Кто стоит за разрушением системы образования?

Стены – нет!

Сегодняшняя школа, начиная примерно с 2005 г., более не предоставляет учащимся целостной картины мира. Один знакомый профессор сравнил это с ремонтом квартир: «Чтобы делать ремонт, нужны стены. Технология такова: вы в стену вбиваете крепления, на которые затем вы привариваете так называемую сетку Рабица. Но, говорит он, я прихожу к студентам в аудиторию и понимаю, что СТЕНЫ – НЕТ! Не к чему прибивать крепления. Они не знают того, что раньше знали уже в 5 классе советской школы. Поэтому я, продолжал он, первый семестр просто строю стену, а второй уже в сумасшедшем темпе пытаюсь хоть что-то к ней прибить». И это мягко сказано. Ребенок дома говорит по-русски, и ему прививают одни ценности, а в школе прививают прямо противоположные ценности и говорят по-украински и, в результате, у него каша в голове. Какая уж тут картина мира?! При этом есть еще реформа правописания украинского языка, за образец которого приняли галичанскую «говирку». Постмайданная власть Порошенко сделала все чтобы разрушить систему образования под руководством галичанки Гриневич, объединяя физику, химию и географию в один предмет. Кто же стоит за ней?

Социология образования Толкотта Парсонса

С точки зрения социологии структурного функционализма Т.Парсонса, целостная картина мира, трансляция которой была целью советской школы, представляет собой «поддержание и передачу латентного образца». Он исходит из следующего рассуждения: «некие структуры, материальные или духовные, т.е. культурные образцы должны быть доступны на протяжении длительного времени, однако они не актуализируются постоянно. Например, в банк ходят время от времени, чтобы снять деньги со счета. Влюбляются тоже не постоянно. В церковь тоже ходят не каждый день. И возникает в связи с этим вопрос: что происходит с этими образцами в остальное время? Или как можно гарантировать, что эти структуры есть, что они доступны, что их в любое время можно актуализировать, активировать, даже если в остальные периоды они остаются латентными, т.е. скрытыми, непроявленными». Отсюда проблема социологии образования: «поддержание и передача латентного образца», т.е. стабилизация структур даже в том случае, если они не используются. Книга, если вы ее не читаете, лежит на полке или хранится в библиотеке, куда существует доступ при определенных условиях (в немецких библиотеках, например, вы можете находиться круглосуточно, там даже есть где поспать). Если книга у вас дома, вы можете взять ее в руки в любое удобное для вас время. Культурные образцы отвечают за возможность реактивировать поведенческие образцы, в частности, роли и отдельные типы действий, в ситуациях, разделенных большими временными промежутками. В парсоновское понятие «культурный образец» могут быть включены и технические артефакты, например, ремесленный инструмент, письменность и т.д. Нередко антропологи, этнологи и археологи склонны считать «культурой» все то, что может быть найдено на раскопках. Определение культуры Т.Парсонса охватывает и возможность повторного использования того или иного инструмента, и возможность использования языковых комбинаций, т.е. объединяет то обстоятельство, что мы помним слова и грамматику, и то, что мы можем повторно использовать молоток после того, как он пролежал на полке несколько недель и его никто не использовал, при условии, что нам известно, где он лежал все это время и для чего молоток обычно используется. Главным из таких образцов являются, конечно, культурные ценности. Сегодня именно культурные ценности как структурные образцы подвергаются максимальному удару со стороны Мирового правительства или всем известного «Комитета 300». Книга Дж. Коулмана с таким названием вышла в 1992г. и наделала много шума. В ней бывший разведчик ЦРУ подробно рассказывает, как «Хозяева Истории» (так их назвал Б.Дизраэли) переписывают историю и основные культурные коды прямо у нас на глазах.

Программа «Комитета 300» по уничтожению образования

«Комитет 300» поставил задачу разрушения образования во всем мире. В программе Комитета, пункт 21, говорится: «Установление контроля над образованием в США с целью полного и окончательного его разрушения». Если удастся разрушить образование в Америке, то далее процесс разрушения уже пойдет по всей планете сам собой. А для чего нужно было разрушение образования? Это была часть грандиозного плана, преследующего цель уничтожить человека морально, психологически и интеллектуально, что необходимо для радикального сокращения численности населения на планете – депопуляции. Либо же он станет биороботом. Будущий мировой порядок, – общество, где будет царствовать «золотой миллион», а обслуживать его будет «грязный миллиард». Его будут составлять «биороботы», которыми будет легко управлять. Техническое образование стало бы анахронизмом в условиях, когда проводится курс на деиндустриализацию экономики. А понижение уровня образованности людей было, помимо всего, необходимо для того чтобы они не могли понять истинных целей и планов «Комитета 300» и радостно приветствовали бы его инициативы по контролю над населением, построению постиндустриального общества, размыванию национальных суверенитетов, глобализации и т. п. Многие пункты программы говорят не только о прямом уничтожении человека, но также об уничтожении постепенном и незаметном. Пункт 6:

«Легализация наркотиков и порнографии». Пункт 10: «Ослабить моральный дух нации и деморализовать рабочий класс созданием массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест вследствие политики нулевого промышленного роста деморализованные и разочарованные рабочие пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодежь страны посредством рок-музыки и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего порядка, в результате чего будут подорваны и в конце концов разрушены основы семьи». Пункт 12: «Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки как группа «Роллинг Стоунз», а также все рок-группы, созданные Тавистокским институтом человеческих отношений, начиная с «Битлз».

Один из идеологов Комитета 300 Аурелио Печчеи в своей книге «Человеческие качества» (1977 г.) приходит к выводу, что врагом человечества оказывается сам человек, и призывает к переделке природы человека! Эта идея была облечена в программу, получившую название «Изменение образа человека». Исполнителем был Центр по изучению социальной политики фонда Чарльза Ф. Кеттеринга при Стэндфордском университете под руководством Уиллиса Хармона. Как пишет Дж.Коулман, хорошо знавший историю проекта, в подготовке доклада под названием «Изменение образа человека» главными участниками проекта были эксперты из Тавистокского института – одной из важнейших инстанций, обеспечивающих практическую реализацию указаний «Комитета 300».

Разрушение образа и подобия Бога

Крайне скандальной фигурой является такая участница проекта как антрополог Маргарет Мид. Одной из основных идей ее «антропологических изысканий» был тезис о том, что семья не является «естественным институтом» общества, скорее он «противоестественный». Впрочем, природа такого научного «открытия» вполне понятна: М. Мид находилась в «неформальных отношениях» с другой женщиной. Можно смело сказать, что за наукообразными формулировками скрывался богоборческий проект, истинной целью которого было уничтожение ГЛАВНОГО КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗЦА – ОБРАЗА И ПОДОБИЯ Бога в человеке, чтобы человекообразное существо будущего никогда не смогло даже вспомнить слова Священного Писания:

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26). Доклад «Изменение образа человека» был передан в январе 1981 года в администрацию президента Р. Рейгана. Судя по всему, рекомендации, содержащиеся в докладе, были взяты на вооружение администрацией президента и правительством США, поскольку Америка начала в 80-е годы резко деградировать по части качества «человеческого капитала».

Либерализм как замануха «Комитета 300»

Идеология депопуляции нашей планеты и деиндустриализации мировой экономики, закладываемая в докладах Римского клуба, удивительным образом сочетается с идеологией экономического либерализма. А идеология экономического либерализма пытается навязать людям представление о том, что есть такая палочка-выручалочка под названием «рынок». Либералы считают, что экономить надо не только на сырье или электричестве, но также на образовании. Снижение издержек на обучение и образование повышает конкурентоспособность страны, семьи и отдельно взятого человека. Экономист Т.Титенберг вводит понятие «цены ребенка», представляющую собой сумму всех издержек на него вплоть до окончания школы. «Ценой ребенка», по его мнению, надо управлять. В том числе, снижая издержки на образование за счет снижения его продолжительности и качества. Для постиндустриального общества образование с «избыточным качеством» – бессмысленная трата денег. Идеологи «экономической свободы» типа Милтона Фридмана для перехода на рельсы «рыночной экономики» провели реформы образования, которые носили шоковый характер, что уже привело к изменению «человеческих качеств». А создавали «новые» программы известные фигуры из «Комитета 300», например, франкмасон А. Кинг. Для «замедления прогресса» программы не давали возможность детям даже выучить таблицу умножения за один год, чего достигали прежние поколения. Академик Арнольд был потрясен в 2000-е гг., что бизнесменам Франции мало дела до обучения детей, их больше волновало пресечение забастовок, и они мечтали о том, чтобы ученые им создали вещества для эффективного разгона.

Серьезным «звонком» для Америки стал запуск 4 октября 1957 года Советским Союзом искусственного спутника Земли. Высокомерная Америка вдруг осознала, что она отстает в научно-техническом отношении от СССР. В срочном порядке были проведены слушания в конгрессе США для выяснения причин такого отставания. Одной из главных причин был назван недостаточно высокий уровень образования в США, особенно в системе высшей школы и особенно естественных и технических наук. Были приняты некоторые меры, в частности, было увеличено бюджетное финансирование университетов. Был достигнут определенный позитивный эффект, однако его действие к 1970-м годам было почти полностью исчерпано. А далее образование в Америке стало развиваться по рекомендациям «Комитета 300», рекомендации которого стали учитываться и исполняться при Р. Рейгане, администрацию которого вооружили программой «Изменение образа человека». Особенно они отразились на системе высшего образования, стало сокращаться финансирование университетов из федерального бюджета. В сферу высшего образования стали постепенно внедряться «рыночные принципы». Правительство предложило Штатам взять на себя основное бремя финансирования университетов и колледжей. А если им (властям штатов) это сделать сложно, то следует увеличивать «коммерческую составляющую» в деятельности этих учебных заведений.

«Реформы» «образования» в США

Переводят обучение на платную основу, для чего рекомендовано пользоваться так называемыми студенческими кредитами. Университетам и колледжам следует искать частных спонсоров. Таковые могут напрямую пополнять казну учебных заведений. А могут делать взносы в специальные фонды, называемые эндаументами. Это инвестиционные фонды, работающие, как и другие фонды, на финансовых рынках и зарабатывающие деньги. А прибыль эндаумента направляется на пополнение текущих бюджетов университетов. Было предложено создавать так называемые корпоративные университеты, которые полностью находятся на иждивении крупного бизнеса и готовят в целевом порядке специалистов для этого бизнеса. Американские вузы превратились в бизнес-центры, главной целью которых является получение прибыли за счет студентов. Самый раскрученный американский университет, Гарвардский, имеет эндаумент с активами $35 млрд. Задолженность по «студенческим» кредитам в США недавно достигла $1,5 трил. Дж.Коулман пишет:

«Благодаря «Комитету 300» наш технологический потенциал упал ниже уровня Японии и Германии – стран, над которыми мы вроде бы одержали победу во Второй мировой войне. Как же это случилось? В результате нашей слепоты мы больше не обучаем инженеров и ученых в достаточном количестве, чтобы удерживаться среди индустриальных стран мира. Благодаря Кингу, образование в США находится на самом низком уровне с 1786 года. То, с чем мы сталкиваемся теперь, – это не только потеря нашей независимости и самой основы нашей нации, но намного хуже – это возможность потери наших душ».

«К 1993 году «Национальная ассоциация учителей» стала грозным орудием социалистов в их борьбе за власть над умами наших детей. Массовая социализация американских школьников проводилась с помощью системы «Обучения, ориентированного на результат». Другой характерной чертой этой системы было пристальное внимание к «сексуальному просвещению» и вдалбливание в головы учеников начальной и средней школы того, что лесбиянство и гомосексуализм определялись сторонниками движения М.Л.Кинга за гражданские права как «меньшинства»».

«Наша система образования была запрограммирована на саморазрушение. Стандарты образования в США уже опустились до столь низкого уровня, что его едва ли можно назвать образованием».

Во времена президента Б. Клинтона начались радикальные реформы в звене школьного образования. Дж.Коулман пишет:Дж.Коулман делает следующие выводы:Что уже говорить про несчастную Украину, находящуюся где-то на задворках Европы?

Диктатура меньшинства

Основы военной тактики и стратегии учат нас, что противник, особенно превосходящий по силам и количеству, может быть повержен только в том случае, если он дезориентирован на поле боя и деморализован. Министерство образования и науки Украины эффективно выполняет двойную задачу: деморализует и дезориентирует русскоговорящее большинство, помогая власти осуществлять диктатуру меньшинства, и понижает образовательный уровень наших молодых сограждан, снижая тем самым конкурентные преимущества Украины на мировой арене. Вот где зрада и госизмена, такие любимые обвинения, щедро отпускаемые постмайданной властью по отношению к своим оппонентам.