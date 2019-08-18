Что скрывает криптоистория?

Криптоистория – это реальное, но тайное историческое знание, не предназначенное для умов широкой публики, основанное на деятельности и огромной исторической роли так называемых криптоструктур, т.е. тайных, закрытых обществ, орденов, лож и т.д., таких как тамплиеры, розенкрейцеры, франкмасоны, иллюминаты, фабианское общество или орден «Рыцарей Круглого Стола» Сесилла Роддса, созданных с целью проектно-конструктивного управления человеческой Историей, быть ее созидающей и направляющей невидимой силой. Обычно их колоссальная роль в истории замалчивается и профанная, так называемая «официальная» история, конечно, такое знание считает ненаучным конспирологическим фейком. А зря! Это одна из форм защиты реального понимания Истории от непосвященных профанов и нечленов тайных братств. Такое знание тысячилетиями сохранялось в узком кругу посвященных и всегда, как в средневековье, так и сейчас, передается только внутри структуры посвящения, и только от учителя к подготовленному ученику (санпродайя). Для всех остальных – учебники истории, где вы не найдете ни одного слова правды! Они выполняют «воспитательную» функцию так называемой «социализации», а именно: загнать сознание читающего в матрицу бесструктурного управления большими социальными группами, которая нужна властям предержащим чтобы люди верили в одно и то же, и неважно, правда это или нет. Только на нашей памяти Историю переписывали трижды! Что уже говорить об исторической истине!!! Но именно о ней мы сегодня и поговорим.

Франкмасоны и История

О масонстве можно говорить, как об одной из главных наднациональных структур мирового управления и согласования. 24 июня 1717г. такие английские масонские ложи как «Гусь», «Противень», «Корона», «Яблоня», «Виноградная Лоза» собрались в таверне «Под яблоней» в лондонском пригороде Ковент-Гарден и объявили о создании «Великой ложи вольных каменщиков Англии» (с 1777г. – Великобритании).

Историческим поводом, но не главной причиной активизации масонства стала борьба движения якобитов (см. ниже) и английского истэблишмента того времени. В это время в Англии правил Яков II Стюарт, ярый католик, который считал богатство грехом. Финансовой верхушке нужен был протестант с более прогрессивными взглядами на жизнь. Он должен был быть тесно связан с торговым капиталом. Такого человека нашли, им стал Вильгельм Оранский, статхаудер Нидерландов. В 1688г. произошла так называемая «Славная революция», которая свергла Якова и поставила на английский трон Вильгельма. Это единственная 100% буржуазная революция, организованная буржуазией и для буржуазии. Сторонники Якова и он сам бежали во Францию. Ими были подготовлены восстания в Англии в 1715 и в 1745гг. Но к концу 40-х гг. это движение выдохлось и стало ясно, что необходимо для этого подключать совсем другие силы – криптоструктуры. Было создано много якобитских лож, кроме которых появляется франкмасонская ложа Франции в 1717г. Они выполняли задачи в тайной войне Англии против Франции на территории последней. После того как борьба за престол успешно закончилась, масонские ложи никуда не делись, хотя конкретный повод для их создания уже исчез. Основатель франкмасонства Жан Дезюгрие разработал все его обряды и организационную структуру.

Масоны и капитализм

Сама логика развития капитализма сделала наличие закрытых конспироструктур необходимым элементом функционирования капиталистической системы. Исторически первыми такими структурами была именно сеть масонских лож. Капитализму всегда нужна была закулиса (с конца XIX это уже другие структуры, а масонство, не исчезая, уходит на второй план). Капитализм как мировая система с экономической точки зрения – это единый мировой рынок, т.е. товарные цепи, которые не должны по природе своей знать границ. В политическом плане с середины XVIIв. Капиталистическая Европа – это совокупность суверенных национальных государств (начиная с Вестфальского мирного договора 1648г.). Возникающее противоречие между экономикой и политикой, между капиталом и государством, между целостностью и суммарностью как раз и были призваны преодолеть криптоструктуры, т.е. «тайные общества», которые по меткому выражению Бэнджамина Дизраэли, «правят миром последние 300 лет». Крупная финансовая буржуазия имеет свои интересы за пределами своих национальных государств, и, чтобы реализовать эти интересы, ей необходимо нарушать законы суверенных государств. Именно поэтому крупная буржуазия требует наличия надгосударственных организаций, закрытых от внешнего глаза и хорошо законспирированных и организованных, которые могли бы стать третьим углом в треугольнике: «капитал» – «государство» – «конспироструктуры». Когда в XVIIIв. Потребность в таких структурах возникла, гениальный Натан Ротшильд обратил свой взор к средневековому профсоюзу вольных каменщиков, сеть которых была разбросана по Европе, но ее функционирование уже утратила необходимость. Ротшильд наполнил эту сеть лож совершенно новым смыслом. Дело в том, что своих буржуазных структур у них не было – они взяли то, что было. Масоны стали исторически первыми конспироструктурами глобального согласования и управления. И до появления капитализма существовали тайные общества (розенкрейцеры, тамплиеры и т.д.) Их задачей было сохранить в веках тайные оккультные знания и принести их в век науки: сегодня мы знаем, что многие физические понятия появились из оккультных представлений магии (понятие «сила»), астрологии (астрономия), алхимия (химия) и т.д. Но с появлением капитализма они приобретают общемировой политэкономический характер. Масоны рассекали границы и проникали во все слои общества, и находились, по сути, вне государственной юрисдикции. Можно сказать, что это структуры сетевого типа, и именно в них появилась потребность у крупной финансовой буржуазии на заре развития капитализма. Институциональному принципу организации государства масоны противопоставили сетевой принцип и чаще всего побеждали, постоянно оказывались над государством. Именно желание масонской знати Франции ограничить Монархию и власть кардиналов по аналогии с английской и привела к Великой французской революции (ВФР).

Масоны и предпосылки Великой французской революции

Один из крупнейших историков ВФР, который сам не был масоном, Ипполит Тэн в своей «Истории Франции» проницательно заметил: «Поразительная вещь! Экономическое состояние Франции в конце правления Людовика XIV и середины правления Людовика XV было намного хуже, чем во времена правления Людовика XVI, но никакой революции не произошло. Были разрозненные бунты, которые они без труда подавляли. А при Людовике XVI полыхнула Революция. Она полыхнула, потому что за ней стояла часть французской элиты, состоящая в тайных обществах, и швейцарские (бывшие генуэзские) банкиры и, естественно, Великобритания». Существовало 2 типа масонских лож: островные и континентальные. Островные ложи Великобритании организовывали тех лиц, которые играли весомую роль в политической и духовной жизни страны. Те, кто не состоял в таких ложах, редко могли рассчитывать на серьезную карьеру. Идеология островных лож носила изначально государственно-ориентированный характер, упирая на исконно английские традиции, следуя принципу: «неважно, прав ты или нет, но это МОЯ страна». Барон Дерен писал: «Благодаря такому приему, Англии в течение долгого времени удавалось уберечь руководящие слои своего собственного народа от той заразы, которой Англия инфицировала весь остальной мир (либерализм, революционизм)». Установка континентальных лож была диаметрально противоположной, они были космополитичными и ориентированными на Англию (т.е. составляли 5 колонну, например, во Франции). Они подрывали монархическую государственность и традиции католицизма в интересах Великобритании. Подход был творческий – в одних случаях они лицемерно заявляли о необходимости самоопределения наций и ее суверенитете, чтобы потом дробить эти государства и уничтожать эти самые суверенитет и самоопределение. А когда возникала необходимость создать какое-либо новое государство в интересах Великобритании, например, Германия или Италия, они тут же заявляли об объединении наций. Германию и Италию по сути объединяли масонские ложи. Это были по сути масонские революции. Дерен писал: «Из недр этих континентальных лож, покрыв в течении времени своими филиалами все государства мира, вышли, так называемые «либеральные» учения, предназначенные сугубо на экспорт (это та зараза, о которой он писал в прошлой цитате). Континентальных братьев вели по пути, прямо противоположному тому, которым шли островные. Нарушая традиции в других землях, Англия как зеницу ока бережет только себя, ибо это ее главное духовное богатство, составленное как синтез из многовекового опыта. Осмеивая внешние формы традиционного быта других народов, англичане с умилением держатся за свои формы, обычаи, церемонии, как факторы, отмежевывающие ее от других рас и народов. И в этом она следует по стопам другого народа (евреев), который, благодаря тем же причинам, пронес сквозь тысячелетия свою национальную обособленность и сохранил ее жизненные силы до настоящих дней».

Пробудившись от спячки

До 1771г. французские ложи, ориентированные на Англию, находились в состоянии спячки. У масона Герберта Уэллса, члена Фобианского клуба и «Ордена рыцарей Круглого стола» С.Роддса и Меллера есть роман «Когда спящий проснется» (масонская формула). 9 марта 1773г. была образована Великая национальная ложа Франции, которая 22 октября того же года приняла название «Великий Восток Франции» (одна из самых известных лож в мире). Перед ней была поставлена задача взять власть в стане именно на этапе резкого обострения борьбы между Англией и Францией за мировое господство. В том же 1773г. во Франкфурте в особняке Майера Ротшидьда, основателя династии Ротшильдов, состоялась тайная встреча 13 наиболее богатых и влиятельных банкиров. Обсуждался вопрос, как обеспечить финансовый контроль за всей Европой, т.е. создания своеобразного масонского мегаправительства всего континента. Единственная страна, которая в силу своего отсталого финансового развития, стояла на пути этих планов, была Франция Бурбонов. Интересы Великобритании, финансистов и масонских лож в данной ситуации полностью совпали. Первый этап истории масонских криптоструктур с 1717г. до 1770гг имел впечатляющие результаты: распространение сети лож при финансовой поддержке Ротшильдов по всей Европе и создание единой сетевой организации, далее формирование в самой Англии такой властной системы, в которой Парламент, партии, так называемая свободная пресса и т.д. на самом деле образовывали бутафорский 1-й контур власти – на публику, тогда как реальная власть на самом деле находилась на втором, закрытом контуре. Барон Дерен писал: «Как бы ни называлась в Англии партия, которая приходит к власти, ее политика представляет собой, по сути, продолжение всей той предшествующей политики, в том числе и противоположных по названию партий, т.к. вся политика регулируется и ведется одним и тем же для всех партийных деятелей органом. Если и происходят колебания, то только такие, которые не затрагивают жизненных сторон государства и которые почему-либо нужны для внешней политики. Поэтому последняя во все времена отличалась своей традиционностью, непрерывностью и последовательностью в своих стремлениях и достижениях. В то врем как в других странах новые политические деятели зачастую разрушают то, что было сделано их предшественниками, в английской же политике каждый новый деятель, независимо от своей партийности и личных симпатий, продолжал неуклонно идти те ми же путями и к той же цели, что и все его предшественники». Второй этап криптоистории масонских лож обычно выделяют с 1770-х гг. до 1870-х гг. Суть этих структур – всегда держать в тени те намерения, которые не афишируются, те скрытые от глаз всех реальные пружины подлинной Истории, которую принято называть «криптоисторией». Новый этап характеризуется ВФР, которую подготовили и осуществили франкмасоны, суть которой в свержении Бурбонов и пристегивание Франции к Англии, создание экспериментального масонского государства США и создание «Ордена иллюминатов» Адамом Вейсгауптом.

Американская революция и образование США

Революция в американских колониях против Англии была схваткой внутри правящего класса, где имитировали борьбу 2 сегмента этого класса, английского и американского, и противоречием их назвать можно весьма условно. После Семилетней войны, в которой Англия формально победила, у нее образовался огромный долг в 140 миллионов фунтов стерлингов (для XVIIIв. это просто фантастическая сумма). Чтобы отдавать долг, необходимо было качать ресурсы из колоний: из Индии и Северной Америки. Именно поэтому английский Парламент начал вмешиваться в дела североамериканках колоний значительно плотнее, чем раньше. И это привело к так называемой «американской революции». Разделительная линия Революции проходила не по линии Англия-Колонии, а она рассекала обе страны изнутри. На стороне индепендентов оказались влиятельные силы в метрополии, что, в конечном счете, и решило судьбу американской революции. 40% населения американских колоний были вообще роялистами, т.е. активными сторонниками британской Короны, однако их число перевесили сторонники независимости (индепенденты) колоний, находящиеся в самом лондонском Сити. Даже Король Англии счел нужным публично выразить удивление, что такое огромное число сторонников поддерживает американских мятежников и мятежный дух. Сити уже тогда было гораздо могущественнее, по сути, будучи государством в государстве и управляя всем известным тогда миром, и они просто проигнорировали заявление монарха. Провозглашение Независимости США было встречено в Сити с огромной нескрываемой радостью, о чем есть сведения в архивах Сити. Они кричали: «Образование США – это победа Свободы!», имея ввиду тот масонский обелиск древнегреческой богини тьмы Гекаты, которую европейские масоны подарили американским, и которая была водружена при входе в нью-йоркскую гавань. Независимость США – это был элитный консенсус масонских лож Англии и Американских колоний. Первая американская масонская ложа в США была образована в 1607г., а в 1682г. в Америку эмигрировал видный масон Джон Скин, который позже стал вице-губернатором Нью-Джерси. С самого начала американские масоны поставили перед собой задачу воплотить в жизнь утопию Френсиса Бэкона «Новая Атлантида». Ключевую роль в победе индепендентов сыграл тот факт, что британская армия и английская аристократия были просто пропитаны масонством до мозга костей. Из 56 человек, подписавших «Декларацию Независимости США» 53 были масонами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...