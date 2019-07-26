В воскресенье в Одессе «динамо» и «шахтер» разыграют суперкубок Украины

28 июля 2019 года в Одессе, на стадионе «Черноморец», состоится 16-й розыгрыш Суперкубка Украины по футболу. В нашем городе матч Суперкубка Украины проводится уже 10-й раз.

Поединок между титулованными футбольными клубами Украины «Динамо» и «Шахтер» 28 июля начнется в 21:00.

Кроме того, 28 июля любители футбола смогут принять участие в легкоатлетическом забеге в поддержку матча в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. В течение всего дня проведения матча, начиная с 10:00, возле сцены «Ракушка» в парке Шевченко будет функционировать промозона Генерального партнера футбольного матча «Суперкубок Украины Favorit» между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

После окончания матча «Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев) состоится пиротехническое шоу.

В связи с проведением матча Суперкубка Украины в городе будет продолжена работа общественного транспорта до 24:00 по следующим маршрутам:

- от Центрального автовокзала (ул. Колонтаевская, 58) в направлении жилого массива Котовского:

- от железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь, 2) в направлении жилого массива Таирова.