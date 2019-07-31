Рептильные корни человеческой культуры ВИДЕО

Рептильный мозг

Существует две версии мировой истории: первая, – это та, что была на самом деле и, вторая, – та, которую нам рассказывают в школе и университете. Очень часто они не имеют друг к другу никакого отношения. Первая версия – так называемая «альтернативная история», сегодня прямо на глазах становится мейнстримом. Я всегда задавался вопросом, изучая древнюю историю: «Как можно было посылать на смерть миллионы людей в войнах и великих сражениях, и чтобы у тебя внутри ничего не ёкнуло?» То, что ёкает, между прочим, называется «человечностью». Как же у королей, пап и великих военачальников прошлого отсутствует этот момент «человечности»? Тогда что, они не люди? Тогда кто они? У всех нас есть так называемый «рептильный комплекс» в мозге, отвечающий за выживание. Мы получили его от своих давнишних прародителей-рептилий. Но у нас в ДНК есть участки, отвечающие за сопереживание и милосердие, которое отсутствует у нынешних, прямых потомков рептилий и земных людей – рептилоидов (см. ниже). О том факте, что нашими прародителями и богами, которыми поклонялись наши правотцы, были змеи, рептилии, кричат мифы всех без исключения древних народов. Даже в Библии, сразу, в третьей главе первой книги Бытия все начинается с рептилии – змея, который искусил Еву. Это завязка мировой трагедии грехопадения, без которой невозможны развития сюжетов в иудаизме и в христианстве. Все мифы полны историй о разумных рептилиях – драконах, змеях, которые научили человечество культуре, искусствам и ремеслам. Преподобный Джон Дин, миссионер в Африке, написал в 1933г. книгу «Поклонение Змеям», где авторитетно заявил, что ни один народ на Земле не избежал в своей истории поклонения божественным рептилиям. О них мы подробно поговорим.

Древние говорят нам о божественных рептилиях

В своей книге «Змеиные корни земной культуры. Введение в макроисторию» (2012 г.) В.А.Беликов приводит массу примеров в доказательство своего тезиса, выраженного в названии его книги. Вот лишь некоторые из них. Друиды поклонялись змееподобному богу Хью. По сообщениям халдея Бероса, опирающегося на храмовые записи о том, что шумерская культура Вавилона происходит от рыба-людей, было встречено греко-македонцами со смехом. Смеяться можно было бы и ныне, но сообщения подобного рода со всей планеты заставляют относиться к ним серьезно. В Месопотамии к ним относились серьезно на протяжении 3000 лет, т.к. именно там, в Эриду, морской дракон Энки начал свои лекции об азах культуры: как обрабатывать землю, как строить дома, плавить металл и записывать звуки, как разбивать окружность на 360 долей, а звездное небо – на созвездия, устраивать двухпалатный парламент и спасаться от предстоящего Потопа. Именно за это благодарные оцивилизовавшиеся жители болот поставили Энки храм, который они обновляли в сторону увеличения пышности 17 раз. У мексиканцев помнят, что Кецалькоатль («Пернатый Змей») Ицамна приплыл к ним с востока. Он был белокож и бородат, строг и премудр. Именно от него ведет свой счет культура Месопотамии. Эта культура погибла не от прихода испанцев, а рухнула в одночасье от того, что змеиные владыки улетели обратно на небо, и именно их городские руины и осколки этой «странной» культуры застали испанцы. Не гениальность ольмеков или майя воздвигла нечеловеческие Теотиуаканы («город Богов») и Паленке (город Змей). Змей – по-гречески: «Дракон», или Змея – Рептилия, по-русски: «Змей Горыныч» или Перун – испускатель перун-молний. Ольмеки и майя – лишь смертные исполнители воли бессмертных Рептилий – Кецалькоатлей, Змей с зеленым оперением. Эллинам семена самосотворенной культурной пшени цы с показом тройной вспашки подарила Деметра, от Которой их получил Триптолем из Элевсина согласно «Паросской хронике» (1409 до н.э.) И это – не исключение: культурные растения и домашние животные, как запомнили все древние народы, были дарованы Рептилиям, прибывшими с Небес. Индусам культуру даровали Наги – летающие Рептилии. Вишну, – один из божеств индуистской Тримурти (Троицы), – был морским Драконом, который даровал людям Веды после Потопа. Именно Змей Вишну спас первочеловека Ману от Потопа, отбуксировав его потом до склонов Гималаев (см. «Шатапатха-брахмана»). Морским Драконом был Лак Лонг-куан (переводится как «Подводный царь лаков») был – первоучитель древних вьетнамцев – вьетов. Он приплыл в 28 веке до н.э. из китайского озера Дунтин-ху, в водах которого до сих пор видны мегалитические развалины. Первые 5 китайских императоров были Рептилиями. Учителями Поднебесной (как и Кореи) были Сыны Неба – Луны (Драконы). Ханьцы, или древние китайцы, помнят, что Дракон Фу-си с сестрой-супругой Змеиха Нюйва научили их моногамии и письму, счету и музыке. Поднебесная запомнила какой Дракон чему их научил: Дракон Шень-Нун научил землепашеству, Дракон Суй-Жень – способам полуения огня, Дракон Юй руководил послепотопным спасением людей. Именно Дракон Юй приказал остальным Драконам копать хвостами каналы для спуска воды (вспомним Змея Горыныча, копавшего Змеевы валы). Именно Дракона-императора Юйя изображают в виде мудреца. Он является основателем чисто смертной династии Ся (2205-1766 гг. до н.э.). Первоучителем финикийцев (учителя эллинов) был морской Дракон Дагон, о котором упоминается в Ветхом Завете Библии (1 книге Царств). Именно статуи этого Дракона разбивали иудеи, когда завоевывали финикийские города. Этрусков (учителя римлян) учил Дракон Тиррен. Основателем Атлантиды Платон сделал Дракона Посейдона, именно его брак со смертной Клито заложил начало династии Атлантов. Подводные озерные Драконы на территории нынешней Армении и Турции (Ван, Севан, Урмия) оставили память о себе в виде «вишапов», или каменных идолов в форме рыб. Индейцы альмаро называют творцами города Тиауанако Богов, вышедших из вод озера Титикака – это это были боги с рыбьими хвостами по имени Чуллуа и Умантуа. Это подтверждают стауи Тиауанако. В этом же виде предстают месопотамский Дракон Энки, андские боги в рыбьей чешуе. Змеями-Рептилиями были и Озирис, и Изида («Париж» – от «par Isis» – возле храма Изиды). Их извивающиеся, точно в танце, змеиные статуэтки (полная аналогия барельефов уже упоминавшихся Фу-си и Ньювы) до сих пор раскапываю в Египте. С их сына Гора с его крылатостью и рогатостью, последнего бога на троне Египта, начались смертные династии фараонов в оазисе Нила 150-100 вв. до н.э. Впрочем, так было повсеместно: все великие перводинастии начинались от брака Рептилии-Змея (Змеихи) со смертным (смертным). Даже такая поздняя династия Мировингов произошла от насильственного овладения смертной Хлодины морским Драконом во время ее купания. Породниться смертному с Бессмертным означало резко улучшить породу, отчего и выдумывались лже-генеалогии Александра Македонского – от Змея, залетевшего в окно к его матери Олимпиаде; Октавиана-Августа – от Змея-Аполлона, овладевшего его матерью Атией во время сна в храме. Поэтому все эти небесно-земные метисы Арджуны, Гильгамеши, Гераклы, Хоу-И, Меровеи и прочие отличаличь от соплеменников как плоды культурной яблони от дички. Полинезийцы, ведущие свой род от Богов, крупнее, белокожее и смышленее прочих островитян. Происхождение определяло и качество человека, и его место в обществе. В болгарском селе Змейово недолеко от города Стары Загоры жители до сих пор говорят: «наши предки были людьми саженного роста (2,1 м), потому что встарь одна женжина вышла замуж за Змея. Ее так и звали – Змеиха. Змеи, зачатые от Змея, гораздо крепче, ловчее, дольше живут и молодчества в них больше».

Гробницы древних богов

Человечество множилось, вытесняло все змеиное. Именно в глухие, уголки планеты отступало, улетало, уплывало все змеиное умирать в лесах, полях, болотах, одиноких островах. В Европе – это Мальта, Крит, Ирландия, Британия, где змеиная раса Сарасенов воздвигла Стоунхендж; В Атлантике – Канарские острова; в Тихом океане – Полинезия и Микронезия. Именно тихоокеанская глушь стала могилой последних крылатых и хвостатых. Именно здесь находят последние ланги (пирамиды-усыпальницы) и фале-аиту (домы-храмы богов и богинь), последние мараэ (небесные церемониальные площади) и аху (постаменты для идолов), как и последние приносимые жертвы. Европейцы застали приносимые жертвы Рептилиям в Меланезии: «В старые времена наши предки поклонялись горе Кау-Вандра и боялись этого места. Там было святилище Нденгеи или Великого Подземного Змея. Он жил там и все ему поклонялись. Жили тогда скверно, каждый род жил сам по себе и не было лодок, чтобы переплывать от острова к острову. И тогда Великий Змей пожалел людей и научил их плотницкому искусству... Но со временем эти люди возгордились и решили убить Великого Змея». Великий Змей Нденгеи приплыл на архипелаг Фиджи вместе с переселенцами на корабле. Во время шторма корабль был потрепан бурей и утонул каменный ларец с каменными скрижалями с заповедями «правильной жизни». Потерю их Змей переживал больше всего. Тот факт, что искусство строительство лодок пришло на землю с Небес, подтверждается повсеместно. Гуанчи Канарских островов так и не получили от Небесных Рептилий этого знания, так и не смогли заселить окрестные острова. Как запомнили микронезийцы эти рептильные небесные «духи» руководили расселением людей. Впрочем, так было и на материках (например, иудеи, ацтеки). Увидев Гизу или Теотиуакан, жрецы с Таити или Тонга удивились бы лишь размерами и древности этих сооркужений, но не их загадочной нечеловечеДраконовской архитектуре. Каролингские острова в Микронезии демонстрируют Дворец подводных Драконов – абсолютно чуждая, инопланетная архитектура ()как и на острове Мальте. Европейцы опоздали здесь совсем на «немного»: приди они на каких-то 500 лет раньше, они застали бы как «крокодилов», строивших мрачный таинственный Нан-Мадол (Каролингские острова), так и живых образцов Тех, в честь Кого высекались статуи острова Пасхи. Приди европейские путешественники на 1000 лет ранее в Камбоджу, они смогли бы лицезреть трудолюбивую Змеиху, истинную строительницу комплекса в Ангор-Вата. В отличие от французской русалки Мелюзины, возводившей дворцы при помощи музыки и силы желания, имя камбоджийской зодчицы осталось неизвестным.

Русские былины

Сюжет русской былины о Садко общепланетарен. На пустынном берегу озера Ильмень одинокий музыкант Садко тешил себя игрой на гуслях. Находится благодарный слушатель – Подводный Царь, который одаряет исполнителя золотом в таком количестве, что об этом явно волшебном обогащении город Новгород помнит через века. Безызвестному китайскому рыбаку, прозванному Золотая Пещера (династия Цзинь), повезло меньше, хоть и так славно начиналось: «Как и у вас смертных, так и у нас, Речных Драконов, тоже вражда. Помоги мне одолеть другого Дракона, и я тебя отблагодарю». За оказанную помощь нищий рыбак с Янцзы получил три телеги золота и драгоценных камней, которые сделали его богатейшим человеком Поднебесной, объектом зависти родственников императора и, как итог, казнь. Явившееся с Неба богатство только портит людей и Небожители прекрасно знают об этом. В «Уральских тайных сказах» П.Бажова подземный Князь говорит об этом: «Все вы, люди, на одну колоду. Пока в нужде да бедности, вроде бы и ничего, а как за мое золотое охвостье поймаетесь, так откуда только всякой погани налипнет». Он в «будто металлической одежде», под которой от его веса прогибалась даже земля. «И вот Князя того больше нет. Которое место до пояса – шея. Голова точь-в-точь такая какая было, только большая, глаза ровно Змеяпо гусиному яйцу, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного Змея. Голова поднялась выше леса… И то диво костер потух, вода в речке Рябиновке замерзла». Превращение Князя в Змея было очень энергоёмким. «Все золото в его (Змея) власти. Где он пройдет, туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле, и под землей и как ему надо. Если золотая жилка потерялась, это значит, Полоз (Змей) побывал тут и отвел золото. Окружил то место да пролежал так ночку, золото и стянулось по его кольцу». На Урале в старину Змеев было много. И свистели они. Такой свист получался , как на фабрике гудок. Потом ушли в горы. У нас, горных крепостных, не говорили: «Боже, помоги». Говорили: «Дай, Горный Батюшка». В сборнике А.Мисюрева (XIX в.) говорится о подземном Змее: «Колыванский Змей очень старый, давнишний. Чешуя у него вроде как рыбья, глаза зеленые, навыкате. Сам длинный, как чихнет – искры летят».

Время относительно

Урсиму, несчастного японского рыбака, увлекла за собой русалка и продержала под водой 3 года. О том, что время у смертных течет в сотни раз быстрее, чем у Бессмертных, рыбак узнал слишком поздно, уже вернувшись в мир людей. Получив от подводной подруги шкатулку с наказом не открывать ее, он не состарился, пока не открыл эту «машину времени».и вот прах 900-летнего Урсулы разносит ветром на глазах изумленных очевидцев. Подобной запомнили кельты о плавающих на острова небожителей: возвращающиеся мореплаватели превращались в прах, как только касались ногой земли. А вот новгородская былина о русской Урсуле: «Нырнул парень в озеро и прямо башкой в дворец Водяного попал. Обрадовался тот гостю, пряниками вкусными начал кормить. Да только скучно стало парню через три дня, к людям запросился. Выкинул его за коленку Подводный Царь на берег, а на земле, глядь, уже три года пролетело, жена и ждать перестала». Так и в «Ригведе» говорится, что «день бессмертных равен году людей». Два года, проведенных двумя дровосеками у горных фей в сплошных пирах и удовольствиях, оказались достаточными, чтобы перенести их к потомкам седьмого колена – из ханьского 62г. в цзиньский 383 г.н.э. Одиссей гостил у Нимфы Калипсо всего неделю, а а в мире людей пролетело 8 лет. Гу Хун в «Жизнеописаниях святых и бессмертных» приводит тезис о равенстве небесных суток ста годам смертных. В этом умении Бессмертных кроется их главный секрет долголетия. Птах правил Египтом 9000 лет, корейский Тангун («Небесный князь») – 1900 лет. Небожители-Рептилии активно пользовались и снадобьями (амрита, эликсиры), внеземными лекарствами и плодами: это – молодильные яблоки (Эллада, древние славяне, Скандинавия). Сунь у-кун в саду у Си Ван-му ел персики, которые давали 3000 лет прибавки к жизни.

Рептилоиды среди нас

Известный британский писатель Дэвид Айк собирает целые стадионы своих поклонников, жаждущих послушать о реальной истории человечества. Он является автором распространенной сегодня теории заговора, в соответствии с которой нами до сих пор правят потомки тех Разумных Рептилий-Драконов (Змеи или Змеихи), которые прилетели с Небес и вступил в связь с земной женщиной или мужчиной. Плод их союза называют «рептилоидами». По мнению Айка вся аристократия, включая британскую королеву, «голубая кровь». Это выражение отражает реальное положение вещей: у нас, простых людей, кровь красная – это результат присутствия железа в крови. Но голубая кровь свидетельствует о присутствии меди, т.е. совершенно другой химический состав, который бывает у хладнокровных, рептилий. Этим объясняется тот факт, что вся современная элита состоит в тайных сатанинских обществах (масоны, иллюминаты), где в соответствующих ритуалах, взятых из вавилонской и египетской литургики, поклоняются Рептилиям. И неважно, чем они это прикрывают и оправдывают: античеловеческой идеологией, патриотизмом или любым другим идиотским пафосом: их цель одна – мировой господство и управляемый хаос, творимый на Земле через своих, посвященных Рептилиям, людей. Апостол Иоанн писал в конце своего Первого послания: «Мир лежит во зле». Бездонная глубина этого откровения, до какой степени он лежит там и в каком именно зле, только начинает открываться нам сегодня.