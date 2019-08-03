 
Информация к новости
  • Просмотров: 119
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків

Категория: Новости / Экономика и финансы

Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків

Сьогодні, 06 серпня, Міжнародний аеропорт "Одеса" та авіакомпанія "Wizz Air" провели спільну прес-конференцію з нагоди початку своєї співпраці.

У прес-конференції взяли участь директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Павло Прусак., директор з маркетингу та коммерції ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Вячеслав Чеглатонєв, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, а також менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків

 

 Під час прес-конференції представниця авіакомпанії анонсувала відкриття 6 нових напрямків з аеропорту “Одеса”: Будапешт, Братислава, Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце. 


Пауліна Госк, менеджер з корпоративних комунікацій компанії Wizz Air повідомила: “Сьогодні ми відзначаємо важливу подію, додаючи четвертий аеропорт до маршрутної лоукост мережі в Україні та пропонуючи 7 нових напрямків з Одеси та Львову. Від сьогодні завдяки зручному розкладу рейсів WIZZ за цінами від 429* грн, наші українські пасажири можуть з легкістю відправитися у подорож з Одеси до Будапешту, Братислави, Кракова, Гданська чи Вроцлава”.

Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків


“Вітаємо нашого партнера Wizz Air в Одесі. Відкриваючи ще більше можливостей для наших пасажирів як у туристичній, так і у сфері освіти та підприємництва, ми з нашим європейським партнером, анонсуємо 6 нових напрямків, которі стартують уже з осені”, —  відзначив Павло Прусак.

Розклад анонсованих рейсів виглядатиме наступним чином: 

  • Одеса-Вроцлав

З 01 листопада щопонеділка та щоп'ятниці;

  • Одеса-Берлін

З 02 листопада щовівторка та щосуботи;

  • Одеса-Будапешт

З 02 листопада щосереди та щонеділі и воскресеньям;

  • Одеса-Гданськ

З 02 листопада щовівторка та щосуботи;

  • Одеса-Катовіце

З 02 листопада щовівторка та щосуботи;

  • Одеса-Братислава

З 03 листопада щосереди та щонеділі.

Квитки вже доступні на сайті авіакомпанії wizzair.com 

 

Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків

Галерея

prev

Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків
Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків
Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.



Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать