Культура, созданная природой

Аграрный сектор Украины – единственная отрасль, которая является надежной и с постоянно растущей, устойчивой экономикой. Сельскохозяйственная продукция ежегодно пополняет валютный запас страны благодаря экспорту. Основной продукт, который поступает на международный рынок – зерно и, в первую очередь озимая пшеница. Но кукуруза, ячмень, горох и другие зерновые и бобовые культуры тоже имеют большой спрос у иностранных покупателей. Особо высоким спросом у импортеров всегда пользуются масличные культуры – подсолнечник, а в последние годы рапс. Между прочим, рапс для нас является относительно новой культурой, которую первоначально выращивали, как высокоурожайную, дающую раннюю зеленую массу на корм скоту. Уверен, что многие наши читатели хорошо знакомы с рапсом, наблюдая весной ярко цветущие растения на полях. Но мало кто знает, откуда появилась эта культура. Известно, что почти все злаки встречаются в диком виде. Человек их окультурил и вывел новые высокоурожайные сорта. А вот рапс в дикой форме не встречается. И то, что он произошел от скрещивания двух культур семейства крестоцветных, рода капустных, многих удивит. Ведь мало кто может представить, что это растение – результат природной гибридизации травянистого растения сурепки, которая часто встречается на лугах. Она цветет зелеными цветочками, является хорошим кормом для животных. Сурепка скрестилась с обыкновенной белокочанной капустой. Благодаря их семейному родству появилась очень ценная масличная культура – рапс.

Об этом растении нужно говорить как о самостоятельной и полноценной культуре, способной к росту и размножению. В настоящее время рапс бывает озимый и яровой. Важной особенностью этой культуры является то, что у нее развивается очень мощная корневая система. В условиях с недостаточными запасами влаги в почве это имеет особо важное значение, благодаря корневой системе растение способно добывать влагу с нижних слоев почвы.

Наружная часть рапса тоже не мелкая. В благоприятные сезоны его круглые стебли вырастают до двух метров высоты, а толщина его может достигать 3 сантиметров в диаметре. Особенность рапса в том, что его листья на одном стебле имеют различные формы.

Все листья рапса покрыты особым восковым налетом, они сизого или сине-зеленого цвета. Цветет рапс очень красивыми ярко-желтыми цветами, образуя на полях чудесный ковер. Цветы рапса – отличный медонос. По завершении цветения появляются стручки длиной 10 – 12с см, в которых содержится множество шарообразных твердых семян. В каждом стручке содержится до 30 семян, но они очень мелкие, тысяча семян весит всего 5 – 7 граммов.

Еще одна важная особенность рапса – это холодостойкое растение, не требующее высокой температуры даже летом. Главное для него – большое количество влаги, хорошие почвенные условие и побольше света. Чем длиннее день, тем выше урожай как зеленой массы, так и семян.

Как уже отмечалось, рапс имеет две формы – яровой и озимый. Озимая разновидность отличается большим содержанием масла в семенах, чем яровой. В наших условиях лучше возделывать озимый рапс. Его сорта дают хорошую зеленую массу, причем раннюю, когда другие культуры еще не достаточно развились. У рапса зеленая масса содержит столько белка, сколько и люцерна.

Яровые сорта тем хороши, что если скосить массу на зеленый корм до начала цветения, то оставшаяся часть растений над землей, быстро отрастает и дает новый урожай, как и люцерна.

Несмотря на все ценные свойства рапса, было время, когда расширение посевных площадей значительно замедлилось. Причина этого в том, что в развитии этой культуры мировые дельцы увидели значительного конкурента. Противниками рапса являются те, кто добывает и перерабатывает нефть. Их продукция – дизельное топливо и бензин – все время дорожают, а производители рапсового масла предложили рынку более дешевое топливо. Вот против чего развернули скрытую войну производители нефтепродуктов. Они распространили легенду о том, что рапс очень истощает почву, и она становится непригодной для последующих культур. Однако немецкие аграрные ученые решили проверить антирапсовую теорию и установили, что эта культура является отменным предшественником для всех культур, особенно для озимой пшеницы. Это позволило земледельцам многих стран значительно расширить посевные площади под рапс и увеличить производство его продукции.

Спрос на рапс растет

Чем привлек внимание земледельцев и промышленников рапс? Несмотря на то, что эта культура широко появилась в мировом земледелии недавно, но на нее ежегодно повышается спрос. Востребованность обусловлена том, что рапс широко применяется не только в сельском хозяйстве, но и в пищевой промышленности, в медицине и в производстве. А так как с каждым годом спрос на него растет, все больше стран расширяют посевные площади под эту культуру. Мировым лидером по выращиванию рапса являются Канада и Китай. Расширяют его посевы азиатские и европейские страны, особенно Дания, Германия, Чехия и Россия. Украина тоже входит в число стран, где рапсу с каждым годом уделяется все большее внимание, и она становится мировым лидером по экспорту рапса. Однако мировой рынок пока далеко не удовлетворен поставками семян этой культуры.

В связи с все возрастающим спросом на рапс, невольно возникает вопрос, чем эта культура привлекает внимание мирового рынка? Присмотритесь к этой культуре внимательно, и вы узнаете, что в ней все идет в дело и широко используется. Используется не только зеленая масса, но особо ценятся его семена, они являются главным продуктом после отжима, когда получается рапсовое масло. При отжиме семян получаем жмых, который идет на корм скоту. Зеленая масса – тоже отличный корм, особенно ранней весной.

Масло из семян рапса широко применяется в различных отраслях, таких как кулинария, медицина, косметология, текстильная промышленность, в изготовлении биотоплива и даже в металлургии, где рапсовое масло применяется для смазки трущихся деталей.

Вначале рапсовое масло использовали только как техническое. Причиной этого было то, что в его масле в большом количестве содержалась эруковая кислота и серосодержащие вещества, что придавало маслу неприятный запах, и его применение было вредным для здоровья человека. Чтобы убрать эти неприятные вещества в рапсовом масле, селекционеры провели большую работу по созданию новых сортов рапса, масло которого можно было бы применять в кулинарии.

Такие сорта появились в 1980-х годах, и с этого времени начался новый этап в выращивании этой масличной культуры. Масло новых сортов рапса содержит безопасное для человека количество эруковой кислоты и обладает свойствами, схожими с оливковым маслом. У него высокая прозрачность, оно не портится длительное время, содержит высокий процент оливковой кислоты и витамина Е, и что особо важно, оно обладает антихолестериновым действием. Все это дало возможность применять его в медицине и косметологии. Из него изготавливают множество кремов, лосьонов, средств для ухода за волосами. Оно полезно для кожи, входит в состав многих сортов мыла.

Казалось бы, рапс и промышленность – отрасли далекие от совместимости, однако рапсовое масло из-за его дешевизны используется в качестве смазочных материалов. Немаловажным в его применении является то, что рапсовое масло не загрязняет окружающую среду, оно не создает токсичных отходов. Вот почему рапсовое масло нашло широкое применение при создании экологически чистого топлива – биодизель. Переработчики отдают предпочтение биодизелю не только из-за его экологической чистоты, оно получается более дешевым по сравнению с обычным, традиционным топливом. Ведь цены на нефть постоянно растут, ее все труднее добывать. К тому же не все страны обладают запасами природных ресурсов. А рапс можно выращивать практически во всех странах и иметь дешевое дизельное топливо. Даже для отопления жилых помещений можно использовать экологически чистое топливо из масла рапса.

Украина – важный поставщик сырья

Рапс в Украине тоже нашел широкое применение. Его выращивают не только для получения зерна, но и на зеленый корм. Учитывая его высокую экономическую выгоду, рапс с каждым годом занимает значительные посевные площади. В 2019 году, например, он занял 1,3 миллиона гектаров, что на 28% больше 2018 года. Особенно значительно расширили посев рапса земледельцы Одесской области, где его площадь за год увеличилась на 36%. В Днепропетровской – на 39%. В Херсонской – на 45%. А николаевские аграрии его расширили в два раза. И это неудивительно, ведь пока ни одна из культур не может сравниться с рапсом по экономической выгоде. Возьмем, к примеру, закупочную цену рапса, она в среднем составляет 12600 гривен за тонну. Средняя урожайность семян рапса – 27 центнеров с гектара, то есть гектар его посева дает возможность выручить более 34000 гривен. Вот почему фермеры, но особенно земледельческие холдинги, стремятся расширять посевы рапса. Это похвально. Но рапс – культура скрытых экономических возможностей. Что я имею в виду, необходимо вывозить не зерно рапса, а продукты его переработки – масло и жмых, тогда выручка, а следовательно, эффективность его значительно увеличится.

По итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона в Украине рапс занимал 1,3 миллиона гектар и собрали почти 3,5 миллиона тон семян. 90% выращенного зерна рапса отправили на экспорт, что дало весомую выручку трейдерам, которые являются посредником между производителем рапса и его п покупателями за рубежом. Они, трейдеры, устанавливают выгодную для них закупочную цену на зерно рапса, а сами продают по сложившимся мировым ценам. А это значительная разница в цене, а следовательно, и в прибылях, которые оседают на банковских счетах тех же трейдеров. Непонятно, почему государство уступило частным компаниям закупку и реализацию сельскохозяйственной продукции? Оно, государство обязано весь экспорт взять в свои руки, что будет способствовать значительному пополнению государственной казны и сократить валютную зависимость от международных финансовых кредиторов.

Но не только на этом государство теряет денежные доходы, но в немалой степени от того, что Украина является основным поставщиком сырья на международный рынок. Возьмите и проанализируйте наш экспортный товар, это зерно, руда, металл и другие товары с большой прибавочной ценой. А что это значит? Далеко за примером не станем ходить, возьмем тот же рапс. Мы его продаем по цене 12300 гривен за тону. Если его переработать на масло и продать, то выручка составит 19500 – 21840 гривны. Украина в прошлом году произвела 3,7 миллиона тонн рапсового зерна, переработала на масло всего 500 тонн. По подсчетам специалистов-аграрников, Украина на каждой тонне потеряла минимум 50 долларов выручки, а всего почти 4 миллиарда гривен только из-за того, что трейдерам нужны «быстрые доллары», и они спешат продать сырье, а не ждать когда зерно переработают на масло. В настоящее время Украина имеет такие мощности для переработки рапса, которые ежегодно могут переработать до трех миллионов тонн рапса. А это дополнительные рабочие места, а сами работники – это весомый источник пополнения бюджета за счет отчислений и налогов, увеличение пенсионного фонда и прочее. Но государство все эти резервы отдало на откуп частным фирмам, которых интересует одно – высокая прибыль.

Пора государству отвоевать упущенные источники дохода, а не скитаться по миру с протянутой рукой за подачками. Украина самодостаточная страна, которая в состоянии не только себя прокормить, но и создать экономический фундамент для развития всех отраслей промышленности, добывающей отрасли и сельского хозяйства. Надо только проявить государственную мудрость и настойчивость.