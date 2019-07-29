Подмена «депутатства» камарильей ТНК: риски для территориальных громад нарастают

Тревожит знатоков «парламентской демократии» тотальное избрание в одномандатных округах скороспелых кандидатов от «команды ЗЕ». Этот феномен нынешних выборов в Верховную Раду сулит роковые последствия. Во-первых, многие из таких новоизбранных не имеют ни опыта депутатской работы, ни специальных умений. Во-вторых, всех ЗЕ-депутатов обязали послушно одобрять в Раде указания руководства партии «Слуга народа», невзирая на мнения сограждан, живущих в избирательных округах. Это сводит на нет право украинцев иметь своих представителей в Раде. И повторить нечто подобное теперь подумывают и в отношении органов «местного самоуправления», устроив внеочередные выборы – и там.

Такая смена кадров в органах власти добавляет рисков, т. к. не исправлены (а усугублены) практикуемые ныне в Украине системные пороки организации и контроля работ «депутатов».

«Депутат» – профессия, изводимая по плану «реформ»

Мало кого из украинских граждан беспокоит тот факт, что в нашей стране депутатам «местных» советов (от сельских – до областных) за их служебную деятельность там не установлены никакие официальные зарплаты (лишь частичная компенсация транспортных затрат). Немаловажную «депутатскую» работу приходится выполнять – «на общественных началах», т. е. за свой счет. Не предусмотрены для местных депутатов даже «гранты», как практикуют иностранные «меценаты» в отношении «общественных» активистов из широкой сети non-governmental organizations (NGО). Хорошо ли это?

Как не получающих зарплат работают – не особо контролирую: они же – подобные «волонтерам», а не служащим. Не прописаны для них ни должностные инструкции, ни даже обязательные места и часы «приема обращений граждан». Хорошо ли это?

Безоплатность депутатской службы многие считают – «правильной», т. к. это помогает (на первый взгляд) экономить средства бюджетов на значимую сумму. Но если «включить мозг», легко догадаться: такое условие работы неприемлемо большинству граждан, вынужденных заботиться о каждодневном «зарабатывании» средств существования и создает (дополнительный) «имущественный порог», оттесняя от депутатских мандатов людей, привыкших честно выполнять оговоренные работы за приемлемую плату. Заниматься «этим» в наших условиях предпочитают по иным мотивам: кто-то ради престижа, а кое-кто – с расчетом «выудить» (не афишируя) некую корысть: минимум избежать проверок своего бизнеса разными инспекторами, а максимум – соучаствовать в «распилах» средств, растрачиваемых с согласия депутатов.

Такая (технологическая) зависимость «бесплатности» услуг депутатов и «коррупции» давно и многим известна, но устранять её не особо кто-то пытается. Даже «просветители» украинцев из числа зарубежных советников и «кураторов» не возмущаются наличием такой «питательной среды» для взяточничества и дерибана. Их тоже устраивает подобное?

Увы, украинцам мало и редко посвящают в детали спрактикуемой на Западе «представительной демократии», но известно, что там в ряде стран узаконено добиваться изменения законов и иных решений органов власти в пользу… тех или иных бизнес-групп при условии официальной оплаты таких услуг. Этот способ выгодный богачам и крупным корпорациям считают не «взяточничеством», а «лоббизмом». В США, например, это обычная практика для «представителей», избираемых в федеральный Конгресс и местные «сенаты» (от лат. Senatus – совет старейших) и «легислатуры».

Узаконить «лоббизм» и в Украине (как в 1990-х декриминализировали «спекуляцию») изредка предлагают и украинские общественные деятели. Но западные наставники это сейчас не поддерживают: слишком влиятельны пока местные «олигархи» и предоставление им свободы лоббизма затруднит деятельность иностранных «коллег» (чьи интересы и лоббируют большинство «советников» с Запада)...

Но «депутатство» настораживает нынешних «реформаторов-трансформаторов» и по идеологической причине: само это понятие содержит «родовую отметину» былых Французской и Русских (включая «Октябрьскую») революций, чьи лозунги теперь не угодны – совсем. Опасно им, что до сих пор многие трактуют должность «депутата» (от лат. deputatus, «посланный») – по-старому: как «народных послов» в соответствующих органах управления, чтобы не только «доносить» туда мнения широких слоев населения, но и вмешиваться в принятие решений в интересах своих избирателей. Ведь это затрудняет не только произвол начисления воротилам «госуправления» завышенных «окладов» и премий, но и более глобальные изменения, включая, например, доступ иностранных скупщиков к остаткам госсобственности и «рынку земли».

«Не нужной» сочли наёмные редакторы нынешней версии «национального классификаторе профессий» Украины профессию «депутат». Депутатам Верховной Рады там оставили нишу в категории «законодатели» (вместо «народных представителей»), а депутатам местных советов – ни шиша!

Не оставили даже щелочки для местных депутатов в отобранном составе номенклатур профессий. Ведь узаконивают это ныне – минуя парламент, чины Министерства экономического развития Украины. По их велению (диктуемому «имплементацией» стандартов Eurostat) в «Державном классификаторе» ДК 003:2010 «местным депутатам» не оставлено втиснуться ни в десятку видов высших должностных лиц «общественных и самоуправляющихся организаций», ни в тройку «представителей», ни в перечень 110 видов контролеров, ни даже в рать консультантов и «офисных служащих».

Этапом низведения и искоренения местных «депутатов» стала и проводимая в Украине реформа «децентрализации», позволяющая вопреки Конституции Украины произвольно устранять отдельные «звенья» былой вертикали депутатского контроля, открывая вольницу местным чинам («сельским головам» и «старостам»). В Одесской области это показательно проделали в Подольском (Котовском) районе, облегчив (заслугами в лоббизме интересов местной камарильи) нынешнее переизбрание там в «законодатели» Рады скандально известного «нардепа» А. Гончаренко.

Противостояние депутатов и «камарилий»

Ограничивать былую (практиковавшуюся со времен СССР) зависимость депутатов от местных жителей в Украине начали при «смене элит» в 1990-х (особенно после череды выборов 1994 года). При этом фактор «беззарплатности» работы депутатов неуклонно усугубляют потуги властных чиновников разными способами (от подкупа до «подвешивания» компроматом) устанавливать довлеющее влияние на «послов народа», обязанных их контролировать.

Де-факто подавляющее большинство чиновников (в т. ч. из «нового поколения», видящего свои выгоды в «рыночных» отношениях) склонны принимать решения не под давлением тех или иных депутатских собраний, а в узких кругах своих приближенных (или «крышующих») лиц. Такой «кулуарный» метод недовольные прозвали в 19-м веке «камарильей» (собранием в комнатке – от исп. camarilla – «комнатка», «тайный кабинет»), но он не был «изобретен» обвиняемым в том испанским королем Фердинандом VII с его советниками. Тяга разных «вождей» и начальников к самоуправству возникла с давних времен из-за стечения как технологических особенностей (умственной) работы «выработки решений», так и психологии участников процесса. Очевидно, что думать и обсуждать комфортнее – не на вече, а в окружении «своих», избегающих ссор, шума и излишних разговоров и пояснений. Разные виды «камарильи» – желаемый вариант не только для чиновников, но и для многих иных деятелей умственного труда. Ведь вряд ли бы в обстановке дебатов Д. Менделеев придумал свой «периодический закон», а Архимед нашел простой метод измерения объема тел…

Но при принятии чиновниками или иными «правителями» решений, «судьбоносных» для большого числа людей, последним хочется не только знать, кто и чем руководствовался, но и донести свои доводы. Это удлиняет сам процесс «принятия решений», но позволяет минимизировать их конфликтность в обществе, и потому такой «демократичный» вариант стал предпочтительным в госуправлении успешных держав. Предписан он нормами Конституции и украинским чиновникам. Но не переводятся желающие в ущерб «духу и букве закона» полагаться на свои «камарильи» – особенно, если «на кону» принимаемых решений видится заманчивый куш или… заведомо известно, что затея – «не популярна», вызовет недовольство каких-то «объектов управления».

Увы, склонность разных политиков к «узурпации власти» – не аномалия в их поведении, а следствие самой «пирамидообразной» технологической схемы управленческого процесса. Противостоять этому, как вредной страсти (к перееданию, например), нужно и можно через применение органа «народных послов»: это – аксиома «демократии». Но в Украине правят – далеко не ученые, зато в процесс нашей «внутренней» политики всё активнее встревают внешние деятели, развив сеть своих агентов (из числа и украинских граждан). И последние уверены, что их камарильи – решают «правильнее», чем местные органы демократии, включая местные собрания депутатов.

Повторениями выборов – «чистить» органы власти

Как подтверждает ныне производимая в Украине смена власти, с поражением экс-президента П. Порошенко и его «камарильи», лучший способ сравнительно «мирно» (с согласия большинства членов общества) сменить режим правления в стране – перевыборы на властные должности (президента, парламентариев и др.). Сейчас это феерично удалось «команде» В. Зеленского благодаря доверию широких масс. Но проявленная поддержка широкими массами не избавляет избирателей от риска, что правление «новых лиц» не создаст новых разочарований и проблем.

Чтобы уменьшить эту угрозу, надо новоизбранных достаточно быстро переизбирать после «отзыва» не оправдавших доверие «депутатов», «законодателей», президента и прочих выборных лиц. Увы, соответствующие нормы в украинском законодательстве были ранее зачаты, но потом устранены. О необходимости отладить такой способ исправления избирателями своих возможных просчетов в оценках избираемых политиков – вспоминают ныне намного реже, чем о спорной затее «отмены неприкосновенности» (которая утратит актуальность при наличии права граждан на «отзыв»). При этом никого ведь не удивляет право самих чиновников досрочно уходить – в «отставки», как не оспаривается и право частных лиц разрывать договора с контрагентами, плохо выполняющими предписанные обязанности, например, в сфере быта, досуга, ЖКХ...

Зато «право» на досрочные выборы обеспечили себе... сами политики, если стяжают достаточное влияние. Именно так новый президент «включил» процесс смены состава Верховной Рады (и добился желаемого на 100% с плюсом). Теперь преуспевшие задумали «зачистить» тем же способом и местные органы власти («самоуправления»). Но гораздо честнее и нужнее для общества было бы изменить законодательство так, чтобы эти перевыборы могли инициировать сами местные жители, как основные «получатели услуг» соответствующего совета депутатов, головы и т. п..

Киногерой учитель Голобородько наверняка бы одобрил такой общедемократический, а не «камарильный» метод чисток местных властей. И в ближайшее время узнаем: готова ли реально расширить в нашей стране демократию (и доверие к своим избирателям) «команда ЗЕ» и наш президент В. Зеленский?

Пока же можно посмеяться над анекдотичным «прогибом» Б. Филатова, далеко не самого успешного (и уважаемого в своем городе) городского головы бывшего Днепропетровска. Тот, будто «спеша впереди паровоза», направил главе государства лебезящий призыв досрочно провести еще и местные выборы (путем которых Б. Филатов сможет мирно расстаться с обременительной должностью). В обоснование такого почина мэр-хитрован высказал доводы, спорность которых подсказывает, что затея – сомнительна.

Во-первых, этот политикан провозгласил некое «право» победившей на выборах партийной группы «самостоятельно устанавливать правила игры»: мол, как победители, делайте с нами, что хотите – Конституцию и законы чтить не обязательно.

Во-вторых, этот самозваный советник попытался уверить, будто «единственным способом» устроить органам местного самоуправления «экзамен на соответствие» являются – срочные и всеобщие перевыборы… Но «включив мозг», легко (как дважды два) сообразим, что удобнее и дешевле проводить выборы – не тотально, а только там, где выявлены проблемы (например, мэру приспичило покинуть должность). С другой стороны, кроме (и прежде) выявления мнения избирателей профессиональные экспертизы и «экзамены» местных чиновников можно проводить силами специалистов, начиная с финансовых ревизоров… Т. е. выборы – не единственный (и увы, не самый надежный) способ наладить правление так, чтобы чиновники – вкалывали, депутаты – «пасли» их, а клиенты такой демократической системы без задней мысли честно платили налоги и при необходимости подавали обращения. Но для этого необходима зависимость депутатов не от «камарилий», а лишь от избирающих и отзывающих их работодателей-избирателей…