтобы было удобнее объяснять новые темы, и чтобы материал лучше воспринимался,

- отметил Сергей Косьяненко.

Заполняемость каждого класса составит не более 20 человек. Предполагается в первый учебный год здесь будут учиться до 500 детей, хотя в школа, может вместить гораздо больше желающих. Параллельно с завершением строительных работ ведется набор учителей. По словам Сергея Кивалова, это должны быть люди, которые действительно знают свое дело, и, главное – любят детей. А чтобы иметь возможность полностью отдаваться своей работе, планируется, что заработная плата учителей в «Школе будущего» будет на 30-40% выше, чем в обычных общеобразовательных школах.

Я считаю, что школа будущего должна строиться на перспективу. Самое важное, чтобы была качественная подготовка, а для этого учитель должен быть финансово занитересован. Здесь будет все необходимое – компьютеры, интерактивные доски, преподавание на иностранных языках. И уже через 10-15 лет мы увидим плоды своей работы,

- отметил Сергей Кивалов.

Уже с младших классов дети смогут учиться не только на государственном языке, но также английском, немецком, французском. На иностранном языке школьные предметы будут читать иностранные преподаватели. А в старших классах дети смогут изучать такие востребованные в мире языки как китайский и арабский.

В «Школе будущего» ученики будут заниматься не только учебой. Создаются все условия и для отдыха, комфортного времяпрепровождения в перерывах между занятиями. Большой просторный двор, огромное школьное кафе на 650 мест, спортивный зал и бассейн. Сергей Кивалов также проверил ход работ и на других объектов, которые составляют этот уникальный учебный комплекс – единственный во всей Украине.

В бассейне, рассчитанном на шесть дорожек уже ведутся облицовочные работы и началась покраска потолка. Это будет единственный детский бассейн в городе, где смогут заниматься все желающие. Кроме основного бассейна, предусмотрен «лягушатник» для обучения самых маленьких. Для безопасного и качественного функционирования бассейна закуплено самое лучшее оборудование – немецкая система вентиляции и насосов, испанские фильтры.

Здесь используются экологически чистые материалы, вся плитка прошла всю необходимую международную сертификацию. Это лучшая линия завода, которая используется в этой церковно-приходской школе. Думаю, что каждый, кто будет приходить сюда получит эстетическое удовольствие, и все это будет служить на долгие годы,

- отметил коммерческий директор компании «Стевол» Иван Снурников.

Так же ведется завершение оформления нижнего храма Ионна Богослова, с которого и началось строительство школы. Одесса является многокультурным городом, здесь живут представители разных религиозных конфессий, но большинство одесситов являются православными. Предполагается, что и в «Школе будущего» большинство учеников будут православными. По желанию родителей дети смогут изучать Слово Божье, учиться христианским традициям, что даст ребенку возможность развиваться гармонично.

Мы уже приближаемся к завершению, думаю, где-то к осени мы уже завершим начатое. Нам доставят иконы, будет завершена роспись храма, и, конечно, стоит сказать, что мы сегодня явились свидетелями того, что Сергей Васильевич уделяет огромное внимание, находя время в своем плотном графике, приезжает на стройку, всем интересуется, участвует в каждом проекте, потому что действительно он более душой и сердцем за это доброе начинание, потому что живет простым человеческим принципом, что нужно оставить на этой земле то, что будет полезно людям,

- отметил настоятель храма отец Сергей Кударенко.

Все 22 тысячи квадратных метров уникального учебного заведения будут посвящены детям и только детям. Школа является исключительно социальным проектом, которая будет работать не на прибыль, а на будущее нашего города. По словам Сергея Кивалова, выбранное для строительства школы место, является самым лучшим в Приморском районе. Когда-то его хотели отдать под строительство казино и жилого комплекса, поэтому у проекта «Школа будущего» вначале было много противников.

Много мы пережили, очень много. На первых порах нам и акции устраивали, не давали строить эту школу, пока мы не построили храм, пока мы не подняли крест православный вместе с митрополитом Одесским и Измальским Агафангелом. И как только мы подняли крест, как только зазвонили колокола, вся эта нечисть вся отошла, и сегодня нам, Слава Богу, никто не мешает строить эту школу. Эта школа образцовая – что еще нужно лучшее для того, чтобы здесь занимались наши дети. Здесь будет все самое лучшее, самое современное. Это школа будущего, школа совести и мы ее сделали,

- добавил Сергей Кивалов.