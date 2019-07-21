Активисты элитного жил массива Аркадии пикетировали суд с требованием остановить строительство нового дома, в котором будет детский сад

В Одессе, 24 июня, на проспекте Гагарина, возле здания пятого апелляционного административного суда, прошла импровизированная акция против строительства жилого комплекса «Unity towers» на Гагаринском плато.

На митинге присутствовали активисты, несколько жителей Гагаринского плато, Жан Николаенко больше известен в Одессе как Дарт Вейдер, а также представители «Нацкорпуса». Участники перформанса привезли с собой плакаты и несколько детских колясок, чтобы выразить свой протест против реализации данного проекта.



Мы - местные жители и мы не хотим, чтобы Гагаринское плато превратили в улей! Там и так нечем дышать! Нет школы и детского сада, просто беспредел какой-то,

- возмущается жительница элитного новостроя на плато.

В свою очередь, представитель фирмы ООО «Камерон» объяснил протестующим, что компания имеет все разрешительные документы на проведение работ. Также в жилом комплексе «Unity towers» будет построен детский сад на 120 мест и проблема с дошкольным учреждением на данном жилмассиве будет устранена. Однако активисты Гагаринского плато все равно были возмущены идеей строительства домов и едва-ли не завязали драку с представителем фирмы-застройщика. Стоит подчеркнуть, что коллегия судей пятого апелляционного административного суда перенесла заседание в связи с самоотводом судьи.

Мы сами создали Аркадию такой, какой она есть сейчас. Когда я покупал квартиру на Гагаринском плато, я отлично понимал как тут строятся дома, но хотел жить в Аркадии. Сейчас застройщик хочет построить дом, так пусть строит ведь в нем будет детский сад, которого нам не хватает. С претензиями нужно не тут выступать, а идти к тем компаниям которые нам дома продавали, ведь не все были в курсе как застроится плато, о том что эти компании не построят социальные объекты. А приводить сюда титушек, кричать да и вообще пиариться под выборы как Жан Николаенко, не стоит,

- отметил Сергей, житель дома Грей Даймондц.

Известно, что ООО «Камертон» является арендатором земли на Гагаринском плато, а также является заказчиком строительства ЖК «Unity towers». Ранее Государственная архитектурно-строительная комиссия отказала ООО «Камертон» в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса, однако суд первой инстанции принял решение выдать разрешение на выполнение работ на Гагаринском плато, так как отказ ГАСКа был не обоснован.

После акции, «борцы за справедливость» бросив все свои транспаранты прямо во дворе суда, разошлись.