 В Одессе появился международный турнир по футзалу

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошел турнир по футзалу, который в нынешнем году получил статус международного. В соревнованиях приняли участие чемпионы Молдовы, команды второй лиги Молдовы и лидеры украинского любительского футзала: участники Чемпионата Украины первой и второй лиг.

Действительно, очень классная локация рядом с морем, очень удобный зал. И это является одной из причин, по которой команды каждый год сюда приезжают, - комментирует вице-президент Ассоциации футзала Украины Владимир Грымайло.

Тут море, хороший комплекс, хорошие условия, для команд это немаловажно. Команды и подготовку проводят, и отдыхают. Тут идеальные условия для проведения, поэтому только этот комплекс рассматривается на сегодняшний день. В связи с тем, что в городе очень мало таких дислокаций, где есть и море, и условия идеальные, поэтому только этот комплекс. Сергей Васильевич всегда предоставляет нам возможность проведения этого турнира - мы знаем, что зал имеет своих арендаторов, но для проведения этого турнира нам всегда идут на встречу, всегда принимают и помогают во всех вопросах, - рассказал президент Областной ассоциации футзала Игорь Калинин.

Турнир проходил в течение четырех дней. Всего участие в нем приняли 24 команды. Все спортсмены получили ценные подарки и награды.

Все команды по завершению соревнований получат призы и награды разных номиналов. Все зависит от уровня и места, которое они займут на протяжении турнирных дней,

- отметил вице-президент Ассоциации футзала Украины Владимир Грымайло.

Для спортсменов данный турнир, в первую очередь стал подготовкой к предстоящему сезону и возможностью посоревноваться с командами из разных городов Украины и Европы. Кроме того, футболисты имели возможность подписать контракт с авторитетными футбольными клубами.

Мы каждый год участвуем в этом турнире, для нас это важный турнир, который мы выигрывали уже не раз. Поэтому для нас это турнир, который дает нам очередной титул, если мы его выиграем. Мы молодые, перспективные ребята, у нас есть силы и я думаю, что после этого турнира у нас будут приглашения в серьёзные команды, - уверен игрок команды «Чорное море» Сергей Коридзе.

Спасибо организаторам за такой турнир. Было очень приятно находиться в таком солнечном городе, как Одесса, в таком приятном зале. Организаторы очень постарались, всё было проведено на высшем уровне. Будем ехать домой с хорошими впечатлениями и улыбками на устах, - поделился капитан команды «Спасателть» Владимир Чухнин.

Капитан команды «Владимир» Сергей Литвиновский также отметил высокий уровень подготовки участников и хорошие условия проведения турнира.

Сюда съезжаются все сильнейшие команды, которые ведут подготовку к разным чемпионатам – первая лига, вторая лига, в Высшую лигу. Уровень команд очень хороший и все здесь проводят подготовку. Условия здесь хорошие для проведения: море, отдых. Всё замечательно.

Уже много лет спортивно-оздоровительный комплекс "Университет" Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана принимает в своих стенах лучших игроков футбольных клубов региона, страны и Европы. Отметим, что по инициативе Сергея Кивалова недавно на 8-й станции Большого Фонтана был открыт новый современный спортивный комплекс, который могут посещать все одесситы. Он включает в себя два многофункциональных футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт, современные уличные тренажеры американского производства, а трибуны спорткомплекса могут принять более 1000 зрителей.

На строительство масштабного инфраструктурного проекта не было выделено ни копейки из государственного бюджета или бюджета города или области, все работы проводились за счет средств Международного гуманитарного университета.