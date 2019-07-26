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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Посол Франции Изабель Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока ее полномочий

Категория: Новости

Посол Франции Изабель Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока ее полномочий

 

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в связи с завершением срока ее полномочий на данной должности обратилась к украинцам с прощальным сообщением, в котором пообещала, что Париж будет поддерживать Киев в дальнейшем. Соответствующее видеопослание французский дипломат опубликовала на своей странице в Twitter.


Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были очень насыщенные работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы
- отметила Дюмон.

Она пожелала украинцам сплоченной работы под руководством новой команды в достижении мира и решении проблем, которые препятствуют прогрессивному развитию страны.

Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности и в дальнейшем будем рядом, чтобы предоставлять вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и удачи"
- отметила французский посол.

 

14 июля в День взятия Бастилии, местом для приёма был выбран легендарный «Мистецькій арсенал». 

Здесь по приглашению Посольства Франции собрались гости, для того чтоб отдать дань уважения французским традициям и поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине г-жу Изабель Дюмон за её многолетнюю работу, направленную на укрепление взаимоотношений между нашими странами. 

Работа над архивами периода Первой Мировой войны, открыла для нас забытые страницы связанные с пребыванием и гибелью французских летчиков в Одесском небе. Эта тема и связала нас тесными отношениями с французской стороной. Очень надеемся, что в этом году удастся довести до логического завершения начатое дело, и ещё одна не заслуженно забытая страница истории будет возвращена из забвения
- отметил народный депутат Украины V созыва Дмитрий Волошенков, представлявший на торжествах Украинскую морскую партию Сергея Кивалова.

Посол Франции Изабель Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока ее полномочий

 Ну, а сегодня, в память об Одессе, от имени Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» С.В.Кивалова, г-же Послу была вручена памятная медаль, выпущенная в честь юбилея ВУЗа Национальным банком Украины, а также книга историка А.А.Сурилова, повествующая о нашем городе. 

Искренне желаем , г-же И.Дюмон, чья дипломатическая каденция в Украине завершена, всего самого наилучшего на новом месте работы!

Напомним, Изабель Дюмон возглавила дипломатическую миссию Франции в Украине в сентябре 2015 года.
источник 112


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