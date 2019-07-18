 Юбилейный набор в МГУ: бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров стартовали уже в 25-й раз

На базе Международного гуманитарного университета состоялся 25-й юбилейный набор компьютерных курсов для пожилых людей. Социальный проект уже несколько лет действует по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Несколько лет назад мы организовали на базе Международного гуманитарного университета бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, за это время уже несколько тысяч жителей нашего города пенсионного возраста смогли обучиться работе на компьютере и их жизнь изменилась в лучшую сторону – они могут посредством Скайпа, социальных сетей общаться со своими детьми, внуками, проживающими далеко, совершать покупки и оплачивать коммунальные платежи в режиме онлайн, читать новости из интернета и, что самое главное, они стали более активными, общительными, они больше не чувствуют такую пропасть между собой и молодым поколением. Бесплатные компьютерные курсы, которые функционируют в Международном гуманитарном университете имеют большею перспективу и хорошо воспринимаются людьми, эта программа работает, и я горжусь этой программой, - заверил инициатор социального проекта народный депутат Украины Сергей Кивалов.

К занятиям приступили более сотни слушателей. Каждый имеет свою цель: общение в социальных сетях, просмотр видеофильмов и оплата коммунальных счетов с помощью сети Интернет.

Господин Кивалов делает очень большое дело для нас, для города, для пенсионеров. Мы выпали уже из рабочих моментов, и нам бывает опять хочется вернуться в активную жизнь. Поэтому я благодарна, что была возможность записаться на эти курсы. Я пройду курс обучений и буду более мобильная, смогу разговаривать со своими детьми по Скайпу, смогу находить что-то интересное в Интернете, - делится слушательница бесплатных компьютерных курсов Ольга Николаевна.

Я первый раз записалась и первый раз в Международном гуманитарном университете. У нас сегодня организационная встреча и когда я увидела такое количество людей, что все желают, все хотят быть современными и вращаться в компьютерной, айтишной системах. Меня это очень заинтересовало, - добавляет Елена, впервые посетившая бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров.

Просто общаться, смотреть интересные передачи, фильмы, музыку слушать. Это ж прогресс, нужно идти в ногу с прогрессом. Сергей Кивалов много делает для Одессы, человек, который знает что нужно делать, как делать и пользуется большим авторитетом в мире. И я уверена, что он ещё много хорошего для Одессы сделает, - выразила уверенность одесситка Любовь, которая посещает бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров.

Параллельно с курсами для людей пожилого возраста проходят компьютерные курсы для детей. Дети любого возраста могут овладеть компьютерными технологиями на базе первого в Украине Центра кибербезопасности и информационных технологий, а также IТ-центра Одесской Юракадемии.

Расширяя наш социальный проект, мы создали бесплатные курсы для детей различных возрастов. Сейчас вся учеба так или иначе связана с использованием компьютера, интернета. Знаний, которые дают в школе на информатике очень часто бывает недостаточно, при этом далеко не каждые родители имеют материальную возможность отвести своего ребёнка на платные компьютерные курсы, которые на сегодняшний день очень дорого стоят. Кроме того, нельзя забывать о детях-сиротах, детях, лишённых родительской опеки, которые также, как и все другие дети, нуждаются в качественном обучении, нуждаются в компьютерных навыках, но в отличие от всех остальных детей, у них меньше возможностей. Поэтому создавая наши компьютерные курсы, мы решили, что будем принимать на них всех, кто выразит такое желание – будь-то дети из семей, или дети из детских домов. Дети у нас занимаются на Ришельевской ,28. на факультете кибербезопасности и информационных технологий, с нашими преподавателями. Я уверен, что компьютерные для детей будут очень популярны среди одесских школьников, на них будут ходить дети различных возрастов, учиться и улучшать свою успеваемость в школе,

- резюмировал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Бесплатные компьютерные курсы для многих пенсионеров нашего города стали не только возможностью получить такие необходимые на сегодняшний день знания и навыки, но и завести новых друзей и расширить свой круг общения. А поэтому неудивительно, что в течении нескольких лет они не теряют своей популярности.

Пришла на курсы, потому что хочу расширить свой кругозор. Впервые познакомилась с Международным гуманитарным университетом - здесь великолепно, я просто любуюсь вашими зданиями, я считаю, что это лучший университет города. Спасибо Сергею Васильевичу. Читала его программу, все замечательно, мы его поддерживаем, - говорит Людмила Александровна, которая посещает бесплатные компьютерные курсы МГУ.

Я занимаюсь картинами шерстью, хочется общаться, с людьми творческими, что-то новое узнавать, может быть какой-то красивый вид, красивую картину, что-то сделать. И хочется общения. В нашем возрасте общение - это все. Это наша жизнь. А на сегодняшний день практически всё общение происходит в сети и поэтому всем необходимо владеть хотя бы минимальными компьютерными навыками, - считает слушательница компьютерных курсов Светлана Константиновна.

Стать участником социального проекта можно позвонив по телефону 700-78-30 или обратившись по адресу улица Черняховского, 2.