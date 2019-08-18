Беня Всемогущий

Новый директор цирка?

Один из самых заметных трендов современной Украины – часть «неполживых» СМИ и таких же политологов-экспертов – стали дружно отмазывать президента Зеленского от связей с олигархом Коломойским: «да, ранее связь была, потому что как же без нее пробиться в верхи украинской политики. Зеленский, порывая со своим веселым шоу-прошлым, теперь оперился, взял власть на волне всенародного отторжения всей прежней власти, и теперь, условно говоря, клоун сам хочет стать (или даже уже уверовал, что стал) директором цирка и рулить самостоятельно». Зеленский ездит по регионам и, как Лукашенко, «перетрахивает» местных зажравшихся бюрократов. В смысле – тасует и перетрясает кадровую колоду, увольняет старых, назначает своих, т.е. коломойских, выставляет им популистские задачи и обещает немедля уволить в случае невыполнения. У «батьки» это получается как-то органично, Зеленский же похож на него, как свинья на коня, но тем не менее, процесс демонстрации самостоятельности идет и ширится. Верят в эту самостоятельность не все. И, увы, небезосновательно. Потому что против нее выступают некие другие процессы в полуразваленной, на ладан дышащей экономике. Весьма условно ее можно поделить на три части – по энергетическому сырью, обеспечивающему работу каждого сегмента. Это «газовики», подконтрольные олигарху Фирташу, Бойко и с недавних пор примкнувшему к ним для политического прикрытия Медведчуку. Второй сегмент – «угольщики», обеспечивающие страну электроэнергией и подконтрольные экс-«хозяину Донбасса» Ахметову и с 2016г. уже экс-президенту Порошенко, который жестко влез в дерибан угля со своим смотрящим и армейским дружком Кононенко. Эти ребята очень и очень славно жили, обеспечивая Украину необходимым ей «черным и голубым золотом» по спекулятивным схемам «Дюссельдорф+» и «Роттердам+», т.е. по завышенным ценам, якобы сформированным на биржах в Дюссельдорфе и в Роттердаме. В третьем секторе – «нефтянке» – весьма сильны позиции как раз Коломойского. Несмотря на все старания властей совсем отобрать у Бени нефтяные активы в виде «Укртатнефти». Между представителями этих трех секторов наметился крупный и кардинальный передерибан собственности и сфер влияния. При почти полном попустительстве новых властей. Но это лишь кажется, что власть безмолвствует. Она просто начинает играть по-другому: не она сама вмешивается, а работают ее теневые кукловоды.

Олигарх №1

Претензии по части незаконного обогащения, ограбления и коррупции к экс-президенту Порошенко есть у всей страны и ее новых властей, но право первым получить с «бывшего главного» получил только Коломойский. Именно с ним, понимая все расклады, начал Порошенко переговоры о гарантиях собственной безопасности. Он, по сообщениям СМИ, хочет откупиться и именно Коломойскому, а не в госказну, отдать 2-2,5 млрд. долл., которые тот требует за якобы «незаконно отобранный» «Приватбанк». Наметился дрейф «нефтяника» Коломойского в сферы, которые ранее считались сугубо порошенковскими и ахметовскими – в тепловую энергетику (производство электроэнергии на угле). Как уже известно, недавно НАБУ в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) директора госпредприятия «Оператор рынка» и экс-члена Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) Владимира Евдокимова, а также начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко «следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015г. начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф не электроэнергию, вырабатываемую ТЭС этой группы, а расходы, которые на самом деле не осуществлялись. А именно: расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов Европы. В марте 2016г. НКРЭКУ согласилась с таким предложением, предусмотрев несуществующие расходы в форме, по которой рассчитывался тариф для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, – к увеличению тарифов для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей. Все они понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа, в результате чего для конечного потребителя подорожали их услуги и товары, в том числе – первой необходимости», – именно так НАБУ так описало преступление по имени «Роттердам+». Еще четверым фигурантам было объявлено подозрение в совершении преступлений заочно. И среди этой четверки – Дмитрий Вовк, бывший глава НКРЭКУ, который, собственно, и подсадил страну на схему «Роттердам+». Это сейчас скрывающийся и громко оправдывающийся персонаж – однозначно человек Порошенко и его дружка Кононенко. До перехода на госслужбу Вовк успешно работал в брокерской компании ICU, держателем которой считается экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, с которой экс-президент себе на карман, опираясь на государство, грабил и банкротил банки, насиловал курс гривны и т. д. И это притом, что 2 июля 2019г. украинский премьер Гройсман бодро отрапортовал: запуск нового рынка электроэнергии, на котором настаивали западные кураторы Украины, с 1 июля заработал и позволил похоронить формулу ценообразования на электроэнергию «Роттердам+». Дескать, все теперь по-новому, а старое не надо ворошить. Но разворошили, и все решили: ну, вот, мол, Коломойский и начал «мочить» Порошенко, чтобы тот стал сговорчивее в деле «Приватбанка». И мало кто проанализировал тот факт, что вместе с этими «роттердамцами+» из НКРЭКУ подозрения объявлены еще и советнику гендиректора «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лисовому и гендиректору «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху. А «ДТЭК» – это «империя» именно Ахметова, с которым Порошенко, напоминаю, на пару и дерибанил угольные деньги по «Роттердам+». И «заподозренные» НАБУ люди – это топ-менеджеры ахметовской империи. И все это говорит о том, что Коломойский начал в угольном секторе зачистку «под себя», освобождаясь от людей Порошенко-Кононенко и тесня Ахметова и предлагая ему новые условия сотрудничества и цены на его уголь. С 1 июля сего года новым и.о.главы правления последней государственной энергогенерирующей компании Украины – «Центрэнерго» стал Владимир Потапенко – человек нового «смотрящего»-куратора государственного энергетического сектора Виталия Белякова, тесно связанного с Коломойским. А раньше «смотрящим» был Виталий Кропачев, представляющий интересы «роттердамцев+» Порошенко-Кононенко-Ахметова и при новой власти резко ушедший в отставку и устранившийся от дел. Резкое «обновление» прокатилось и по большинству угольных объединений страны. Люди Кропачева были либо удалены, либо перевербованы в «новую веру». Но даже не кадры – главное. При «новеньких» в рамках работы новой модели энергорынка, подразумевающей возможность прямых продаж электроэнергии, «Центрэнерго» начало заключать договора о такой продаже с предприятиями группы «Приват». И договора о покупке угля с предприятий не Кропачева (например, ООО «Краснолиманское»), а Белякова. Коломойский все эти «новшества» объясняет просто – рынком: «После того как заработал новый энергорынок, «Центрэнерго» снизила цену на свою электроэнергию, и у них есть запас снизить ее еще. У них стало дешево, поэтому мы у них и покупаем. А если мы скоро начнем покупать электроэнергию у «Энергоатома», вы скажете, что я «Энергоатом» захватил?». Скромный себе такой олигарх, который просто воспользовался «абсолютно случайным» снижением цены на электроэнергию именно для его предприятий. Ну, так бывает.

Человек проходит как хозяин…

Однако люди Коломойского хотят идти дальше в завоевании тепловой энергетики и «угольного царства». Младшие партнеры Бени уже по газовым поставкам, олигархи П.Фукс и В.Хомутынник задумались о приватизации «Центрэнерго». «Приватизация «Центрэнерго» мне интересна, но не по такой цене, как заявил Фонд госимущества. Мы с Виталием изучаем вопрос приватизации, а как Коломойский – не знаю», – скромничает сам Фукс. А Коломойский уточняет: «Мы все время задумываемся о «Центрэнерго». Компания большая и интересная, но у нее есть проблемы с обеспечением углем. Если государство при приватизации гарантирует контрактную базу, то мы посмотрим». Коломойский просто хочет, чтобы при новом «смотрящем» подписание договоров на поставку угля между «Центрэнерго» и государственными шахтами предусматривало выгодные для группы «Приват» цены на уголь. Только так можно дерибанить тепловую энергетику на угле с Ахметовым на равных, чтобы со временем потеснить, а потом, по возможности, и вообще вытеснить «самого богатого человека Украины». Столкновение этих двух олигархов просто неизбежно: «двое пернатых в одной берлоге долго не живут». Аналитики в Украине узрели в смене «теплового смотрящего» еще одну важную новую особенность: смена прошла впервые в пользу не центральной власти (как при Порошенко-Кононенко), а частных интересов олигарха Коломойского. Это, с одной стороны, сможет показать, кто на самом деле в Украине главный. С другой – передел энергорынка по беспределу и с использованием уже нового админресурса и покровительства Коломойскому или хотя бы невмешательства в процессы президента Зеленского может спровоцировать и передерибан – тоже по беспределу – и в других отраслях загибающейся украинской экономики. Может начаться война всех против всех. И порохоботы-«роттердамцы» уже сопротивляются, как могут: 13 августа этого года Соломенский райсуд Киева отпустил под залог упомянутого выше «роттердамца» и подозреваемого в деле Ревенко. Чтобы он чего лишнего не наговорил. В этой ситуации как Зеленский может уйти из-под опеки Коломойского и предложить себя другим олигархам на роль главного арбитра в олигархических спорах, так и Коломойский способен сделать финт ушами – заручиться поддержкой внешних кураторов. Он может просто спровоцировать экономическую войну, ослабить, а то и уничтожить многих олигархов, а их активы предложить западным компаниям, которые на них зарятся. В обмен на собственную безопасность и уход от расследований на Западе.