Посол Франции Изабель Дюмон попрощалась с украинцами в связи с завершением срока ее полномочий

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в связи с завершением срока ее полномочий на данной должности обратилась к украинцам с прощальным сообщением, в котором пообещала, что Париж будет поддерживать Киев в дальнейшем. Соответствующее видеопослание французский дипломат опубликовала на своей странице в Twitter.
Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были очень насыщенные работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы
Она пожелала украинцам сплоченной работы под руководством новой команды в достижении мира и решении проблем, которые препятствуют прогрессивному развитию страны.
14 июля в День взятия Бастилии, местом для приёма был выбран легендарный «Мистецькій арсенал».
Здесь по приглашению Посольства Франции собрались гости, для того чтоб отдать дань уважения французским традициям и поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине г-жу Изабель Дюмон за её многолетнюю работу, направленную на укрепление взаимоотношений между нашими странами.
Ну, а сегодня, в память об Одессе, от имени Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» С.В.Кивалова, г-же Послу была вручена памятная медаль, выпущенная в честь юбилея ВУЗа Национальным банком Украины, а также книга историка А.А.Сурилова, повествующая о нашем городе.
Искренне желаем , г-же И.Дюмон, чья дипломатическая каденция в Украине завершена, всего самого наилучшего на новом месте работы!