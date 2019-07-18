Капитан, моряк и художник… В Одесском литературном музее открылась выставка живописи мариниста Александра Кореневского

17 июля в Одесском литературном музее состоялось открытие выставки живописи художника-мариниста Александра Кореневского Выставка организована при поддержке Народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Народный депутат Украины V созыва Дмитрий Волошенков, представлявший Украинскую морскую партию Сергея Кивалова, также принял участие в организации мероприятия, подчеркнув:



Открытие выставки картин Александра Кореневского стало для всех, кто был знаком с автором, важным событием. Мне посчастливилось быть знакомым с художником, общение с которым в атмосфере его квартиры-мастерской, оставило неизгладимый след в моей душе. Смотря на его работы, словно переносишься на палубы кораблей, слышишь шум океана и ощущаешь мощь морских ветров. Александр Ефремович был уверен, что передать всю суть морской стихии, может только человек чьё сердце отдано морю. И ему, за долгие годы буквально сроднившемуся с водной стихией, это удалось.

Уверен, что душа художника, даже после окончания его земного пути, продолжает жить в его работах. Подобно прекрасным парусникам, рождённым его талантом, картины А.Кореневского расходятся по миру, становясь желанным приобретением для коллекционеров и любителей моря. И сегодняшняя мемориальная выставка - ещё одна возможность соприкоснуться с памятью о самобытном мастере, Одессите и капитане ЧМП А.Е.Кореневском.



Душа художника продолжает жить в его работах. Паруса плывут по миру. Соприкосновение с памятью мастера происходит, когда мы смотрим на его великолепные полотна.



Сегодняшняя выставка - мемориальная. В Литературном музее сегодня собрались и те, кто знали автора и те, кто узнают его по работам.

Это не только капитан, моряк и художник. Это стопроцентный одессит. Одессу невозможно представить без моря и моряков. Украшение моря - крылатый корабль. Каждая работа Александра Ефимовича выполнена, как говорится «по любви».

Немаловажным в произведениях Кореневского является так называемая «архитектура» корабля, когда мастер тщательно выписывает мачты и паруса. В его творчестве прослеживается мужское и женское начала - масло и акварель.

Море на картинах Кореневского - всегда бурное; люди ведут борьбу со стихией. Ведь даже само слово «волнение» - от слова «волна». Пейзажи имеют аромат ветра и соли.

Хочется, чтобы выставка стала осуществленной мечтой и в наших портах стояли красавцы-парусники...!



подытожила искусствовед Ирина Тимохова.

Также, на открытии выступили представители журналистской и художественной общественности нашего города, среди которых были Председатель правления Одесской региональной организации Национального союза журналистов Украины Юрий Работин, галерист Сергей Брайко, которые высоко оценили творчество Александра Кореневского и его личные качества художника и капитана.

Во время церемонии открытия выставки, вдова художника, передала в дар несколько работ, которые автор не успел вручить лично. Коллективу мореходного училища им. А.И.Маринеско был передан портрет легендарного одесского подводника, а также семье Крупник был подарен портрет Народного артиста Украины С.С.Крупника.

Работы, представленные на выставке, наполнены экспрессией и романтикой моря; при этом автор изображает всю сложность морской профессии в образах своих героев; а также поэтику стихии, ее силу и красоту. Раздувающиеся по ветру паруса, брызжущие и накатывающие огромные волны, изящные и в то же время мощные очертания кораблей и судов – все детали произведений Кореневского, как и целостность образов и сюжет, проработаны тщательно и с большим мастерством.

Благодаря этому зритель ощущает всю глубину и масштаб чувств автора, его проникновение в тайны моря и в суть морской профессии.

Выставка продлится до 30-го июля.