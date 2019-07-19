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  • Просмотров: 98
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

Категория: Новости

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

 

Новый рынок – один из старейших рынков города. Одесситы приходят сюда не только, чтобы сделать базар, но и узнать последние городские новости. Любит делать покупки на Новом рынке и народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Ранним утром людей на рынке не так уж и много, но визит почетного гражданина города, конечно же, не остался не замечен.

 

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

 

Пенсионерка Людмила Леонидовна зашла в молочный корпус за творогом. Сразу же узнала Сергея Васильевича. Подошла, чтобы пообщаться. Проблема пенсионеров – как выжить на маленькую пенсию, чтобы и за квартиру заплатить, и не голодать, и не лекарства при необходимости хватило. На 1,5 тысячи гривен, которые получает Людмила Леонидовна – это почти невозможно. Поэтому сюда, на базар, она не так часто захаживает.

 

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

 

Несмотря на окончание поста, людей на рынке не так много. У них просто нет денег, чтобы купить самые элементарные продукты питания. Думаю, нам нужно срочно принимать меры, потому что то, что сегодня происходит – это беда. Средней пенсия у людей которые отработали 40-50 лет составляет полторы гривен. Разве она может купить творог? Может купить мясо? Конечно нет. Наша страна, наши люди стали нищими. Они не могут позволить себе самые элементарные продукты. Я просто шокирован тем, что происходит. Думаю, что первый нормативный акт, первый закон, который мы будем принимать – надо уровнять минимальную пенсию с минимальной заработной платой. Это первое, что мы сделаем, придя в парламент. Минимальная пенсия должна быть хотя бы 4200 гривен. Не может человек прожить на полторы тысячи,
 - отметил Сергей Кивалов.

 

На покупательскую способность жалуются и продавцы. Говорят, что сейчас производить молочную, мясную продукцию – стало не выгодно. Люди стали меньше покупать, а товар скоропортящийся. Продавщица Татьяна из Кривого Озера Николаевской области сама выращивает кроликов, кур. В Одессу на Новый рынок свой товар привозит дважды в неделю.

  

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

 

Но не хлебом единым живут одесситы. Больше всего людей беспокоит мир в стране. Когда прекратятся боевые действия на востоке? Когда правительство перестанет тратить все деньги на войну? Эти вопросы посетители Нового рынка задавали Сергею Васильевичу чаще всего.

 

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

 

Нужно прекращать военные действия. Нельзя посылать людей на войну. Растишь ребенка, заботишься о нем, а его забрали  и убили. Вот эта самая большая катастрофа. На вооружение идут такие огромные средства, а люди умирают от голода. Зачем нам воевать? Должны быть дипломаты, иначе, для чего мы платим налоги и содержим дипломатический корпус, если они не могут ничего сделать? Думаю, что парламент все-таки прислушается,
 - озвучил свою позицию Сергей Кивалов.

В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

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В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым
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