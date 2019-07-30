Около 400 девушек и юношей стали студентами колледжа МГУ

В колеже Международного гуманитарного университета пополнение! Около 400 девушек и юношей зачислены на обучение.

Вчерашних школьников поздравил президент университета Сергей Кивалов. Академик заверил молодежь, что они сделали правильный выбор: будет трудно, но каждый желающий выйдет из стен колледжа с багажом знаний и яркими перспективами в будущем. К слову, именно заведения негосударственной формы собственности сегодня получают развитие в Европе.

Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов подчеркнул:

Я глубоко убежден: новые специальности, которые мы открываем, сегодня востребованы. Чем выгодно отличается МГУ от государственных учебных заведений? Тем, что мы оперативно можем ввести новую дисциплину, которая необходима. А в государственном учебном заведении – это долгий непростой путь: согласовать с министерством, отчитаться в КРУ. По этой причине в Европе самые лучшие, перспективные вузы – это негосударственные учебные заведения. И мы пошли по такому пути.

Президент вуза также сообщил, что в этом году в Экономико-правовом колледже, кроме специальностей: право, экономика, перевод, дизайн, и IT, открывается новая специализация – гостинично-ресторанное дело. Сегодня уже есть первые студенты, которые получают качественные знания и в ближайшее время освоят достойную профессию.

В этих профессиях есть потребность. И мы пригласили выпускников 9 класса на первый набор. Мы приняли 50 человек, это 2 группы. Я считаю, что для первого набора это очень хорошо. Я только приехал с Затоки, там сегодня нужны специалисты. Может быть, не с высшим, а со средним специальными образованием. Я считаю, что это хорошее направление.

— отметил Сергей Кивалов.

Новички внимательно слушали советы президента Международного гуманитарного университета. К новым вызовам молодежь готова.

Ангелина, студентка Экономико-правового колледжа:

Нам дали хорошие напутствия. Действительно, это дает силы и веру, чтоб учиться дальше и развиваться.

Алексей, студент Экономико-правового колледжа:

Впечатления очень хорошие. Президент вуза мотивировал студентов на учебу, предупредив сразу, что будет тяжело. Но, если уж мы поступили в такой престижный колледж, то все готовы к этому.

Первокурсники сознательно выбирали именно колледжи Международного гуманитарного университета. По словам ребят, они неоднократно приходили сюда на День открытых дверей, прежде, чем сделать окончательный выбор.

Арина, студентка Экономико-правового колледжа:

Я наслышана об этом колледже, то, что здесь хорошее отношение к студентам, прекрасные условия, непредвзятое отношение, опытные преподаватели. Я была здесь на Дне открытых дверей, нам показали колледж, провели для нас квесты. Нам показали, где будут проходить наши занятия, где мы будем обедать, и первые впечатления – самые позитивные.

Мария, студентка Экономико-правового колледжа:

Меня интересует профессия переводчика. По моему мнению, это достаточно перспективно. В наше время человек должен знать языки, читать и общаться с другими людьми из разных стран.

Алина, студентка Медицинского колледжа:

Мне кажется, тут более профессионально готовят специалистов. Я избрала для себя профессию фармацевта. Я всю жизнь мечтала в медицине работать, с самого детства. Так я решила и уже сделала первые шаги в этом направлении.

Напоследок Сергей Кивалов напомнил юношам и девушкам, что студенческая жизнь – это не только штудирование учебников и непрерывное обучение. В подразделениях МГУ молодежь может развивать все свои таланты. Материально-техническая база этому всячески способствует.

А главное – есть все возможности стать профессионалами своего дела. Так, только за последнее время на базе МГУ были открыты две ультрасовременные Стоматологические клиники и студенческая аптека, которые являются практической базой, где студенты Одесского медицинского института осваивают будущие профессии по специальностям: фармация, стоматология, лечебное дело, медсестринство, физио- и эрго-терапия.