«Мисс Одесса - 2019»: в конкурсе красоты примут участие 18 конкурсанток

8 августа состоится 32-й конкурс красоты «Мисс Одесса – 2019» при поддержке почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова. В нынешнем финале примут участие 18 конкурсанток. Девушки в возрасте от 16 до 24 лет готовились к конкурсу несколько месяцев, прошли кастинг, в самом начале которого количество конкурсанток было почти 400. Для финала конкурса Мисс Одесса 2019, который начнется в 19.00 в одном из ночных клубов Аркадии, построили необычную сцену, которая будет расположена почти в воде, и пригласили звездных гостей.

Очень много лет этот конкурс проводился в канун нового года - в декабре. И вот, наконец, приняли решение в этом году провести летом. Почему летом? Потому что в Одессе много гостей в этот период. Этот проект, как продолжение тех интереснейшей фестивалей, которые проводятся в нашем городе,

- отметила Татьяна Савченко, генеральный директор национального комитета "Мисс Украина-Юг".

Отметим, что финалистками главного конкурса красоты нашей страны «Мисс-Украина 2018» ранее стали две одесситки - студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова и студентка Международного гуманитарного университета Дарья Щербакова.

Напомним, главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» завоевала студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова.

Это уже стало традицией, когда студентки Одесской юридической академии завоёвывают титулы на главном конкурсе красоты нашего города. В 2017 году титул «Мисс Одесса – Всемирная» завоевала также студентка Юракадемии Виктория Мельниченко, она показала отличные результаты на всех этапах конкурса, в том числе и интеллектуальном.

В прошлые годы студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» также удостаивались главной короны нашего города. В 2015 году «Мисс Одесса» стала студентка НУ «ОЮА» Кристина Гончарова, которая также завоевала титул Miss Tourism Ukraine World wide 2017.