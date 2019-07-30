Около 400 девушек и юношей стали студентами колледжа МГУ

В колеже Международного гуманитарного университета пополнение! Около 400 девушек и юношей зачислены на обучение.
Вчерашних школьников поздравил президент университета Сергей Кивалов. Академик заверил молодежь, что они сделали правильный выбор: будет трудно, но каждый желающий выйдет из стен колледжа с багажом знаний и яркими перспективами в будущем. К слову, именно заведения негосударственной формы собственности сегодня получают развитие в Европе.
Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов подчеркнул:
Президент вуза также сообщил, что в этом году в Экономико-правовом колледже, кроме специальностей: право, экономика, перевод, дизайн, и IT, открывается новая специализация – гостинично-ресторанное дело. Сегодня уже есть первые студенты, которые получают качественные знания и в ближайшее время освоят достойную профессию.
Новички внимательно слушали советы президента Международного гуманитарного университета. К новым вызовам молодежь готова.
Ангелина, студентка Экономико-правового колледжа:
Алексей, студент Экономико-правового колледжа:
Первокурсники сознательно выбирали именно колледжи Международного гуманитарного университета. По словам ребят, они неоднократно приходили сюда на День открытых дверей, прежде, чем сделать окончательный выбор.
Арина, студентка Экономико-правового колледжа:
Мария, студентка Экономико-правового колледжа:
Алина, студентка Медицинского колледжа:
Напоследок Сергей Кивалов напомнил юношам и девушкам, что студенческая жизнь – это не только штудирование учебников и непрерывное обучение. В подразделениях МГУ молодежь может развивать все свои таланты. Материально-техническая база этому всячески способствует.
А главное – есть все возможности стать профессионалами своего дела. Так, только за последнее время на базе МГУ были открыты две ультрасовременные Стоматологические клиники и студенческая аптека, которые являются практической базой, где студенты Одесского медицинского института осваивают будущие профессии по специальностям: фармация, стоматология, лечебное дело, медсестринство, физио- и эрго-терапия.