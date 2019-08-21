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Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00

Категория: Новости / Культура и искусство


Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00

 

Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00

 

23 августа 2019 года в 18.00 в галерее «Artodessa» в Летнем театре Городского сада состоится открытие выставки живописи и керамики Юрия Горбачева. Новая коллекция из Нью-Йорка будет представлена автором в рамках Всемирного музейного тура. Юрий Горбачев - художник с мировым именем. Его работы находятся во множестве музеев мира и в престижнейших частных коллекциях. Юрий эмигрировал в США в начале 90-х годов и сумел достичь там больших успехов, став востребованным и популярным. Его произведения по-прежнему расходятся по частным коллекциям звезд Голливуда и топовых мировых политиков.

Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00

 

При этом Юрий всегда помнит о своих корнях и практически ежегодно привозит в Одессу свои новые работы. В этот раз, в качестве исключения, на выставке впервые будет представлена керамика 70-80-х годов, созданная в Одессе. Многие одесситы помнят и хранят работы Горбачева того периода. Также, его живопись всегда популярна в Одессе, поэтому, выставка в галерее «Artodessa», несомненно, станет событием этого лета.

 

Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00

 

Галерея

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Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00
Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00
Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00
Юрий Горбачев. Живопись. «Artodessa», Летний театр Горсада 23.08. 18.00
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