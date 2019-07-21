Галерея «Artodessa» в Летнем театре Горсада приглашает на эксклюзивное событие художественного лета в Одессе - творческую встречу с художником Геннадием Верещагиным

«Тайны цветного офорта»

25 июля в 17.00

Выставка живописи и графики одесских художников «Летний город» в галерее «Artodessa» вызвала большой интерес и внимание зрителей.

Особенно часто нас расспрашивали о том, как сделаны работы Геннадия Верещагина - в какой технике выполнено произведение, какими красками и как возможно было создать подобное изображение.

В основном, этим интересовались молодые гости галереи.

Для того, чтобы получить самые компетентные ответы на вопросы, мы решили пригласить на творческую встречу самого автора - одесского художника Геннадия Верещагина.

Мастер с удовольствием принял приглашение и в свою очередь, предложил показать небольшой фильм о создании офортов.

Первые офорты появились в начале 16-го века. В наши дни в Одессе есть совсем немного художников, работающих в этой сложнейшей и интереснейшей технике.

Геннадий Верещагин обещает приоткрыть завесу тайны создания этих уникальных и восхитительных произведений.

Мероприятие проводится в завершении первого выставочного проекта галереи «Artodessa».

Ждем вас на нашем мероприятии.