Игры на грани… «пивного путча»

Просто интересно: за что именно голосовали 73% избирателей? Система террора, которую создал Порошенко, по-прежнему действует. Вот заявление пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Саган: «Подольский районный суд выпускает на свободу руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского». «Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу. …Одного лишь Вышинского можно было бы обменять: на 24 военнопленных украинских моряков, на украинского журналиста Романа Сущенко, на украинского режиссера Олега Сенцова ...На всех вместе! Одного Вышинского!»», – благим ором выла она в сети «Facebook». Саган открыто призывает крепко «всыпать» по «зраде», ведь «Вышинского можно обменять на всех удерживаемых РФ украинцев, поскольку он важен Путину». Открытый призыв «активистам» Яроша устроить погромы по этому поводу. А так можно было? У нас пятый год идет «непримиримая гибридная война с РФ», поэтому святое дело – обстреливать телеканалы, кошмарить суды, выпускающие террористов, и заносить неугодных журналистов в список «Миротворца». Все молчат: «корпоративная солидарность». Помойки типа «Прямого» и «5-го» продолжают рассказывать о «процветании нации», а главный из «слуг народа» принимает морские ванны.

Выпустить, не выпуская

К.Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все это время – год и два месяца – журналист безальтернативно находится в СИЗО. К слову, его арестовали в день открытия Крымского моста, строительство которого окончательно переполнило чашу терпения киевских хунтят. Супруга Кирилла из-за давления радикалов была вынуждена переехать в Россию, а квартиру Вышинских в Киеве попросту разграбили. О том, что арест К.Вышинского носит исключительно политический характер, говорит и ничем не подтвержденное обвинение, и нарочитый пафос украинских властей в отношении этого дела, и «молчание ягнят» в лице «всемирных» правозащитников, а также отсутствие какой-либо поддержки «неполживых» журналистов как в Украине, так и в России. Плюс – откровенная спекуляция именитым политзаключенным: некоторые в Киеве даже не скрывают тот факт, что К.Вышинский – политический заложник, имеющий огромный вес, а потому он – объект банальных торгов с Россией на обменном поприще. То, что в Кремле не обсуждают с Киевом обмен украинских моряков на К.Вышинского, о чем недавно заявил пресс-секретарь президента России Д.Песков, Сарган не смущает. Сам Вышинский, как известно, отказался быть «обменной монетой» и намерен добиваться оправдательного приговора в суде. Экс-глава минюста Украины Елена Лукаш опубликовала диалог в Facebook между Сарган и нацистом Ярошем, очевидно доказывающий использование Вышинского в качестве заложника.

Щупальца Госдепа

Неонацистов опять использовали против попыток президента Зеленского сделать хоть шаг к нормализации отношений с Россией. Журналист К.Вышинский по-прежнему в тюрьме. Неонацистов запугивать суд и угрожать расправой журналисту Вышинскому фактически призвала пресс-секретарь Генпрокуратуры Л.Сарган. И логическая цепочка тут проста. ГПУ возглавляет кум и подельник Порошенко Ю.Луценко. Он пытается выторговать себе гарантии безопасности после отставки обещанием американскому президенту Д.Трампу выдать компромат на Джо Байдена, чем и похоронить его шансы на президентских выборах-2020 в США. Тем же занят и Порошенко, которому дома уже светит СИЗО, а то и тюряга с конфискацией «кровно нажитого» и наворованного. И вместе они, Порошенко и Луценко, стараются доказать США свою нужность тем, что Украина по-прежнему останется русофобским агрессивным раздражителем России из-за войны в Донбассе. Не исключено, что Порошенко, Луценко и прочие «ястребы войны» в Украине, потерпевшие сокрушительное поражение на президентских выборах 2019 г., опять готовы предложить США Украину. Это однозначно американский геополитический провал. И «ястребы» из Украины вполне могут замутить эскалацию войны в Донбассе или даже провокацию в Крыму, чтобы отомстить России за «хозяина». Не зря же Турчинов, человек, непосредственно приложивший руку к разжиганию войны на востоке Украины, зачем-то начал рассказывать, что у Украины есть такое новейшее и мощнейшее оружие, что оно в считанные минуты уничтожит Керченский мост. А Зеленский, хоть и грешит гневными и воинственными филиппиками в адрес Москвы, но явно не намерен воевать и даже обострять отношения с Россией. Он даже позвонил Путину и обсудил с ним и мир в Донбассе и обмен пленными и заложниками, которые, по его мнению, есть в обеих странах. И вот, чтобы ничего такого не вышло, «ястребы» опять и бросили против Зеленского национал-патриотов. Которые, скорее всего для острастки, стрельнули из гранатомета по телеканалу «112» и пообещали убить всех, кто хочет говорить с «москалями и показывать «ватные» фильмы Оливера Стоуна». Призвали хватать и судить всех итальянцев за то что в Италии осудили на 24 года тюрьмы их «побратима», а на самом деле наемника и убийцу. Пикетировали и угрожали расправой посольству Италии в Киеве и одновременно осаждали и запугивали флаерами и плакатами даже здание СБУ. Потом нардеп и экс-фюрер «Правого сектора» Д.Ярош допустил, что «патриоты» откроют «огонь в тылу», если власть начнет переговоры с Россией. А потом, когда Сарган завыла от имени Генпрокуратуры, нацики и пришли в Подольский суд, где Вышинскому опять надели наручники и увели в СИЗО. Процесс обмена пленными и заложниками опять затормозился. А нацики опять празднуют победу. Они «показали» свою силу и публично унизили суд и государство Украина, за которое они якобы заступаются. А главное – нацики извратили и испоганили даже гуманное решение Конституционного суда, который отменил обязательное содержание под стражей лиц, обвиненных в преступлениях против государства. По этому решению КСУ Вышинский и мог выйти из СИЗО. Избежать тюряги по нему смогут лишь порохоботы и они сами, если их потянут на цугундер, например, за терроризм. Та же Сарган писала, что Вышинского могут освободить, «благодаря… решению Конституционного суда, который «заботится» о террористах и госизменниках». И нацики ее поняли и разъяснили: это порохоботов нельзя держать в СИЗО, а врагов – можно и нужно, ибо они – не люди, а всего лишь «обменный фонд» на торгах с Россией. Но проблема, однако, даже не в том, что даже якобы меняющаяся и очищающаяся власть Зеленского вынуждена прислушиваться к нацистам и под их непосредственным силовым давлением выполнять их же повестку дня. Так же, как это было при власти Порошенко, который на словах дистанцировался от неофашистов, но полностью взял на вооружение их идеологию и методы насильственного построения «Украины – не России» и подавления любого инакомыслия. Главная опасность и для новой власти, и для всей страны в том, что неофашисты могут пойти на захват власти путем госпереворота. В пользу этого и говорит тот факт, что у новой власти нет ни сил, ни, похоже, желания, чтобы обуздать эту политическую свору.

Domini canus (псы Господни)

Неонацисты однозначно могут выйти из-под контроля не только украинской власти, но и ее внешних кураторов в Европе и США. Запад картинно поругивал украинский режим, брезгливо отворачивался от нациков, опровергая всякие связи с ними. Даже запрещал им выдавать оружие американское, когда так называемые «комбаты» отправились за Атлантику побираться. Но Запад всегда тайно рассматривал эту свору как цепных псов своих интересов в Украине. И когда надо было, всегда спускал их с привязи. Как вот сейчас, в ситуации с Вышинским. Неонацики, которые ничего не делают просто так, и в довесок к идеологической верности «Украинской Украине» всегда просят денег, рискуют при новой власти потерять и влияние, и – это самое главное! – заработки. Поэтому могут пойти и против власти, и против ее кураторов. Понятно также, что никто в Европе не будет долго терпеть неонацистский ксенофобский и кровавый режим в Украине. В первую очередь, это не нужно России, во вторую – Европе. И неонацистов однозначно приберут, как только они отыграют свою роль, и тогда начнется по-настоящему новый этап в истории нашей страны. За который, возможно будет нестыдно.