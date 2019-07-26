Посол Франции Изабель Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока ее полномочий

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в связи с завершением срока ее полномочий на данной должности обратилась к украинцам с прощальным сообщением, в котором пообещала, что Париж будет поддерживать Киев в дальнейшем. Соответствующее видеопослание французский дипломат опубликовала на своей странице в Twitter.



Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были очень насыщенные работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы - отметила Дюмон.

Она пожелала украинцам сплоченной работы под руководством новой команды в достижении мира и решении проблем, которые препятствуют прогрессивному развитию страны.

Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи"



- отметила французский посол.

14 июля в День взятия Бастилии, местом для приёма был выбран легендарный «Мистецькій арсенал».

Здесь по приглашению Посольства Франции собрались гости, для того чтоб отдать дань уважения французским традициям и поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине г-жу Изабель Дюмон за её многолетнюю работу, направленную на укрепление взаимоотношений между нашими странами.



Работа над архивами периода Первой Мировой войны, открыла для нас забытые страницы связанные с пребыванием и гибелью французских летчиков в Одесском небе. Эта тема и связала нас тесными отношениями с французской стороной. Очень надеемся, что в этом году удастся довести до логического завершения начатое дело, и ещё одна не заслуженно забытая страница истории будет возвращена из забвения

- отметил народный депутат Украины V созыва Дмитрий Волошенков, представлявший на торжествах Украинскую морскую партию Сергея Кивалова.

Ну, а сегодня, в память об Одессе, от имени Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» С.В.Кивалова, г-же Послу была вручена памятная медаль, выпущенная в честь юбилея ВУЗа Национальным банком Украины, а также книга историка А.А.Сурилова, повествующая о нашем городе.

Искренне желаем , г-же И.Дюмон, чья дипломатическая каденция в Украине завершена, всего самого наилучшего на новом месте работы!