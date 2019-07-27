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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала

Категория: Новости / Экономика и финансы

Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала

Первыми новой залом вылета воспользовались пассажиры авиакомпании Мотор Сич - 18 июля они отправились в киевский аэропорт им. Сикорского. За ними последовали рейсы авиакомпании SkyUp: 25 июль новой залы были перенесены рейс в Харьков, 28 июля - в Киев («Борисполь»).

Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала

 

С 29 июля новый терминал обслуживает и пассажиров внутренних рейсов авиакомпании МАУ. Первым бортом в 07:00 в аэропорт «Борисполь» отправилось 176 пассажиров.

 Как и было запланировано, перевод рейсов «на вылет» происходит поэтапно и завершится в течение нескольких месяцев. После перевода внутренних рейсов, начнется перевод международных.

 Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала

«Новый терминал позволит обслуживать наших пассажиров в комфортных современных условиях. Уверен, что каждый из них найдет для себя массу преимуществ», - отметил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса», Павел Прусак.

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Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала
Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала
Сегодня, 29 июля, Одесский аэропорт завершил перевод внутренних рейсов «на вылет» в здание нового терминала
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