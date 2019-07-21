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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

«Тайны цветного офорта»

Категория: Новости / Культура и искусство


«Тайны цветного офорта»

Галерея «Artodessa» в Летнем театре Горсада приглашает на эксклюзивное событие художественного лета в Одессе - творческую встречу с художником Геннадием Верещагиным

          «Тайны цветного офорта»

                  25 июля в 17.00

«Тайны цветного офорта»

 

 

Выставка живописи и графики одесских художников «Летний город» в галерее «Artodessa» вызвала большой интерес и внимание зрителей. 

Особенно часто нас расспрашивали о том, как сделаны работы Геннадия Верещагина - в какой технике выполнено произведение, какими красками и как возможно было создать подобное изображение. 

В основном, этим интересовались молодые гости галереи.

Для того, чтобы получить самые компетентные ответы на вопросы, мы решили пригласить на творческую встречу самого автора - одесского художника Геннадия Верещагина. 

«Тайны цветного офорта»

 

Мастер с удовольствием принял приглашение и в свою очередь, предложил показать небольшой фильм о создании офортов.

Первые офорты появились в начале 16-го века. В наши дни в Одессе есть совсем немного художников, работающих в этой сложнейшей и интереснейшей технике.

«Тайны цветного офорта»

 

Геннадий Верещагин обещает приоткрыть завесу тайны создания этих уникальных и восхитительных произведений.

Мероприятие проводится в завершении первого выставочного проекта галереи «Artodessa».

Ждем вас на нашем мероприятии.

 



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