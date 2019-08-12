О сакральной социологии европейского проекта

Проблема так называемого «европейского выбора» стала для Украины поистине судьбоносной. В наборе идеологических штампов, в создании которых пропагандистская машина режима поднаторела за последние 5 лет, обычно принято говорить о выборе «цивилизационного вектора». На последних выборах все партии, за исключением только оппозиционной платформы «За жизнь» Ю.Бойко и В.Медведчука, указали в своих программах обязательную «Евроинтеграцию». Именно вокруг нее разгорелся Евромайдан 2014 г., позволивший американцам протащить во власть кучку мерзавцев, которые под патриотически-националистическими лозунгами грабили страну последние 5 лет. Главный Евроинтегратор, обогатившийся за свое горе-президентство в сотни раз, благополучно отбыл из страны неделю назад, оставив у разбитого корыта милионы обездоленных украинцев. На этом в трагикомедии под названием «Евроинтеграция» можно было бы поставить точку. Ан нет! Новый президент В.Зеленский не спешит отказываться от вектора на Европу. Точнее, зарубежные кураторы никогда не позволят ему это сделать. И все же, что такое Европа в своих глубинных духовных основаниях, куда нас с таким завидным упорством тащат и зачем? Этот вопрос и будем разбирать в статье с позиций сакральной социологии.

Главные символы ЕС: поклонение каким богам?

Обычно в наборе стереотипов политического дискурса, сложившегося за последние 5 постмайданных лет, принято отождествлять так называемые «европейские ценности» с «христианскими» ценностями. Это общее место, известное сегодня даже младшему школьнику. И не дай Бог вам усомниться в этом: вы тут же попадете в разряд нерукопожатных изгоев: как можно?!! Но единственного взгляда на главные символы ЕС в Брюсселе и Страсбурге – здания Еврокомиссии и Европарламента – достаточно, чтобы убедиться в противоположном. Зачем в 2000г. в Страсбурге было выстроено новое здание Европарламента стоимостью 8 миллиардов фунтов стерлингов ($12млрд.) в виде Вавилонской башни, которую, как повествует библейская книга «Бытие», разрушил сам Иегова, сошедший с небес посмотреть, насколько развратилось человечество, чтобы смешать им языки? Такие откровенно богоборческие символы призваны укреплять в гражданах ЕС «христианские ценности»? Или новые ценности, ценности «нового мирового порядка», т.е. ценности главного богоборца – Антихриста? Плакат, приуроченный к открытию этого здания, как раз и содержал переделанную на современный лад картину «Строительство Вавилонской башни» Питера Брейгеля, над которой круг из 12 звезд ЕС были перевернуты в виде сатанинских пентаграмм, в каждой из которых можно было почти узреть рога и гаденькую бородку самого ….. Здание оставляет впечатление незавершенности, хотя является полностью законченным строительным объектом. Устроители хотели этим сказать, что духовные отцы ЕС намерены завершить то, что не закончили неудавшиеся строители Вавилонской башни около 3000 лет назад. Что именно? Как говорит нам та же книга Бытие: «Построить башню до небес и прославить свое имя в веках». Сегодня известно, что Вавилонская башня – ни что иное, как ЗИККУРАТ, т.е. огромная, до небес, ступенчатообразная пирамида, на самом верху которой небольшая комната со столом и кроватью, чтобы вавилоно-аккадское божество НИМРОД (или финикийское божество МАРДУК) могло, прилетая, поспать и принять пищу. Для этого священник каждый вечер и каждое утро поднимался по этим бесконечным ступеням и приносил свежую пищу и, образно выражаясь, «менял белье». В этом заключалось его «священнодействие». Такое поклонение было у многих ближневосточных народов. В этом люди видели служение языческим богам.

Нарушение первой заповеди (не поклоняться иным богам) в христианстве и иудаизме считается самым оскорбительным для Бога. Очевидно, духовные отцы ЕС из масонско-иллюминатских тайных обществ поклоняются тому же, кому был посвящен зиккурат в Вавилоне. Голливуд не остался равнодушен к этой теме: упомянем только 2 самых известных фильма на эту тему: «Ребенок Розмари» и «С широко закрытыми глазами». К этому добавим целенаправленное вдалбливание в сознание наивных европейцев и популяризацию имени этого божества в марках современных военных вертолетов, стоящих на вооружении НАТО, названий торговых центров, скверов и т.д.

Европа, похищенная Кем?

Второй символ – во много раз более нечестивый и демонический, символизирующий унижение, повествует о, по сути, уголовном преступлении против женщины. При входе в здание Совета Европы в Брюсселе каждый может увидеть скульптуру Женщины на Звере (Быке), держащейся за его рога в форме полумесяца. В честь похищенной назван целый континент. В греческой мифологии, первоисточнике этого символа, есть история о Зевсе – отце богов (в римской мифологии он соответствует Юпитеру), рассказывающая о том, что он подсматривал за прекрасной девушкой Европой, которая нежилась одна на финикийском пляже (сегодня это территория Израиля) и воспылал к ней нечеловеческой похотью. Тогда Зевс-Юпитер превратился в быка ослепительной белизны с рогами в форме полумесяца и лег у ее ног. Подобно библейской Еве, наивной и неискушенной, Европа поддалась харизматичному и коварному божеству и села ему на спину. Зевс увлек ее в морскую пучину и овладел ею. Европа зачала сына и после смерти получила божественные почести. Она вошла в сонм богов как «царица неба» (или Астарта у древних народов, поклонение ей много раз упоминается в Ветхом Завете как страшнейший грех). Бык растворился в небесном созвездии, известном как Телец. Если бы такое изображение было в Брюсселе только одно! Но оно – повсюду! Там же, в Брюсселе, всего в километре от здания Совета Европы, находится торговый центр в виде цирка, и его центральное украшение – та же Европа на Быке. Многие магазины в этом ТЦ имеют в названии имя «Юпитер». В обеих главных институциях ЕС – в Брюсселе и в Страсбурге – стены увешаны картинами и скульптурами с изображением Женщины на Звере. Еврокомиссары (министры ЕС) и европарламентарии хорошо знают, что обозначает этот символ и часто и охотно использовали его с самого дня основания ЕС в 1992г. Но первое его появление мы можем обнаружить сразу после войны. В 1948 г. он появляется на немецкой банкноте достоинством в 5 марок. В 1979 г. картина с этим символом украсила в идее граффити Берлинскую стену. В 1984г. Женщина на Звере появляется на английской почтовой марке, приуроченной ко вторым выборам в Европарламент. В 1992 г. она появилась на немецкой монете экю, предшественнице евро. Громадное панно с изображением Похищенной Европы украшает здание аэропорта в Брюсселе. Самое скандальное появление этого изображения в виде полуголой блудницы на фрагменте старинной финикийской статуи быка – на немецкой телефонной карточке конца 1990-х гг. Сегодня она красуется на евровалюте (монета в 2 евро). Что же этим пытаются сказать нам сторонники ЕС? Предполагают ли они, что Европу сегодня насилуют, и если да, то каким образом: политически, финансово, духовно, и кто это делает? Очевидно, те же духовные силы, стоящие за языческими богами Зевсом-Юпитером, он же – рогатый Ваал (кстати, муж Астарты) или Нимрод, или тот же бог Луны Мардук, символом которого является полумесяц (всемирно известный символ ислама, который, как многие считают, избрал Мардука под видом верховного божества, Аллаха, главным объектом своего поклонения). Все эти божества символизировались быками с рогами в форме полумесяца.

Взгляд сакральной социологии

Что же представляет собой Женщина на Звере с духовной точки зрения? В Новом Завете, в последней его книге «Откровение Иоанна Богослова», в 17 главе один из семи ангелов приглашает Иоанна быть свидетелем суда над великой блудницей. Это – огромная религиозно-коммерческая система во главе с Римом. Великая блудница сидит на водах многих, т.е. держа под духовным контролем огромные массы людей. Цари земные блудодействовали с ней; она обольщала политических лидеров своими интригами. Живущие на земле упились вином ее блудодеяния. Огромное их количество попало под ее пагубное влияние и пришло в жалкое состояние. Мы видим – отступническую церковь, сидящую на багряном Звере. В главе 13 отмечалось, что этот Зверь – восстановленная Римская империя. Зверь исполнен богохульных имен и имеет семь голов и десять рогов. Это очень точное духовное описание ЕС как восстановленной Римской империи. Какое-то время кажется, что эта лжецерковь господствует над империей. Она сидит в полном великолепии, облеченная в символы огромного богатства, и держит в руке золотую чашу, наполненную идолопоклонством и сатанизмом. На ее челе написано имя: «тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Иоанн дивился, когда видел эту женщину, упоенную кровью святых. Здесь имеются в виду святые всех веков церковной истории, но особенно мученики будущего – свидетели Иисуса во время великой скорби. Ангел берется объяснить Иоанну тайну этой жены и зверя. Зверь, которого видел Иоанн, был (Римская империя существовала в прошлом), и нет его (она распалась и сегодня не существует как мировая империя), и выйдет из бездны (она снова появится в особо сатанинской форме ЕС), и пойдет в погибель (она будет полностью и окончательно уничтожена в будущем). Настрадамус писал, что Антихрист будет коронован самим Папой римским в качестве короля всей Европы (президента ЕС?) Ангел говорит, что здесь заложен призыв к уму, имеющему мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена. Традиционно этот стих объясняют так: у блудницы есть свой центр в Риме, который построен на семи холмах. Одни толкователи объясняют, что семь царей – это семь форм римского правления, другие объясняют их как семь буквальных императоров. Некоторые говорят, что эти цари представляют великие мировые державы: Египет, Ассирию, Вавилон, Персию, Грецию, Рим и будущую восстановленную Римскую империю. Восьмой царь, в частности, определяется как глава восстановленной Римской империи и антихрист. Десять рогов могут символизировать будущих царей, которые будут служить римскому Зверю.. Иными словами, десять стран (или правительств) откажутся в его пользу от своей национальной независимости и суверенитета. Эта империя, первоначально состоящая из десяти царств, выступит на войну против Господа Иисуса, когда Он возвратится на землю в конце великой скорби. Но в этом сражении они встретят свое Ватерлоо. Хотя Он и Агнец, Он также Господь господствующих и Царь царей. Его последователи суть званные, избранные и верные. Оказывается, что восстановленная Римская империя, т.е. ЕС, некоторое время позволит себе находиться под контролем или, по крайней мере, под влиянием церкви-блудницы. Но потом она сбросит с себя это невыносимое иго и уничтожит ее. Все это служит к исполнению Его Воли. Тот великий город – тайный духовный Вавилон, царствующий над земными царями. Как мы видели, жена имеет свой центр в Риме. Глава 18 в основном содержит песнь, оплакивающую падение Вавилона. Это относится к церкви-блуднице, которая представляет собой не только обширную религиозную систему, но, возможно, самое большое коммерческое учреждение в мире. Очевидно, она контролирует мировой рынок. Великий Вавилон пал, и его развалины стали пристанищем для бесов, всякого нечистого духа и нечистой, отвратительной птицы. Причина падения этой великой блудницы – крайняя развращенность, которую она практиковала с народами и с их купцами. Она напоила все народы своим необузданным духовным прелюбодеянием. Иметь с ней связь – значит разделить с ней ее язвы и ее участь. Ее грехи достигли до неба, и Бог воспомянул неправды ее и внезапно воздаст ей за них. Она должна получить двойную плату за свои злодеяния, но не от Божьего народа, а от ангела, который является орудием Его мщения. Ее мучения и горести будут пропорциональны ее самовозвышению и роскошной жизни. Она думает, что она царица, сидящая на возвышении и недосягаемая для горести. Ее наказание наступит в один день и будет состоять из смерти, и плача, и голода. Сам всемогущий Господь Бог накажет ее огнем. Когда она будет гореть, цари земные будут плакать над своей бывшей госпожой. Однако их плач не бескорыстен. Они печалятся о том, что лишились увеселений и роскоши. Стоя вдалеке, они удивляются, как велики ее мучения и как быстро пришел ее конец. Купцы плачут, потому что их планы на обогащение потерпели крах. Никто уже не покупает их товары. Список товаров, которые покупал Вавилон, кажется, превосходит всю мировую торговлю: драгоценные металлы, украшения, ткани, дерево, слоновая кость, бронза, железо, мрамор, специи, косметика, вино, елей, пшеница, скот, колесницы и тела и души человеческие. Обращаясь к павшей системе, бизнесмены плачут о том, что прибыль, на которую они надеялись, пропала, а богатства и пышность Вавилона исчезли внезапно и навсегда. Подобно царям, торговавшие стоят ошеломленные, плача и рыдая, что за один час потеряны такие доходы. Они говорят о том, как роскошен был город, как изящно одеты и украшены драгоценностями были люди. Теперь все богатство погибло и нависла угроза великого уныния. Те, кто занят морской коммерцией, стоят вдали и плачут: «Какой город подобен городу великому?» Они посыпают пеплом головы свои, рыдая и причитая над городом, который обогатил мир морской индустрии, а теперь в один час разрушен. Сильный ангел бросает в море камень, подобный большому мельничному жернову, – наглядная картина окончательной и мгновенной гибели Гейропы-Вавилона. Потому что своим волшебством лидеры Вавилона, т.е. ЕС, ввели в заблуждение все народы. Теперь Бог воздаст ему полной мерой.

По предсказанию Эдгара Кейси, к 2040г. Европа вместе с Украиной и европейской частью России будет дном Атлантического океана. Итак, куда ведет нас пресловутая «евроинтеграция»? В объятия аккадско-вавилонским божествам Нимроду (Мардуку) или Ваалу, т.е. Сатане? Или в восстановленную Римскую империю, в империю Антихриста? Она будет уничтожена со скоростью брошенного в воду камня. Книга «Откровение» недвусмысленно указывает именно это. Вы уверены, дорогой читатель, что хотели бы там оказаться?