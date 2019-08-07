Нормандская теория 270 лет спустя ВИДЕО

В этом году исполняется 270 лет «Нормандской теории» становления государственности Дневней Руси, которая ставила под сомнение способность древних славянских племенных союзов образовать собственную государственность без участия внешнего фактора. Удивительным образом сегодня просматриваются схожие черты и события, напоминающие нам о давно ушедших временах седой старины. Способны ли славяне строить свою государственность и управлять своей страной без внешней помощи? Евромайдан поставил эту проблему ребром: страна перешла на полное внешнее управление из Брюсселя и Вашингтонгского обкома (посольства США). Еще недавно Порошенко назначал на должности министров прибалтов и грузин, не сильно веря в талантливость соотечественников. В.Нуланд, К.Волкер и М.Иовановиич напрямую диктовали должностным лицам Украины, что им и как делать.

Доклад Г.Миллера в Императорской академии наук

Вспомним об одном «научном» скандале, прогремевшем в Петербургской академии наук всего через 24 года после ее основания императором Петром I. 6 сентября 1749 года академик Герхард Миллер прочитал коллегам по Академии доклад «О происхождении народа и имени российского». Его поддержали академики Готлиб Байер и Август Шлёцер, всех троих считают основоположниками Нормандской теории. В ответ академики рассвирепели и принялись крыть бедного Миллера отборнейшим русским матом: «Ты, Миллер, позор нашей науки!» А как крыл «немца-вредителя» талантливейший народный самородок Михайло Ломоносов! Ученая братия накатала на Миллера донос президенту Академии наук, гетману Кириллу Разумовскому, заложив тем самым «лучшие» традиции отечественной исторической науки: «не можешь переспорить оппонента – обвини его в антирусскости, антиукраинскости или антисоветчине», т.е. в неприятии в разные эпохи официального политического курса. Что же такого страшного сообщил коллегам академик Миллер? А всего лишь то, что Киевскую Русь основали НЕ славяне, а ВИКИНГИ, приплывшие из Швеции. Их Нестор Летописец называл в «Повести временных лет» «варягами». «И от тех варягов прозвалася Русская земля», – писал он в «Повести временных лет». Но президент Академии наук Кирилл Разу-мовский, сын свинопаса из села под Киевом, не разбирался ни в каких науках. И главой Академии, и гетманом Украины он стал только потому, что был братом любовника императрицы Елизаветы Петровны – Алексея Разумовского, такого же сына свинопаса и специалиста по пению. Гетман-академик ни в чем лично разбираться не стал. Он поручил расследовать варяжский вопрос самому автору доноса – М.Ломоносову. А тот пришел к выводу, что доклад Миллера оскорбителен для подданных Российской империи. «Ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, – настрочил Ломоносов Разумовскому, – то не будут ли из того выводить какого опасного следствия… Оно российским слушателям будет весьма досадно и огорчительно»… Очень научный аргумент! После этого академику Миллеру запретили заниматься происхождением Руси, а доклад его уничтожили. До конца жизни Миллер (он прожил 80 лет) изучал историю открытия Сибири. Вместо парадного портрета в отечественной науке остался только его силуэт. Академик и историк Миллер не дал себя в обиду рассвирепевшему физику Ломоносову. И оказался прав. Но и в более гуманные времена происхождение Руси оставалось физически опасной для историка темой. Все самые авторитетные историки XIX столетия – Николай Карамзин, Сергей Соловьев и Василий Ключевский – в споре Миллера и Ломоносова принимали сторону Миллера и Нестора Летописца, на которого Миллер опирался. Их называли «норманистами», потому что основатели Руси, шведы, были норманнами. В дословном переводе норманны – «люди Севера».

Миф о «Киевской Руси»

Ранняя история Руси полна удивительных открытий, лежащих буквально на поверхности и неизвестных широкому читателю только из-за косности и трусливости украинских историков, служащих не науке, а политической конъюнктуре. Они-то и поддерживают сказку о Киевской Руси, возникшую в Москве только в XIX веке и широко растиражированную в сталинском СССР. Киевской Руси как официального названия раннесредневекового государства восточных славян никогда не существовало. Летописи, на основе которых выстраивают свои схемы современные историки, именовали эту державу просто Русью, или Русской землей. Именно под этим названием она фигурирует в «Повести временных лет», написанной современником Владимира Мономаха киевским монахом Нестором на рубеже XI–XII веков. Термин «Киевская Русь» был придуман в XIX столетии. Авторство его одни исследователи приписывают Николаю Карамзину, другие – Михаилу Погодину. Но в широкий научный обиход он попал благодаря профессору Московского университета Сергею Соловьеву (1820–1879), широко употреблявшему выражение «Киевская Русь» наряду с «Русью Новгородской», «Русью Владимирской» и «Русью Московской» в знаменитой «Истории России с древнейших времен».

Норманны придут, порядок наведут

Скандинавия – скалистая бесплодная земля. Сильные духом скандинавы, чтобы прокормить себя, спускались в более теплые страны и обкладывали данью целые народы. Так путь по Днепру «из варяг в греки» – это торговая магистраль из Скандинавии в Византию, которую нужно было охранять и «крышевать» по течению реки. Именно норманы основывали государства как аппарат взимания, учета и складирования собственно дани, т.е. как чисто рекетирский институт. Славянам это было не известно. Поэтому они и попросили норманов, т.е. Русь, прийти и навести порядок у них, погрязших в междоусобицах. И ничего унизительного, для национального достоинства славян, как думал Ломоносов, в этом не было! Вильгельм Завоеватель завоевал Великобританию и привнес диким племенам англосаксов высокую французскую государственность, которая также имела чисто бандитскую природу, – навел порядок в их междоусобицах: и что же тут унизительного для достоинства англичан? Они гордятся этим! До сих пор на гербе Англии по-французки написано: «Бог и моё право». Давайте не идеализировать эту первую Русь. Ни святости, ни утонченной культуры, ни высокой цивилизации она не несла. Викинги были жестокими и грубыми людьми (имя брата Аскольда – «Дир» переводится как «зверюга»), интересовавшимися, прежде всего, наживой: им понравились славянские девушки, пушнина и т.д. В конце VIII века народы Скандинавского полуострова демонстрируют неожиданный всплеск активности. У норманнов рождалось много сыновей, которым было нечем заняться на родине. Бедная природа Швеции, Дании и Норвегии была не в силах прокормить их. Молодые ЛЮДИ СЕВЕРА сбиваются в вооруженные банды и отправляются в заморские походы. Первой в 793 году их удар испытала Англия. Более полувека викинги грабили страну, а потом захватили ее восточную часть и основали тут свое государство со столицей в городе Йорк. Следующей целью норманнов стали богатые города Западной Европы. Их нападениям подверглись Гамбург, Париж, Тулуза, Лиссабон и Пиза. Рим дрожал от страха перед возможным нашествием морских варваров. Молитва «Боже, избавь нас от норманнов» стала самой популярной в Европе. Они не только ограбили прибрежные города Европы, но и открыли Исландию, Гренландию и страну Винланд – т.е. Северную Америку. Их интересовали только богатство, власть и женщины. Правители викингов утвердились на востоке Англии, на севере Франции – в Нормандии, и даже в Италии. В Италии викинги основали Королевство обеих Сицилий. Позже варяги пришли и к слаянам. Согласно «Повести временных лет» Нестора Летописца: «В год 6370 от сотворения мира (в 862 году н.э.) изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «ПОИЩЕМ СЕБЕ КНЯЗЯ, КОТОРЫЙ БЫ ВЛАДЕЛ НАМИ И СУДИЛ ПО ПРАВУ». И пошли за море к ВАРЯГАМ, к РУСИ. Те ВАРЯГИ назывались РУСЬЮ, как другие называются шведы, а иные варяги – норманны и англы, а еще иные – готландцы, вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде… И ОТ ТЕХ ВАРЯГОВ ПРОЗВАЛАСЬ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ». Здесь «Русь» – шведский клан Рюрика, старого пирата, который терроризировал северное побережье Европы. Ни слова о Киевской Руси! Только о Русской земле. Причем первоначально на севере – в районе Новгорода. Уже эта Русь была многонациональной. Ведь кроме славянских племен словен и кривичей, среди тех, кто призвал варягов, значатся финские народцы Чудь и Весь (первый жил в Прибалтике, второй – восточнее Невского озера). Это те самые ненавидимые националистами финно-угры (они их считают предками «москалей»), которые, согласно летописи, стали Русью раньше, чем киевские поляне! Ведь полян Рюриковичам еще только предстояло покорить, чтобы и они «обрусели». Как сказано у Нестора: «Поляне, которые теперь называются Русью». Если верить Нестору, то выходит, что не только Киевской Русью, но даже просто Русью Киев не был до его захвата новгородским князем Олегом, дружины которого состояли из скандинавов-варягов («руотси»), северных славян (словен и кривичей) и финнов (чуди и веси). По летописи, новгородский князь Олег захватил Киев в 882 году. К этому моменту варяги хозяйничали на севере, в районе Ладоги и Новгорода, уже почти столетие. Приплывая из-за Балтийского моря, они брали дань со славянских и финских племен. Ладога стала первым опорным пунктом викингов. Новгород, после того, как там утвердился Рюрик, – вторым. Имена первых русских князей были скандинавского происхождения. Олег (Хельги), Игорь (Ингвар), Аскольд (Хаскульд) говорят сами за себя. Очень уж не похожи они на славянских Владимиров (Вольдемар) и Святославов (Свянтослаф). До того, как покорить Киев, Русь насчитывала не меньше века своей истории. Первой столицей ее была Ладога на реке Волхов, основанная пришельцами из Швеции – Руотси. Финны до сих пор называют Швецию – Русью (Руотси), а Россию – Венедией (Веняия). Вот почему все первые киевские князья, от Аскольда и Дира до Игоря и Ольги, носят скандинавские имена. Вот почему в договоре, заключенном от имени князя Олега с Византией в 911 году, с «нашей» стороны подписались тоже исключительно «пацаны» с варяжскими прозвищами. Цитируя «Повесть временных лет»: «Мы от рода русскаго: Карлы, Инегелд, Фарлоф, Вельмоуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фаслав, Рюар, Актевоу, Труян, Лидул, Фаст, Стемид, иже посланы от Олга великаго князя Русскаго».

Славяне – данники русов

Американский историк Ричард Пайпс в книге «Россия при старом режиме» проводил такие параллели: «Варяжское государство в России напоминало скорее великие европейские торговые предприятия XVII–XVIIIвв., такие как Ост-Индская компания или Компания Гудзонова залива, созданные для получения прибыли, но вынужденные из-за отсутствия какой-либо администрации в районах своей деятельности сделаться как бы суррогатом государственной власти. Великий князь был купцом, и княжество его являлось по сути дела коммерческим предприятием, составленным из слабо связанных между собой городов, гарнизоны которых собирали дань и поддерживали – несколько грубоватым способом – общественный порядок. Князья были вполне независимы друг от друга. Вместе со своими дружинами варяжские правители Руси составляли обособленную касту «всадников». Они жили в стороне от остального населения, судили своих по особым законам и предпочитали, чтоб их останки хоронили в отдельных могилах. Варяги правили с известной небрежностью. В зимние месяцы князья в сопровождении дружины ездили в деревню, устраивая доставку дани и творя суд и расправу». «Славяне – данники русов», – писал в «Книге об управлении империей» византийский император Константин Багрянородный. Норманны-руотси перешли в конце концов на славянский язык своих данников.

Рюрик

Рюрик принадлежал к датско-шведскому королевскому роду Скьелдунгов, считавших своим прародителем одноглазого бога Одина. Поверье, ходившее в Скандинавии, гласило, что сын Одина – Сигрлами – правил какой-то частью Гардарики (так скандинавы называли территорию Руси) за девять поколений до короля Ивара Широкие Объятья – в IVв. н.э. Рюрик был прямым наследником Сигрлами Одиновича. Он воображал себя потомком самого Одина – бесстрашного бога, спустившегося в царство мертвых, Хель, и отдавшего один глаз за право обладать рунами – тайной письма. К тому моменту, как объявиться в районе Ладоги и Новгорода, Рюрик был практически бездомным – королем-бомжем. Он приходился родственником (как полагает большинство исследователей, племянником) датскому королю Харальду Клаку, проигравшему в 814 году войну за престол своему сопернику Хорику I и изгнанному из страны. Хорик прогнал Харальда из Дании, наняв отряд шведских викингов. В это же время шведы контролируют Ладогу. Так что у Рюрика были все основания обрадоваться, когда через полстолетия после потери его династией датского трона славяне, изгнавшие из Ладоги шведов, попросили на княжение именно его – какая прекрасная возможность отплатить на старости шведам за детскую обиду! Ни Харальд Клак, ни Рюрик не собирались отдавать своим врагам Данию без боя. Они обратились за помощью к сыну Карла Великого – императору Запада Людовику Благочестивому, и даже приняли христианство в 826 году в Майнце вместе с четырьмя сотнями сторонников (говоря попросту – с бандой), чтобы стать «своими» для этого повелителя тогдашней Европы. В обмен на крещение Харальд получил графство Рюстринген во Фрисландии, на берегу Северного моря, и, опираясь на поддержку императора, вторгся в Данию. Харальд и Рюрик пообещали Людовику Благочестивому крестить эту языческую страну. Поэтому вместе с ними к датчанам отправился святой Ансгар, имевший прозвище Апостол Севера. В общем, все было как сегодня: тогдашний Евросоюз, называвшийся Империей, распространял по окраинам свои евроценности, а заодно – экономическую власть. Однако язычник Хорик собрал войско и в 829 году снова изгнал наскоро окрещенных Харальда и Рюрика из Дании. Да еще и император отобрал у неудачливых «миссионеров» графство во Фрисландии. Оба они в результате оказались в тюрьме у императора, заподозренные в измене. Харальд вскоре умер, видимо, не вынеся таких ударов судьбины. А Рюрик дал деру и тут же пустился во все тяжкие, вернувшись к вере в своего «прародителя» – одноглазого Одина. Так он и стал тем, кого обычно называют «плохим парнем»: предводителем шайки морских разбойников – викингов. Грабил же купцов и германские города по Рейну этот молодчага с такой обстоятельностью и преданностью разбойничьему ремеслу, что заслужил у хронистов почетное прозвище Язва Христиан. «Бертинские Анналы» – хроника монастыря Сен-Бертен во Франции на берегу Ла-Манша – даже отметила его «подвиги», совершенные в 850г. особой статьей: «Рёрик, Харальдов племянник, недавно бежавший от Лотаря, набрал целое войско норманнов и множество судов, после чего опустошил Фризию и остров Бетуве и другие места в окрестностях, плывя вверх по Рейну и Ваалу. Лотарь, будучи не в состоянии одолеть его, принял в свои вассалы и дал ему Дорестад и другие графства». Попасть в «Бертинские Анналы» для тех времен было так же круто, как сегодня – на первую полосу популярной газеты. Теперь понятно откуда у князя Святослава такая страсть к грабежам и это обаятельное «Иду на вы!», произносимое перед очередным походом. От Рюрика! Ведь тот приходился Святославу родным дедушкой. Наверняка маленькому княжичу в детстве столько героической всячины нарассказывали о предке, что он и дня не мог усидеть в Киеве – все рвался в новые земли, где есть чем поживиться благородному человеку! А у дедушки криминальный талант был от одноглазого Одина. Рюриковичи – прямые потомки скандинавского бога.

Нормандская теория основана на самой древней летописи Нестора (Миллер просто цитировал первоисточник) и хорошо согласуется с практикой: Украина за все века своей истории имела государственность считанные месяцы (до 1991г.) и имитацию государственности после 1991г.