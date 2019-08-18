Праздник искусств в Летнем театре - арт-уик-энд «Смысл моря»

Одесское лето постепенно движется к своему завершению. В остающиеся дни всем хочется напитаться особенными, яркими впечатлениями, увидеть что-то запоминающееся и прекрасное. В последние выходные дни, все любители живописи и ценители искусства, будут иметь возможность посетить арт-уик-энд, который пройдет 24 и 25 августа, (в субботу и воскресенье) в Летнем театре городского сада, в формате open air (на открытом пространстве).

Проект, получивший название «Смысл моря», представляет разнообразие творческих позиций одесских художников и мастеров из других городов Украины в единой, масштабной выставке под открытым небом. В проекте принимают участие зрелые и молодые авторы, работающие в разных жанрах, техниках, на различных форматах; а также являющиеся представителями разных школ: Леонид Багрий, Полина Зиновеева,Иван Волошин, Светлана Ткачнеко, Олеся Зайвая, Евгений Шаповалов, Валерий Юхимов, Наталья Корф-Иванюк, Анатолий Жук, Sasha Bob, Екатерина Рудакова, Вадим Суворов, Катерина Билетина. Морская тематика всегда актуальна и любима в «Городе у моря»,

именно поэтому, организаторы проекта решили предоставить возможность всем одесситам и гостям города насладиться прекрасными произведениями в праздничные дни, в самом центре Одессы - на площадке Летнего театра. Также будут проводиться мастер-классы, презентаций и акции. Событие обещает быть увлекательным, насыщенным и запоминающимся. Среди мероприятий, запланированных организаторами - мастер-класс, который проведет актер театра и кино, режиссер, хореограф, постановщик; трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по танцевальному шоу, главный балетмейстер Одесского Украинского театра - Павел Ивлюшкин. Организаторы проекта «Смысл Моря» - арт-салон «Эксклюзив», галерея «Artodessa». Партнер - интернет-магазин «Офис-престиж». Приглашаем всех присоединиться к нашему празднику.