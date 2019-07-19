В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

Новый рынок – один из старейших рынков города. Одесситы приходят сюда не только, чтобы сделать базар, но и узнать последние городские новости. Любит делать покупки на Новом рынке и народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Ранним утром людей на рынке не так уж и много, но визит почетного гражданина города, конечно же, не остался не замечен.
Пенсионерка Людмила Леонидовна зашла в молочный корпус за творогом. Сразу же узнала Сергея Васильевича. Подошла, чтобы пообщаться. Проблема пенсионеров – как выжить на маленькую пенсию, чтобы и за квартиру заплатить, и не голодать, и не лекарства при необходимости хватило. На 1,5 тысячи гривен, которые получает Людмила Леонидовна – это почти невозможно. Поэтому сюда, на базар, она не так часто захаживает.
На покупательскую способность жалуются и продавцы. Говорят, что сейчас производить молочную, мясную продукцию – стало не выгодно. Люди стали меньше покупать, а товар скоропортящийся. Продавщица Татьяна из Кривого Озера Николаевской области сама выращивает кроликов, кур. В Одессу на Новый рынок свой товар привозит дважды в неделю.
Но не хлебом единым живут одесситы. Больше всего людей беспокоит мир в стране. Когда прекратятся боевые действия на востоке? Когда правительство перестанет тратить все деньги на войну? Эти вопросы посетители Нового рынка задавали Сергею Васильевичу чаще всего.