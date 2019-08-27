Что такое КРИПТОИСТОРИЯ Запада: часть II

(Продолжение: начало в №32, с.9)

Масоны и война за независимость США

Американская революция была, по сути, борьбой наднациональной англо-американской масонской сети с британской монархией, которая закончилась победой сетевой структуры масонства над институциональной британской монархией. США стали с самого начала экспериментальным государством проектного типа. Масонский историк Хиттон писал: «Фримасонство оказало намного больше влияния на установление и развитие американского правительства, чем какой-либо иной общественный институт. Со времен первых конституциональных конвенций ни историки, ни члены братств не осознали, сколь многим США обязаны фримасонству, и насколько велика была роль, которую оно сыграло в рождении американской нации и государства. Конституция США 1787г. была масонской. Первый президент США Джордж Вашингтон был великим мастером шотландского обряда великой масонской ложи №22 в Александрии, штат Верджиния. Принятие президентской присяги у Дж.Вашингтона проводил Роберт Ливингстон, великий магистр Великой ложи шотландского обряда Нью-Йорка. Обер-церемониймейстером присяги был масон Джейкоб Мортон, а сопровождал Вашингтона мастер Александрийской ложи, генерал Морган Льюис. Масонами высоких градусов посвящения были первый вице-президент Джон Адамс, философы и государственные деятели Томас Джефферсон, Бэнджамен Франклин и Генри Нокс. В наибольшей степени масонский характер нового государства получил отражение в масонской символике столицы США, спланированного членом масонской ложи г. Цинциннати Пьером Шарлем Ланфаном: от Капитолия, как мавзолея-усыпальницы Джорджа Вашингтона, до штаб-квартиры масонов шотландского обряда, которая располагается прямо напротив Капитолия и не уступает ему в размерах. Каждая улица вымащивалась булыжником только после того, как совершался масонский обряд с жертвоприношением. Хиттон писал: «Церемонии торжественной закладки улиц, закладки углового камня Капитолия были проведены в полном соответствии с масонским ритуалом. Джордж Вашингтон выполнял функции Великого Мастера (Grossmaister), на нем были перчатки и фартук Великого Магистра и пояс ложи». Тайная масонская геометрия и эзотерическая символика отражена не только в архитектурном плане города Вашинтона, а также в большой государственной печати и на однодолларовых купюрах: белоголовый орлан символизирует знак Скорпиона, «всевидящее око Гора» – богиню Изиду (Isis), девиз «Annuit coeptis» (с лат. – божество одобряет наши начинания) взят из «Энеиды» Вергилия и является молитвой языческому богу Юпитеру, причем количество букв в девизе было сокращено до излюбленного масонами числа 13. На купюре $1 – все по 13: число ярусов в кирпичной кладке, маслин на дереве, стрел в лапах орлана и т.д. За масонской символикой скрывается символика более древних средневековых культов и мистерий Ближнего Востока (Вавилонских, Шумерских, Древнеегипетских и т.д.).

Возникновение Ордена Иллюминатов

Другим очень важным событием, оказавшим колоссальное влияние на развитие масонства, было создание Ордена Иллюминатов. В 1770-х гг. в Баварии, на немецкой почве, возникла конспироструктура, которая формально просуществовала всего 9 лет, но которая сыграла огромную роль в формировании антисистемных идей, под которыми позже могли бы подписаться также Нельсон Рокфеллер, деятели Коминтерна, Жак Атали, левые и правые глобалисты и т.д. Это была целая программа по низвержению существующего церковно-монархического строя в Европе. Основал Орден Баварских Иллюминатов философ и теолог Адам Вейсгаупт. Его происхождение туманно: его отцом, по одним сведениям, был профессор Ингольштадтского университета барон Иксштадт, а по другим – последний был только его крестным, а отцом – какой-то раввин. Образование он получил в иезуитском колледже. Отцы-иезуиты обратили на юного Адама пристальное внимание: ему прочили головокружительную карьеру, он был очень талантлив и восторженно относился к иезуитству. Многие отмечали, что Вейсгаупт напоминает Хосе Мариа Эскриву, основателя ордена Opus Dei в ХХв. В определенный момент Вейсгаупт духовно разочаровался в католицизме и иезуитах, т.к. они не могли удовлетворить его сатанинских амбиций. В 1771г. он вступает в масонскую ложу, но, пройдя все степени посвящения, разочаровывается и в них. В 1772 г. он становится экстраординарным профессором естественного и канонического права в Ингольштадтском университете. Под прямым духовным влиянием барона Натана Ротшильда, основателя дома Ротшильдов, 1 мая 1776г. Адам Вейсгаупт создает Орден Иллюминатов (Ordo Illumiatorum), а сам принимает духовное имя Спартак. За образец он взял католический орден иезуитов, основанный св. Игнатием Лайолой в противовес набирающей силы лютеровской реформации. Все члены этого общества должны были сменить свои имена на классические античные (Катон, Диомед, Аякс и т.д.). Это трехуровневая, очень жесткая иерархическая структура, где все доносили на всех и неустанно следили друг за другом. Новичкам говорили о просвещении и возвышенной нравственности, на самом же деле это было лишь для внешнего круга профанов, как это всегда бывает с тайными обществами. У иллюминатов, как и у всех конспироструктур, было не одно тайное дно, а сразу много, причем низшие «братья» остаются в полном неведении о том, что на самом деле творят «высшие». К иллюминатам примкнули философ Гедер и поэт Гёте. Божественное Провидение распорядилось так, что о тайных планах свержения монархии и христианской церкви иллюминатов узнали все. Рассказывают, что летом в 1784г. прямо посреди поля в ясный солнечный день был насмерть поражен молнией гонец, при котором нашли толстенный пакет с документами ордена иллюминатов, которые баварское правительство тут же опубликовало и сделало доступным всей Европе. По настоянию католического духовенства в 1784 г. Баварский Курфюрст Карл Теодор предпринял строгие меры против нового образования в виде Ордена иллюминатов, который вскоре был запрещен. В 1784г. папа Пий VI осуждает орден Вейсгаупта. В 1785г. Адам Вейсгаупт должен был оставить кафедру и переехать в Регенсбург и затем в Готу, где нашел покровительство герцога Эрнста II, сочувствующего его идеям. До конца жизни занимался пропагандой своих разрушительных взглядов. Он умер в 1830г. в Тюрингии, где жил в изгнании. В 1786г. баварские власти провели обыск в доме Ксаверия фон Цвака – одного из наиболее влиятельных представителей организации – и изъяли большое количество книг и документов, в том числе касавшихся тайной деятельности ордена. К 1787г. членство в Обществе баварских иллюминатов было объявлено преступлением, караемым смертью. Орден оказался вне закона и, предположительно, распался.

Основные идеи Вейсгаупта

В XIV – XVвв. в Германии существовала секта «Иллюминаты, или братья свободного духа», которые вовсе не были просвещенными любителями Иисуса Христа: они считали источником своего «просветления» Люцифера. Иллюминаты XVIIIв. были связаны с гностическими восточными культами и по сути сатанистами. Вейсгаупт создал свой орден по заказу Натана Ротшильда с целью глобализации закрытых структур корпоративного управления и согласования. Программой «минимум» для иллюминатов было по заданию клана Ротшильдов проникновение в масонство (например, сам Вейсгаупт в 1777г. был посвящён в масонскую ложу «Теодор Доброго намерения» в Мюнхене), «максимум» -получение доступа ко всем другим криптоструктурам Европы, чтобы затем использовать их в строго прагматических нуждах. Именно Ротшильды раньше всех поняли, что именно информация является главным товаром. Они наводнили своими шпионами всю Европу. Вот 5 целей ордена иллюминатов, под которыми с радостью подписались бы сионист Теодор Герцль, анархист Михаил Бакунин и коммунист Карл Маркс, которые считали Вейсгаупта своим учителем: 1) упразднение монархии или любой другой формы правления, кроме иллюминатов; 2) упразднение частной собственности и отмена наследственных прав; 3) упразднение патриотизма и национализма, культивирование космополитизма и мультикультурализма; 4) упразднение семьи и института брака, создание системы детского образования в коммунах; 5) упразднение власти католической церкви (о которой Вольтер кричал: «Раздавите гадину!»), религии и христианства как такового. Во всех этих пунктах поразительным образом совпадают позиции всех революционных, антисистемных движений конца XVIII-начала XXIвв. Вейсгаупт заложил очень серьезную программу развития западной цивилизации на 2-3 века вперед. Он осуществил синтез идей двух враждующих орденов «Тамплиеров» и «Приорат Сиона». Его ученик К.Маркс, внук раввина, также совершил синтез немецкой классической философии, английской политэкономии и французского утопического социализма. Из наследия тамплиеров Вейсгаупт взял гностическую метафизику манихейства, республиканские политические убеждения Древнего Рима и их стремление свергнуть династию Бурбонов как ветвь Валуа. Великая французская революция трактовалась как месть королям Франции и церкви за сожжение на костре инквизиции последнего великого Магистра ордена Тамплиеров Жака Де Моле в Париже в 1314г. Еще одна конспироструктура «Приорат Сиона» тесно связана с Мировингами и всеми, кто пришел после Мировингов, будь то Королинги, Копетинги или их ветви: Валуа, Бурбонов, Ангулемскую ветвь они считали узурпаторами, которых необходимо свергнуть. (Когда молодого Наполеона посвящали в масоны, то посвящал его Магистр ордена «Приорат Сиона», символом которого была пчела (от египетского обряда Мицраим), – символ Мировингов. Жозефина была неказненным в ВФР потомком Мировингов, которую Орден определил в жены Бонапарту: «Приорат Сиона» возвел на трон своего императора-масона!) Из наследия «Приората Сиона» к иллюминатам пришла средневековая еврейская каббалистика и мистическое учение Розенкрейцеров, восходящее к венецианцам. Новую Атлантиду масоны воплотили в идее США. Именно эта страна стала прибежищем части иллюминатов после преследования баварских властей. Именно к ним восходит история одиозного общества «Череп и кости» в Йельском университете, через членство в котором прошли в студенческие годы все президенты США за последние 130 лет (за исключением Обамы, которым занимался в студенческие годы лично масон З.Бжезинский).

Великая французская революция и масоны

В революциях ХIХв. коренятся многие секреты того, что потом произошло в ХХв. и происходит до сих пор. ВФР была организована масонскими ложами. Очень проницательный автор Капен Альпанцелле написал по этому поводу: «Благодаря принятым масонством предостережениям до, во время и после ВФР, т.е. благодаря уничтожению или массовой подмене документов, которые могли бы установить истинный характер и истинное происхождение этой революции, мы живем в историческом заблуждении, обманутые самым последним образом. Вся наша История искажена в самих своих источниках, и только самые отсталые и заведомо предубежденные будут верить, что история ВФР происходила так, как описал ее Мишле и его последователи». Именно Вейсгаупт положил начало проектно-конструкторскому подходу к истории: заканчивается монолит общинности и рождается одинокая толпа, т.е. масса атомизированных индивидов. И если у общины существуют глубоко укорененные традиционные ценности и поэтому ею невозможно манипулировать, то массой можно манипулировать легко. В ВФР вещество (толпа), энергия (деньги Ротшильдов) и информация («Энциклопедия» просветителей) сошлись в одной точке и появилась субъектность, которая смогла это использовать – закрытые конспироструктуры масонства, тесно связанные с Великобританией. Они объединили в себе сетевой и институциональный принцип, против такой комбинации устоять было очень сложно. Сам механизм возникновения ВФР – хорошая иллюстрация проектно-конструкторского подхода к истории. Перед ВФР масоны заказали Адриану Дюпуру, специалисту по истории антисистемных движений и восстаний в истории Европы, такое исследование, в котором попросили ответить на 3 вопроса: 1) Как наилучшим образом начать революцию, чтобы она скоординированным, но внешне не связанным между собой сил и лиц? 2) Не вмешаются ли сразу европейские монархи для подавления революции? и 3) Как эффективно управлять революционным процессом ВФР? На второй вопрос Дюпур сразу ответил отрицательно: европейским монархам понадобится 2-3 года, чтобы прийти в себя и разобраться в ситуации. На первый вопрос он ответил так: «Наилучшим способом начать революцию будет созыв средневекового, а потому неспособного вызвать подозрения института, известного как «Генеральные штаты», которые созывались до этого лет за 150, в 1614г. Однако максимальное число депутатов должно привести с собой из провинции идентичные или очень похожие наказы, чтобы ударить в одну точку». Так оно и вышло: у современников возникло впечатление, что все эти наказы были написаны одной и той же рукой. Сегодня считается, что ВФР – это 3 революции: революция адвокатов, уличная революция в Париже и революция крестьян. Революция адвокатов – именно то, о чем писал Дюпор. По поводу третьего вопроса об управлении революционным процессом, он ответил так: «Я много думал, я знаю несколько верных способов, но все они такого характера, что я содрогался при одной мысли о них и не решался вас посвятить в них. Но раз вы одобряете мой план (ВФР) и мои методы, и убеждены, что принять его необходимо, иного пути для обеспечения революции и спасения Отечества нет. Я скажу, что только посредством ТЕРРОРА можно встать во главе революции и управлять ею, и как бы нам ни было противно, нам придется пожертвовать несколькими наиболее известными особами». По итогам выступления Дюпора на собрании масонов у герцога де Ларошфуко был создан «Комитет Восстания», что напугало такого прожженного циника как Мирабо. Многие масоны, как и сам Мирабо, попадут под гильотину, но здесь ничего не поделаешь – это диалектика: «революция всегда пожирает своих детей», как сказал перед казнью Дантон. Альпанцелле писал: «С 1787 по 1795гг. ни одно так называемое «народное движение», кроме движения Вандеи, не было на самом деле народным, все они были предусмотрены, разработаны, организованы до мельчайших подробностей главарями несомненно тайной организации, действующей повсюду одним и тем же способом, в одно и то же время и отдававшей одни и те же приказания». Здесь речь не идет о том, что тогда не было объективных системных предпосылок для революции, но они были, и еще больше, и в конце правления Людовика XIV, и в середине правления Людовика XV. Но ни одна из них не привела к революции, т.к. не было масонов, которые ее осуществили бы, возбудив народный протест. Но надо вспомнить и о том, что швейцарские банкиры Англии искусственно вызвали инфляцию: они напечатали 35 миллионов ничем не обеспеченных луидоров, была искусственно создана нехватка зерна, (зерно было скуплено и вывезено из страны, как и в социалистическую революцию 1917г.), швейцарский банкир Некэр, который был навязан Людовику, специально разваливал экономику и т.д. К середине ХIХв. масоны пришли к власти практически во всех государствах Европы, и происходит огосударствление масонства, оно становится неотъемлемой частью западной государственности. Во всех революциях прослеживается масонский след, Евромайдан 2014 года не стал исключением. Его основной задачей было духовно отрезать Украину от Православного мира и отдать на откуп западным людоедским элитам, погружая ее в объятия хаоса и разрухи. Как мы видим, задача успешно выполнена.