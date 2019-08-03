Wizz Air та аеропорт “Одеса” анонсують початок співпраці з 6 нових напрямків

Сьогодні, 06 серпня, Міжнародний аеропорт "Одеса" та авіакомпанія "Wizz Air" провели спільну прес-конференцію з нагоди початку своєї співпраці.



У прес-конференції взяли участь директор ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Павло Прусак., директор з маркетингу та коммерції ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Вячеслав Чеглатонєв, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, а також менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

Під час прес-конференції представниця авіакомпанії анонсувала відкриття 6 нових напрямків з аеропорту “Одеса”: Будапешт, Братислава, Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце.



Пауліна Госк, менеджер з корпоративних комунікацій компанії Wizz Air повідомила: “Сьогодні ми відзначаємо важливу подію, додаючи четвертий аеропорт до маршрутної лоукост мережі в Україні та пропонуючи 7 нових напрямків з Одеси та Львову. Від сьогодні завдяки зручному розкладу рейсів WIZZ за цінами від 429* грн, наші українські пасажири можуть з легкістю відправитися у подорож з Одеси до Будапешту, Братислави, Кракова, Гданська чи Вроцлава”.



“Вітаємо нашого партнера Wizz Air в Одесі. Відкриваючи ще більше можливостей для наших пасажирів як у туристичній, так і у сфері освіти та підприємництва, ми з нашим європейським партнером, анонсуємо 6 нових напрямків, которі стартують уже з осені”, — відзначив Павло Прусак.



Розклад анонсованих рейсів виглядатиме наступним чином:

Одеса-Вроцлав

З 01 листопада щопонеділка та щоп'ятниці;

Одеса-Берлін

З 02 листопада щовівторка та щосуботи;

Одеса-Будапешт

З 02 листопада щосереди та щонеділі и воскресеньям;

Одеса-Гданськ

З 02 листопада щовівторка та щосуботи;

Одеса-Катовіце

З 02 листопада щовівторка та щосуботи;

Одеса-Братислава

З 03 листопада щосереди та щонеділі.



Квитки вже доступні на сайті авіакомпанії wizzair.com