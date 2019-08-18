Украинские лодки Союза

Сейчас наша страна переживает эмоциональный подъем и связывает ожившие надежды сo справедливым управлением государством политиками новой генерации. Украину они получили в неизменном статусе морской державы. Под стать её геополитическом положению и возможностям новой власти важно оформить стратегию возрождения флотов – морского и речного – в неразрывной связи с возрождением в составе морского флота – подводного.

Будущие военно-морские командиры должны проходить обучение на своём паруснике «Дружба» в открытом море и на подводной лодке у причала, которая будет совмещать учебную и музейную функции.

Ежегодно День ВМС Украины отмечают люди, чья судьба на определённом этапе была связана со службой на подводных лодках. Большинство из них отдали свой долг родине в советский период, когда подводный флот активно развивался, но и после обретения Украиной независимости традиции не прерывались, и уже новые поколения моряков-подводников познавали особенности устройства лодки, проходя службу на единственной дизель-электрической подводной лодке проекта 641 «Запорожье». Даже несмотря на то, что лодка была уже откровенно устаревшей, но тем не менее сам факт присутствия этой боевой единицы в составе ВМС Украины позволял надеяться на воссоздание подводного флота, отвечающего задачам и нормам современности. И эта мечта радовала сердца не только действующих моряков, но и ветеранов-подводников, разбросанных по всей Украине, но зачастую объединённых в региональные общественные организации.

В самые сложные периоды именно эти ветеранские организации оказывали содействие и поддержку ВМС Украины.

К сожалению, роковые события 2014 года привели к тому, что единственная подводная лодка «Запорожье» осталась в Крыму и возвращение её в состав действующего флота представляется маловероятным. Исходя из публичной информации, «Запорожье» в ближайшее время может стать лодкой-музеем в Севастополе.

Какое-то время одесские ветераны-подводники боролись за то, чтоб лодка была всё же доставлена в Одессу, однако их инициатива не нашла должной поддержки власти.

Однако, кроме многострадальной лодки «Запорожье», у Украины есть ещё одна боевая единица, также произведённая в Советское время и имеющая не менее сложную и печальную постсоветскую судьбу. Речь идёт о лодке проекта 690 «Кефаль СС-330», спущенной на воду в 1970 году в Комсомольске-на-Амуре.

Она служила составе Краснознаменного Тихоокеанского флота, а в 1984 была переведена в состав Краснознаменного Черноморского флота, получив бортовой номер СС-310.

В составе КЧФ лодка использовалась на учениях, в том числе и в качестве субмарины условного противника, в 1997 году она была исключена из состава Черноморского флота России и отправлена в отстой.

Спустя время по инициативе командования был проведен аукцион по реализации списанных кораблей, в числе которых и была СС-310.

Продать лодку тогда не удалось, а украинские ветераны к этому времени вышли с инициативой открыть на Украине музей флота, среди экспонатов которого была бы подводная лодка.

В 1999 году на межгосударственном уровне был согласован вопрос о передаче лодки СС-310 в дар Украине.

Тогдашний президент Украины Л.Кучма поручил Кабинету министров проработать создание военно-морского музея в Киеве, обеспечить транспортировку и ремонт полученной лодки. В 2000 году лодку отбуксировали на Херсонский судостроительный завод для временной стоянки. Несмотря на то, что Украина начала восстанавливаться от «бурных 90-х» и экономика понемногу начала расти, средств на организацию музея в итоге не нашлось, как впрочем и денег на ремонт самой лодки и переоборудование её в музей, хотя сумма составляла всего порядка 100 тыс. долларов и эти средства должен был выделить именно Кабмин.

Со временем брошенная лодка была передана Киевскому международному благотворительному фонду «Славутич» на безоплатных условиях, и о ней благополучно забыли.

За время стоянки оборудование лодки было разграблено, а сама она частично затонула у пирса Судоремонтного завода, где находится до сегодняшнего времени, являясь очередным укором украинской бесхозяйственности.

Администрация Херсона попыталась не остаться в стороне и также изъявила желание сделать из лодки музейный комплекс и небольшой тематический бар, но дальше желания дело не пошло, ведь состояние лодки стало уже плачевным, и суммы денег на её ремонт сильно превышали смету 2000 года. Последний раз судьба этой субмарины обсуждалась в Херсонском облсовете в 2016 году и депутаты пришли к выводу, что с учетом текущего состояния лодки, единственное что можно сделать, – распилить её на металлолом...

Вот так «по-хозяйски» может завершиться судьба этой украинской субмарины, которая могла бы стать учебным центром для подготовки будущих подводников, как, впрочем, и большинства объектов, доставшихся Украине в дар либо по наследству после распада СССР, среди которых брошенный у причала Николаевского завода РКР «Украина», забытый правительством последний учебный парусник «Дружба» и мн. др..

Правда, несмотря на сложившуюся ситуацию и туманные перспективы оживления подводного флота Украины, ветераны-подводники и просто небезразличные к морским традициям люди собираются по праздникам у последнего сохранившегося символа былой подводной славы страны – дизельной подводной лодки проекта А615 «Малютка», расположенной на территории музея героической обороны Одессы «411-ая береговая батарея», чтобы увидеть друг друга, поддержать, пообщаться и продолжать верить в будущее возрождение флота, которое невозможно без разработки стратегической программы развития, включающей в себя как военно-морской комплекс, так и пассажирский с речным флотом.

В этой связи было бы правильно, чтобы будущие военно-морские командиры проходили обучение на своём паруснике «Дружба» в открытом море и на подводной лодке у причала, которая будет совмещать учебную и музейную функции.