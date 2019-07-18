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  • Дата: Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23

Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»

Категория: Новости

Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»

Никому не известный до последнего месяца одесский предприниматель – ресторатор Алексей Леонов бьет рекорды по количеству жалоб на его действия со стороны своих же избирателей – жителей Приморского района.
Напомним, в департаменте рекламы сейчас рассматривается коллективная жалоба жителей жилого дома по адресу, ул. Гагарина,23, где расположен штаб Леонова. Работники штаба ничего более оригинального не придумали, как оклеить стену дома сплошной рекламы их «Слуги народа», не поинтересовавшись мнением жителей дома.

 

 

Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»

 

Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»

 

А жители улицы Транспортной какую неделю пытаются сначала пригласить к себе кандидата на встречу, а потом встретить его в офисе. На все вопросы об организации встрече со «слугой народа» ответ – кандидат занят. Вот жители и интересуются, чем таким занят кандидат, который еще не стал народным депутатом, а у него уже нет времени на встречи с одесситами? Зато Алексей Леонов с изрядной периодичностью публикует свои фото, то с сомнительных спортивных мероприятий, то с красной дорожки Одесского международного кинофестиваля, то на камеру раздает газеты горожанам на Приморском бульваре. В общем занят высокой политикой, не до чаяний горожан ему!

Следует отметить, не только Леонов но другие «слуги» даже испугались идти на телеканал, так как им просто нечего сказать народу.

 

Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»

 

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Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»
Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»
Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»
Жители Приморского района в шоке от предвыборной кампании кандидата по 135 округу от «Слуги народа»
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