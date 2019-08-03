Вымарать славу «города-героя» помогают недоучки и предательское равнодушие

5 августа памятно старожилам Одессы, как день начала её Обороны от румыно-немецких войск в далеком 1941 году. Сменяются поколения, но благодарные одесситы верны традиции чтить тот подвиг самоотверженных защитников города. Ведь их ратные успехи в труднейший период Великой Отечественной войны вдохновляли не только сограждан и заслуженно увековечены общей наградой: Одессу нарекли редким званием «город-герой». Причастностью к столь славному «городу у моря» могут доныне гордиться рожденные и живущие в нём.

Но рады этому не все: бывших по иную сторону Одесского фронта и их потомков ущемляет память о 73 днях Обороны, позорных для захватчиков Южной Пальмиры. И те неугодные им факты нашей истории кое-кто порой норовит по-разному вымарать. Игнорировать таких марателей – предательски преступно и недальновидно: дай им волю, они заставят покорных не только зиговать, но и сдыхать в окопах новых войн ради их реваншистских фантазий.

Злопыхатели наглеют

Символическое вредительство совершили в этом году в Одессе перед нашим Днем Победы неустановленные негодяи: сбили часть надписи на монументе Неизвестному Матросу на Аллее Славы, ставшей главной святыней подвига Обороны Одессы. Надлежащего расследования того ЧП правоохранительные органы и городские власти не провели, виновных – не искали и даже не выразили публично возмущение против «вандализма».

Такое «спускание на тормозах» ответа на провокацию ненавистников Славы города-героя, возможно, вызвано не безразличием разных чинов, а боязнью «раскачать политическую ситуацию». Но известно из опыта многих, что избежание кары обычно побуждает наглецов на более крупные пакости. Ведь повреждение в Одессе памятных знаков стало в последние годы неким (далеко не Божественным) «промыслом». Порой такое совершали с явным стремлением вызвать скандал, но чаще эти «работы» проделывают – по-тихому.

Например, на 5-й станции Фонтана более года некие пакостники постоянно выцарапывают надписи и каракули на стеклянном панно остановочного павильона Горэлектротранса, портя изображение, посвященное воинам 69-го авиаполка (монумент которым установлен рядом). При этом соседние такие остановочные павильоны «вандалы» не марают: вредят явно избирательно. Бороться против той мазни (смывая непотребные надписи) дворники устали, а выявить вредителей (установив камеры наблюдения, например) – никто не берется.

Можно оправдывать то непротивление злу тем, что нет заявлений от потерпевших, что то вредительство (созерцаемое ежедневно тысячами проезжающих пассажиров, включая податливых дурным примерам детей) – «мелко», что заместителей мэра донимают более важные дела. Но де-факто этим попустительствуют порче городского имущества и публичному оскорблению героев-защитников Одессы (за подобные изыски на более охраняемых символах порой заводят уголовные дела). Творят подобное «уличное хулиганство» и в других местах города, пытаясь не только гадить в общей среде обитания, но и внушать «силу» неких трусоватых «борцов» против памяти о героях, сорвавших гитлеровский план истребления нашего народа (в т. ч. предков нынешних пакостников).

Изредка те «вандалы» (исполнители каверз, заказанных более матерыми наставниками) заявляют о возобновлении былой «Kampf» более очевидно. Два года назад, например, шайка недоумков отметилась повешением бюста маршала Г. Жукову. Рекламируя тот flash mob (рассчитанный на впечатление не только одесской публики), репортеры сверх-компетентного сайта назвали зигающих исполнителей – «неизвестными» активистами патриотических организаций» не уточнив: чьи они «патриоты», в какие «райхи» и «схроны» играются…

Но проделки уличных хулиганов – меркнут (как вонь занесенных нам «мраморных» клопов в сравнении с лесным пожаром) на фоне навязанной одесситам топонимической войны.

Имена наших улиц «лучше» знают пришлые?

Четверть века назад Одесса стала одним из первых городов Украины, где после обретения «суверенитета» политиканы устроили массовое волюнтаристское переименование улиц. Ставя во главе одесской мэрии неучтивого уроженца Каменец-Подольска Э. Гурвица, некая группа «преобразователей» одновременно инициировала (по примеру «активистов» Галичины) проведение «десоветизации» и «дерусификации» топонимов Одессы. Сменив десятки названий улиц по решению узкого круга своих «знатоков»-однодумцев, тогда не церемонились с возмущением одесситов (против отмены, например, названий улиц Чкалова и Советской Армии), обойдясь без местных референдумов и согласований с областными или центральными властями: дескать, им «как органу местного самоуправления во вверенном городе – лучше знать».

Правда, самовольство тогда подстраховали жульничеством: сперва «подслащивали пилюлю» обещаниями лишь «вернуть исторические имена», затем вещали, что «избавляют от темных страниц» советской эпохи, потом под предлогом «увековечения казаков» начали явную дерусификацию: «исправили», например, имя одной из магистральных улиц Пересыпи от основания именовавшейся Московской (в честь города, где есть улица Одесская, чьи меценаты немало инвестировали в Одессу в XIX веке, а «другу Гурвицу» немалую техническую и финансовую помощь оказал московский мэр Ю. Лужков).

Апофеозом топонимических проделок тогда стало вызывающее (в пику чинам СБУ) переименование переулка А. Грибоедова в честь… Р. Шухевича, самого именитого в гитлеровских войсках «шуцманшафта» (в карательных отрядах СС) уроженца Галичины. Истинная причина той «причуды» мэра Гурвица (этнического еврея) одесской публике до сих пор неведома, хотя известно о его тесных связях с Д. Корчинским, влиятельным тогда провокатором (под прикрытием крупных чинов). Одиозное почитание Р. Шухевича в Одессе прервалось с отставкой Э. Гурвица. Но с 2016 года началась «вторая серия» насаждения в Одессе чужеродного культа того «вояка» фашистской Германии (поставленного затем и во главе ОУН). И опять решающую роль играли… иногородние «знатоки»: присылаемые в руководители Одесской ОГА С. Бобровская, М. Саакашвили, М. Степанов…

Второй заброс «бренда» шуцманшафтера

По ряду причин (в т. ч. сохранение органами НКВД в живых Юрия Шухевича, сына того восхваляемого «вояки») новоявленные поклонники «Рейха» пытаются насаждать культ Шухевича по всей Украине (особо известна попытка переименовать в Киеве проспект им. Генерала Ватутина), но проделать это в нашем «городе-герое» им особо лестно. И вторую попытку они проделали в 2016 году.

Потугами ранее осевших в Одессе шуцманофилоф и временно командированной (со Львовщины) на пост зама главы Одесской областной госадминистрации С. Бобровской было состряпано «решение главы ОГА» от 19.05 2016 г., одним из пунктов которого велено переименовать в честь Шухевича улицу Я. Галана (тоже галичанина, но антифашиста)… В «обоснование» того даже распустили через недоумков миф, будто военный преступник Р. Шухевич «имеет отношение к городу»: якобы заезжал в Одессу в санаторий подлечиться в 1949 году – взяв паузу в подпольной борьбе в лесах Карпат…

Но главное, что то распоряжение «О переименовании объектов топонимики в населённых пунктах Одесской области» абсолютно противозаконно по целому ряду причин. Во-первых, оно прямо противоречит нормам о запрете пропаганды гитлеризма (что вынужденно повторили даже в тексте скандального ЗУ о «декоммунизации»). Во-вторых, не имеют законного права никакие чины ОГА (и даже КМУ или АП) перебирать на себя такое полномочие, официально предоставленное органам местного самоуправления (в нашем случае – Одесскому горсовету). В третьих, ЗУ «Про географічні назви» обязывает все переименованиях топонимов проводить с согласия местных жителей, в т. ч. путем проведения «местных референдумов» (эту норму повторили и в ЗУ о «декоммунизации».

Но в Одессе второе внедрение топонима Шухевича проделали вопреки всем указанным выше нормам. Мнение одесситов не только игнорировали, а явно подавляли, запретив (с угрозами) реализовать иное решение этого спора, принятое Одесским горсоветом.

Не случайно, препятствуя аннулированию решением административного суда (как добились в этом году патриоты Киева), тот навязанный документик (хотелку Бобровской и Ко) теперь прячут от публики, удалив его текст с официального сайта ОГА. Но это не поможет таящим, если поручить устранение недоразумения хватким юристам.

Неопознанный одесситами глашатай Геббельса Ю. Липа

Менее скандально одесситам прививают поклонение другому пособнику гитлеровцев, уроженцу Одессы Юрию Липе (и отцу его И. Липе). Впервые улицу в их честь переименовали в 1996 году. Но затем новые руководители мэрии, учтя обиду местных жителей, то спорное имя Лип удалили. Вторую попытку втулить в Одессе имена этих деятелей осуществили принятием (скрываемого) «решения главы ОГА М. Саакашвили». И мало кто возразил: неведомо большинству одесситов, в т. ч. живущим на переименованной улице А. Гайдара, чьи «герои» те Липы.

При этом в Одессе с конца 1990-х заявилась групка пропагандистов литературных и «научных» сочинений Липы-младшего (Юрия). Главным из них считают опус «Розподiл Росії», где украинской речью (более понятной тогдашним шуцманам с Украины) пересказаны мечты и «доводы» германских шовинистов о завоевании территорий РСФСР и раскромсании на подконтрольные завоевателям провинции (что удалось гитлеровцам в 1941 г. проделать в Украине).

Показательно, что впервые тот трактат был издан (пройдя цензуру нацистов) в оккупированной гитлеровцами Варшаве в 1941 году, а средства на его издание нашлись как раз в канун нападения гитлеровской Германии с сателлитами на Советский Союз. И 22 июня 1941 года, когда на Киев и другие города посыпались бомбы, а от границы двинулась смертоносная орда «новой расы», Юрий Липа сделал в своем сочинении последнюю «благодарственную» запись (похвалив мнимого «спонсора» той пропагандистской «пули» из арсенала геббельсовской пропаганды).

Исторический опыт опроверг «научные» доктрины Ю. Липы и в части раздела России, и в части создания некой Черноморской империи. Зато реальную познавательную ценность имеет самое первое изданное его сочинение – реферат о том, как хорошо придумал О. Бисмарк, отнять у Российской империи «Украину», прежде именуемую «юго-западным краем».

Ту брошюру (на 8 страниц) издали в Одессе в 1917 году под мечтательным заголовком «Королівство Київське по проекту Бісмарка». В ней отражена суть политических исканий семьи Лип. Отец Юрия считал, что, как потомок одного из прежних шляхтичей заслуживает социальной роли важного пана, а не промышляющего врачеванием. Поучаствовав в ряде «тайных обществ» (не особо преследуемых царской полицией), он вызнал, что исполнить желаемое сулит проект, полутайно вынашиваемый тогдашними властями в Германии. Те решили отнять себе «Украину» (как протекторат), опираясь на поддержку разных «инсургентов». И в 2018 году, когда германские интервенты установили «гетманат» И. Скоропадского, их «план Бисмарка» почти удался, но… помешала революция в самой Германской империи. И доверившиеся германофилы Иван и Юрий Липа вынуждены были бежать на Запад (из Одессы их выгнала Красная Гвардия в начале 2018 года).

Попытка прислужить иноземным интервентам плохо кончилась для обоих Лип, но пропагандисты их «творчества» акцентируют иное: эта семья ратовала за отделение Украины от России, а значит они – «патриоты»… При том, что даже при беглом просмотре писаний Липы-младшего заметно: такую чушь состряпали клинические ксенофобы (а из художественных изысков там – шиш).

Забыть воинов 25-й Чапаевской дивизии – позор для одесситов

Утаиваемое «решение» Бобровской и Ко о переименовании улиц Одессы сочетает «прививку» культа пособников гитлеровцев с инфицированием «амнезией» о нашем долге перед погибшими героями Обороны Одессы. Пока они не рискнули отменять «10 апреля» и оспаривать заслуги маршала Р. Малиновского, генерала Говорова…, а начали свою топонимическую атаку – с юго-западной окраины Одессы Скандально известно, что расположенный тут проспект, названный (при Э. Гурвице) в честь маршала Г. Жукова велели переименовать (под надуманными предлогами) в «Небесной сотни». Но, увы, гораздо меньше смущает одесситов «отмена» пришельцами изначального названия улицы 25-й Чапаевской (стрелковой) дивизии. Хотя воины именно этого соединения геройски обороняли в этой местности подступы к 411-й батарее. Благодаря их ратному труду и отданным жизням в Западном секторе Одесского оборонительного района удалось остановить многократно превосходящие силы противника. О накале тех беспрерывных боев свидетельствуют и документы, и оставшиеся на полях сражений останки павших героев. Поэтому черной неблагодарностью является соглашательство с тем, чтобы вместо воинов этой дивизии там увековечили (как в насмешку) «Инглези» – иноземного авантюриста, пару лет побывавшего (и обогатившегося) на чиновничьей службе в Одессе 200 лет назад…

Исправить вред последней «топонимической» агрессии против одесситов – дело чести и нынешних ее властей и неравнодушных «простых» горожан. Такой реваншизм – вызов всем, кто 9 мая, 10 апреля, 5 августа, 18 октября поминают наших героев и невинно погубленных земляков... Ведь оскорбительно для их былого жертвенного подвига, что улицы «города героя» замараны именами и мемориальными табличками в честь разных прихвостней свергнутого режима расистов и реваншистов (в тоге «национал-социалистов»).

Но, увы, в Одессе до сих пор не проявились реальные правозащитники светлой памяти героев Обороны и Освобождения Одессы. Ждем-с?!