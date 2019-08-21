Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00

23 августа 2019 года в 18.00 в галерее «Artodessa» в Летнем театре Городского сада состоится открытие выставки живописи и керамики Юрия Горбачева. Новая коллекция из Нью-Йорка будет представлена автором в рамках Всемирного музейного тура. Юрий Горбачев - художник с мировым именем. Его работы находятся во множестве музеев мира и в престижнейших частных коллекциях. Юрий эмигрировал в США в начале 90-х годов и сумел достичь там больших успехов, став востребованным и популярным. Его произведения по-прежнему расходятся по частным коллекциям звезд Голливуда и топовых мировых политиков.

При этом Юрий всегда помнит о своих корнях и практически ежегодно привозит в Одессу свои новые работы. В этот раз, в качестве исключения, на выставке впервые будет представлена керамика 70-80-х годов, созданная в Одессе. Многие одесситы помнят и хранят работы Горбачева того периода. Также, его живопись всегда популярна в Одессе, поэтому, выставка в галерее «Artodessa», несомненно, станет событием этого лета.