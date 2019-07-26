В воскресенье в Одессе «динамо» и «шахтер» разыграют суперкубок Украины

28 июля 2019 года в Одессе, на стадионе «Черноморец», состоится 16-й розыгрыш Суперкубка Украины по футболу. В нашем городе матч Суперкубка Украины проводится уже 10-й раз.
Поединок между титулованными футбольными клубами Украины «Динамо» и «Шахтер» 28 июля начнется в 21:00.
Кроме того, 28 июля любители футбола смогут принять участие в легкоатлетическом забеге в поддержку матча в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. В течение всего дня проведения матча, начиная с 10:00, возле сцены «Ракушка» в парке Шевченко будет функционировать промозона Генерального партнера футбольного матча «Суперкубок Украины Favorit» между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).
- от Центрального автовокзала (ул. Колонтаевская, 58) в направлении жилого массива Котовского:
- от железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь, 2) в направлении жилого массива Таирова.
- 28 июля с 17.30 до 21.00 по маршруту: ул. Колонтаевская, 58 (Центральный автовокзал) - Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Шевченко (стадион «Черноморец») и 29 июля с 00.00 до 02.00 - в обратном направлении;
- 28 июля с 17.30 до 21.00 по маршруту: Привокзальная площадь, 2 (железнодорожный вокзал) - Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Шевченко (стадион «Черноморец») и 29 июля с 00.00 до 02.00 - в обратном направлении.