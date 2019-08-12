Между «дружбой олигархов» и «братским ярмом» Госдепа

Вынужденный тандем олигарха и президента

Украинские эксперты допускают, что Зеленскому не нравится плотная опека олигарха Коломойского и он потому взял с главы Офиса президента А.Богдана, его человека, с заявлением об отставке без даты, чтобы уволить его в удобный момент. Зеленский всеми силами противился этому назначению, но был вынужден уступить олигарху перед предстоящими выборами в Раду. Но Печерский районный суд Киева еще 5 июля 2019 года снял арест с 415 объектов недвижимости компании «Приватофис», принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому. Именно это событие объясняет главное, что нужно знать о смене власти в Украине, которую многие ошибочно называют «очищением украинской политической элиты». За президентское кресло олигарху приходится платить рядом услуг. Суд отменил 60 млн. грн. налогового долга компании МАУ, которой владеет Коломойский. И это при том, что долг компании перед государством, который она не возвращает, составляет 476 млн. грн. Богдан лично курирует все судебные тяжбы олигарха. И вот очередная победа: суд простил «Укртатнефти», нефтегазовой компании Коломойского, штраф в 1 млрд. грн., а НПЗ «Галичина» (тоже собственник Коломойский) – штраф на сумму 326,9 млн. грн. Все ограничения, которые Порошено по судам наложил на имущество Коломойского, сняты. Бывший глава «Укртранснефти» из группы «Приват» Лазорко, который нанес убытков государству на сумму 456 млн. грн., недавно снят с розыска. Другой суд подтвердил отмену кредиторских требований «Днепроавиа» Коломойского перед «Приватбанком» на 1,5 млрд. грн. А.Богдан уже отработал все инвестиции Коломойского в Зеленского. Заводы Коломойского получили дотации на электроэнергию в 350 млн. грн. ежемесячно. А Запорожский завод ферросплавов, который входит в группу «Приват», добился признания неконституционным права НАБУ через суды признавать сомнительные соглашения недействительными. Коломойский действует активно и настойчиво. Подготовлены новые иски в суды. Олигарх намерен получить от государства компенсацию за «Приватбанк» в размере 2 млрд. долларов, а также ещё 700 млн. долларов из-за банкротства его компании «Аэросвит».

«Дело Байдена» и инспекторы из Вашингтона

В Киев приезжали представитель Госдепа и посол США в ЕС. Эксперты говорят, что эмиссары искали компромат на Байдена и проталкивали своих людей в правительство. В конце прошлой недели в Киеве нельзя было не заметить масштабного «американского присутствия». Большое внимание привлек визит в Киев спецпредставителя Госдепа Волкера в компании с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Впервые это имя в контексте украино-американских отношений всплыло в июне, когда Зеленский оказался в Брюсселе у него в гостях, причем за одним столом с зятем нынешнего американского президента. И в Киеве Сондленд появился не зря: для того, чтобы с глазу на глаз передать Зеленскому пожелание Трампа увидеть продолжение по так называемому «делу Байдена». Чуть ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани со скандалом отменил свой визит в Киев, где как раз намеревался получить компромат Байдена – на главного конкурента своего подопечного в президентской гонке. Срыв визита приписывают влиянию команды сторонников Байдена и действующему олигарху Коломойскому. Скандальная история с Байденом касается дела известной на Украине газодобывающей компании Burisma, в наблюдательном совете которой состоит сын политика – Хантер Байден, получивший «за работу» очень неплохие бонусы. В 2014 г. по делам этой фирмы на Украине завели несколько уголовных дел, но тут Байден-папаша вмешался и добился увольнения генпрокурора В.Шокина. Дела были развалены, материалы спрятаны в архив. Но теперь, когда наносу президентские выборы в 2020 в Америке, украинский компромат пользуется спросом. Любые новости по этой теме вызывают живейший интерес у американских СМИ, а на Зеленского пытаются давить с обеих конкурирующих в США сторон. И вот тут перед экс-шоуменом стоит задача сделать правильный выбор, чтобы не повторить ошибку Порошенко, поставившего не на «лошадь» в перзидентском забеге 2016. Трамп, выйдя из противостояния победителем, не забыл о поддержке, оказанной официальным Киевом Хиллари. «Дело Байдена» приобрело настолько весомую роль в отношениях между странами, что даже в сообщении офиса Зеленского о телефонном разговоре с Трампом не смогли не упомянуть о настойчивой просьбе президента США.

«Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США»,

– отметила пресс-служба украинского лидера. Зеленскому прозрачно намекают, что конкретную дату его официального визита в Белый дом назовут только после подвижки в уголовных делах, в которых фигурирует Байден-младший. Еще один «намек»: администрация Трампа отклонила уже третью кандидатуру на пост посла Украины в США, таким образом, понижая уровень межгосударственных отношений.

Между Сциллой и Харибдой

Ситуация осложняется неоднозназными отношениями поддержавшего экс-шоумена во время выборов И.Коломойского с деловыми партнерами американского президента. Для американцев тут все предельно ясно: Беня, неожиданно ставший серым кардиналом украинской политики, в США уголовно преследуемая персона. ФБР подозревает его в отмывании больших денег, а потому от Зеленского требуется максимально дистанцироваться от этой подозрительной и одиозной особы. Но забыть об оказанной олигархом помощи на следующий же день – это просто неэтично, не «по-пацански» как-то. Кроме того, в случае своего «слива» Коломойский, наверняка, предъявит не только финансовые счета за проведенную кампанию, но, и сам сольет компромат, способный серьезно уронить реноме Зеленского. В общем, решение ему предстоит не из легких.

Ручное управление

Курт Волкер крутился, как белка в колесе, успев совершить за двое суток неимоверное количество встреч с персонами, у которых есть потенциал занять в ближайшем будущем ключевые посты в украинском государстве. Впрочем, самой скандальной стала в этом ряду встреча с Порошенко, балансирующим на краю пропасти. Именно после этой встречи Порошенко на 2 самолетах беспрепятственно покинул Украину, получив от Волкера гарантии безопасности. Журналистам Волкер, правда, сказал, что, дескать, после всего, что связывало США с Петром Алексеевичем, как-то неприлично было бы обойти его вниманием. И это параллельно с поздравлениями лично Зеленского с победой и уверений в «непоколебимой поддержке Соединенными Штатами демократии, безопасности и благополучия Украины». Среди контактов Волкера оказались: лидер партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко, лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ю.Бойко, пока еще министр иностранных дел П.Климкин, глава набсовета «Укроборонпрома» А.Абромавичус, поставленный на этот пост уже новой властью, и многие другие. Волкер выразил желание поближе познакомиться с новой командой, особенно с теми, с кем ему возможно придется сотрудничать в рамках его задач – будущими главой МИД, руководителем Службы внешней разведки и министром обороны. Впрочем, вероятно, не только это было нужно дипломату.

«Он зондирует почву, насколько новое большинство в Раде готово принимать спорные для украинского общества законы, в том числе по линии Минских соглашений, имеется в виду изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса и закон об амнистии, и если поймет, что готовность есть, Вашингтон начнет давить»,

– высказал свое мнение экс-депутат Верховной рады Игорь Попов, входивший в группу по межпарламентскими связям с США. И все же в украинских политических кругах полагают, что главный интерес Волкера состоит в «назначении» главы правительства. В аппарате Зеленского якобы хотят видеть премьером управляемого Алексея Гончарука (сейчас – заместитель главы офиса президента). Нужно понимать – это «хотелки» Коломойского. Американцам это не нравится. Им бы импонировал человека «формата» Владислава Рашкована – заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ. Однако, по слухам, такой подход не нравится уже Зеленскому и не исключено, что появится вообще неожиданная фигура.

Выходя из тени

В общем, внезапная активность американских дипломатов в Киеве говорит о том, что США на Украину рукой не махнули. Штаты решили выйти из тени и продемонстрировать уровень своего истинного влияния на нее. В своем выступлении на итоговом брифинге К.Волкер, правда, обмолвился, что, дескать, США не намерены управлять процессами, происходящими на Украине, и лишь народ должен выбирать, какие реформы ему по вкусу. Однако думается, что если и не станут управлять явно, то «вкусы подправят» и подсказывать будут настойчиво. Это предположение логично подтверждают и наличие зарубежных «контролеров» в «Нафтогазе Украины»; и сумма внешнего долга страны; и настойчивые напоминания, что сжиженный американский газ – лучшее решение проблемы для Киева; и слухи о скупке компаниями Ротшильдов долгов украинских предприятий, в том числе государственных. Вообще-то, о том, что «Америка купила Украину за гроши», судачат давно. Но сильно ли это пугает украинцев? По мнению очень многих: хоть со Штатами, хоть с чертом рогатым – лишь бы не с Россией. Патронат Вашингтона в глазах значительной части общества выглядит не хуже, чем «братское ярмо».