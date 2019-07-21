Галерея «Artodessa» в Летнем театре Горсада приглашает на эксклюзивное событие художественного лета в Одессе - творческую встречу с художником Геннадием Верещагиным
«Тайны цветного офорта»
25 июля в 17.00
Выставка живописи и графики одесских художников «Летний город» в галерее «Artodessa» вызвала большой интерес и внимание зрителей.
Особенно часто нас расспрашивали о том, как сделаны работы Геннадия Верещагина - в какой технике выполнено произведение, какими красками и как возможно было создать подобное изображение.
В основном, этим интересовались молодые гости галереи.
Для того, чтобы получить самые компетентные ответы на вопросы, мы решили пригласить на творческую встречу самого автора - одесского художника Геннадия Верещагина.
Мастер с удовольствием принял приглашение и в свою очередь, предложил показать небольшой фильм о создании офортов.
Первые офорты появились в начале 16-го века. В наши дни в Одессе есть совсем немного художников, работающих в этой сложнейшей и интереснейшей технике.
Геннадий Верещагин обещает приоткрыть завесу тайны создания этих уникальных и восхитительных произведений.
Мероприятие проводится в завершении первого выставочного проекта галереи «Artodessa».
Ждем вас на нашем мероприятии.