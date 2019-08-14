16 августа, международный аэропорт "Одесса" обслужил миллионного пассажира. Им стала Юлия Коткова, которая отправилась из Одессы в Киев (Борисполь) рейсом PS 060 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Руководство аэропорта и представители авиакомпании поздравили миллионного пассажира букетом цветов, праздничным тортом и памятными подарками.

Как прокомментировал Вячеслав Чеглатонев, директор по маркетингу и коммерции ООО "Международный аэропорт" Одесса ":" В этом году нам удалось достичь миллионной отметки уже в августе - это рекордный показатель для Одесского аэропорта. Хочется отметить, что это наш общий результат: трудового коллектива аэропорта, авиакомпаний и наших пассажиров. С учетом развития инфраструктуры аэропорта и значительного расширения маршрутной сети у нас есть все предпосылки, чтобы в следующем году данный рубеж мы преодолели значительно раньше ".



"Нам очень приятно снова приветствовать миллионного пассажира Международного аэропорта" Одесса ". Мы также рады, что в этом году нашим коллегам удалось достичь этого показателя в августе, на месяц раньше чем годом ранее. Желаем нашему партнеру уже в 2020 году встретить своего двухмиллионного пассажира" , - отметила директор регионального представительства авиакомпании МАУ в аэропортах Южной Украины Ольга Никоненкова.

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Аэропорт "Одесса" за 7 месяцев работы (01/01/19 - 31/07/19) в 2019 году обслужил 900 879 пассажиров, что на 12,3% больше показателя предыдущего года. На внутренних рейсах было обслужено 169 010 (+ 16%) пассажиров, на международных - 731 869 (+ 10,9%).