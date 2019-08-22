АНОНС Слова № 33 1362 ВИДЕО

Лето заканчивается, сезон отпусков позади, ну а самое интересное в Украине только начинается! Если раньше многое из того, что обещал, но не выполнил президент Зеленский можно было списать на отсутствие у него рычагов власти, мол старая Рада мешает, ставленники Порошенко работать не дают. То сейчас уже все – таких отговорок не будет. Посмотрим сможет ли любимый артист стать любимым президентом украинцев. Пока в истории нашей страны подобных прецедентов не было…

Сегодня в анонсе свежего номера газеты «Слово» мы, как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло в стране и в мире на текущей неделе и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Парадный шатун»

День Независимости в нашей стране долгие годы был сугубо формальным мероприятием украинского начальства. Широкие слои населения оставались к этой теме глубоко равнодушными. Однако, подъем патриотических настроений, на фоне военных действий, придал празднику новые смыслы, сделав его электорально привлекательным, что собственно и породило сегодняшнюю ситуацию. Еще 9 июля президент Владимир Зеленский объявил, что в 2019 году парада на День Независимости не будет. Однако согласились с этим не все… И что же мы имеем на сегодняшний день?

-

Альтернативный «Марш защитников Украины» придуманный Порошенко с файерами, петардами и дымом, планируется как акция по созданию телевизионной картинки, по возможности, демонстрирующая насилие и неоправданную жестокость. Задача сводится к одному: показать Украине и миру, что «защитники Украины» не с президентом Зеленским! Порошенко нужны беспорядки и кровь, Зеленскому все это не надо, 24 августа победит тот, кто сможет удержать фокус внимания СМИ на своей картинке. Но это будет лишь локальная победа в сражении, а не в войне. Владимиру Александровичу необходимо понять, что Петр Алексеевич не угомонится, и нет такой подлости, на которую он не способен ради возвращения во власть.

-

Никита Додон «О чистке ГПУ и отлове казнокрадов»

Своеобразным сюрпризом ко Дню Независимости Украины стали «посадки» взяточников из числа VIP-чиновников. Загоняя последних в трепет и эмиграцию, эти репрессии (долгожданные для искателей справедливости) не только тешат публику, но и продлевают доверие к новым руководителям в президентской «ветви» власти.

-

Те, в отличие от «попередников» всячески стимулируют сыщиков разных служб, ловя момент уличать и сажать «крупную рыбу» из смещаемых деятелей прежнего режима. Эта чистку от «коррупции» не объявляли официально, но подтвердили резонансным задержанием и арестом Ю. Грымчака, давнего партнера Ю. Луценко. Ловкость «посадки» первого шокировала нынешние «верхи» Генпрокуратуры и многих грешивших мздоимством на «казенных хлебах». Видя, как «не шутит» команда нового главы государства, боящиеся угодить в СИЗО стали сами искать «отставок».

-

О том, как трепещут казнокрады и насколько серьезно взялся Зеленский за борьбу с коррупцией, читайте в материале Никиты Додона.

Антон Кравчик. «Изменят ли геополитический вектор «новые старые»?

Лидер «Оппозиционной платформы - За життя» Виктор Медведчук становится главным критиком президента Владимира Зеленского и стоящего за ним олигарха Игоря Коломойского. Эта пара лишила Медведчука всех политических дивидендов от вроде бы неплохого результата — второго места на выборах в Верховную Раду. Капитализировать этот результат Медведчуку не позволила партия Зеленского «Слуга народа», которая отправила его политическую силу на обочину, не предоставив ни одного места председателя комитета нового парламента.

-

Такое унижение в прошлом «серый кардинал» украинской политики не может пережить спокойно. На кону его влияние в Кремле, где он давал гарантии создания влиятельной политической силы в парламенте, способной отстаивать там интересы России в Украине. На деле из этих планов ничего не вышло. Коломойский с Зеленским фактически задвинули Медведчука на периферию и выстраивают свои каналы коммуникации с Кремлем. Сегодня все телеканалы, контролируемые Медведчуком, развернули атаку на Зеленского и его партию. Солирует, как правило, сам лидер оппозиционного платформы с обвинениями против власти, в нарушении парламентских норм демократии, подготовки драконовского проекта закона о приватизации земли и т.д. Но этого мало: Медведчук занялся формированием коалиции против Коломойского.

-

О том, что же это будет за коалиция и как она сможет влиять на дальнейшую политику в Украине – читайте в материале Антона Кравчика.

Антон Кравчик. «Что такое КРИПТОИСТОРИЯ Запада: часть II»

«Американская революция была по сути борьбой наднациональной англо-американской масонской сети с британской монархией», - пишет автор. Антон Кравчик, как известно, знатный масоновед и бескомпромиссный борец с рептилоидами. На ей раз, я так понимаю, речь пойдет о масонах США?

-

Да, перепало в этот раз больше всего американским масонам, но досталось и европейским. Автор решительно разоблачает злокозненные происки масонерии извлекая из-под толщи иллюзорных отложений те крупицы правды, которые дают нам уверенность в том, что тьма рассеется и утро человечества таки наступит! А пока, с горечью приходится констатировать что к середине ХIХв. масоны пришли к власти практически во всех государствах Европы, и они становится неотъемлемой частью западной государственности. Автор зорко прослеживает во всех революциях масонский след, и Евромайдан 2014 года, не стал исключением. Основной задачей Евромайдана, по мнению автора, была попытка духовно отрезать Украину от Православного мира и отдать на откуп западным людоедским элитам, погружая ее в объятия хаоса и разрухи. Как мы видим, задача успешно выполнена.

-

Элла Алыбина «Мы – не ангелы»

Хоть древнегреческая мудрость и гласит, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку», приходится признать, что некоторым это, таки, удаётся. Наверное, потому что они – ангелы…

-

В статье повествуется о недавнем триумфальном возращении эстонки Яники Мерило в украинскую политику. На этот раз – на многострадальную таможню. Эксперт по электронным реформам Яника Мерило будет курировать «продакт менеджмент и дизайн процессов» в новой Государственной таможенной службе Украины. Необходимо заметить, что упомянутая Яника Мерило по профессии «специалист по ангельским инвестициям», я бы мог назвать этот вид инвестиций особой формой рейдерства, но боюсь быть обвиненным в неполиткорректности, сексизме и прочих смертных грехах либеральной цивилизации, поэтому воздержусь

Автор задается вопросом: «… неужели «продакт менеджмент и дизайн процессов» - именно то, чего не хватает украинской таможне для налаживания бесперебойной работы!!? Подробнее о казусах низкопоклонства перед западными псевдоспециалистами вы можете прочитать в материале Эллы Алыбиной «Мы – не ангелы»

-

Ну а мы еще раз напоминаем, что все материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете в свежем номере газеты «Слово»