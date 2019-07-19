В гостях у народного депутата: на Новый рынок с Сергеем Киваловым

Новый рынок – один из старейших рынков города. Одесситы приходят сюда не только, чтобы сделать базар, но и узнать последние городские новости. Любит делать покупки на Новом рынке и народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Ранним утром людей на рынке не так уж и много, но визит почетного гражданина города, конечно же, не остался не замечен.

Пенсионерка Людмила Леонидовна зашла в молочный корпус за творогом. Сразу же узнала Сергея Васильевича. Подошла, чтобы пообщаться. Проблема пенсионеров – как выжить на маленькую пенсию, чтобы и за квартиру заплатить, и не голодать, и не лекарства при необходимости хватило. На 1,5 тысячи гривен, которые получает Людмила Леонидовна – это почти невозможно. Поэтому сюда, на базар, она не так часто захаживает.

Несмотря на окончание поста, людей на рынке не так много. У них просто нет денег, чтобы купить самые элементарные продукты питания. Думаю, нам нужно срочно принимать меры, потому что то, что сегодня происходит – это беда. Средней пенсия у людей которые отработали 40-50 лет составляет полторы гривен. Разве она может купить творог? Может купить мясо? Конечно нет. Наша страна, наши люди стали нищими. Они не могут позволить себе самые элементарные продукты. Я просто шокирован тем, что происходит. Думаю, что первый нормативный акт, первый закон, который мы будем принимать – надо уровнять минимальную пенсию с минимальной заработной платой. Это первое, что мы сделаем, придя в парламент. Минимальная пенсия должна быть хотя бы 4200 гривен. Не может человек прожить на полторы тысячи,

- отметил Сергей Кивалов.

На покупательскую способность жалуются и продавцы. Говорят, что сейчас производить молочную, мясную продукцию – стало не выгодно. Люди стали меньше покупать, а товар скоропортящийся. Продавщица Татьяна из Кривого Озера Николаевской области сама выращивает кроликов, кур. В Одессу на Новый рынок свой товар привозит дважды в неделю.

Но не хлебом единым живут одесситы. Больше всего людей беспокоит мир в стране. Когда прекратятся боевые действия на востоке? Когда правительство перестанет тратить все деньги на войну? Эти вопросы посетители Нового рынка задавали Сергею Васильевичу чаще всего.

Нужно прекращать военные действия. Нельзя посылать людей на войну. Растишь ребенка, заботишься о нем, а его забрали и убили. Вот эта самая большая катастрофа. На вооружение идут такие огромные средства, а люди умирают от голода. Зачем нам воевать? Должны быть дипломаты, иначе, для чего мы платим налоги и содержим дипломатический корпус, если они не могут ничего сделать? Думаю, что парламент все-таки прислушается,

- озвучил свою позицию Сергей Кивалов.