Игорь Назаренко: В эпоху глобализации не осталось независимых стран ВИДЕО

День Независимости сегодня в любой стране используется как инструмент мобилизации и управления населением и в этом смысле он имеет право на существование, но не более того. Игорь Назаренко считает, что в эпоху глобализации не осталось независимых стран. Слишком сильно взаимопроникновение экономик. Независимость сегодня это скорее идеал, к которому можно только стремиться, в той или иной мере, и в развитых странах, судя по поведению их руководства, это прекрасно понимают. К примеру торговые войны, объявленные Китаю Трампом это попытка усилить суверенитет США, а отпор Китая Соединённым Штатам Америки это их действия по отстаиванию своей экономической независимости.

Националистическая идея для Украины это путь в никуда, идея объединяющая страну должна быть общегражданской. Мир меняется до неузнаваемости. Попытки построить идеальное мононациональное государство «Армовир Порошенко» ХІХ века может погубить массу народа и в первую очередь интеллектуально, приведя нас в точку невозврата, когда мир овладеет космическими технологиями будущего и научится коммуницировать с роботами на понятном им языке мы же будем все еще насаждать украинский язык оставаясь в глубокой периферии.

Нам нужна конкуренция за будущее! Нужно суметь полностью пересмотреть свою государственную концепцию, обновить свои ключевые стратегии и заново открыть для себя инновационные отрасли экономики. Все это необходимо для создания лидирующих позиций Украины в будущем. Украина сможет управлять своей судьбой, только осознав, как нужно участвовать в управлении судьбой мировых рынков. Организационные преобразования – это второстепенная задача. Главная задача – стать творцом отраслевых преобразований в собственной стране.