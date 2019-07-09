Изменят ли геополитический вектор «новые старые»?

Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук становится главным критиком и жестким оппозиционером президента Украины Владимира Зеленского и стоящего за ним олигарха Игоря Коломойского. Эта пара лишила Медведчука всех политических дивидендов от вроде бы неплохого результата – второго места на выборах в Верховную Раду. Но капитализировать этот результат Медведчуку не позволила партия Зеленского «Слуга народа», не предоставив ей ни одного места председателя комитета нового парламента. Такое унижение в прошлом «серый кардинал» украинской политики не может пережить спокойно. На кону его влияние в Кремле, где он давал гарантии создания влиятельной политической силы в парламенте, способной отстаивать там интересы России на Украине. На деле из этих планов ничего не вышло. Коломойский с Зеленским фактически задвинули Медведчука на периферию и выстраивают свои каналы коммуникации с Кремлем. Под ударом оказалась вся стратегия известного политика по позиционированию себя в качестве единственного канала общения с Кремлем. Сегодня все телеканалы, контролируемые Медведчуком, развернули атаку на Зеленского и его партию. Солирует, как правило, сам лидер оппозиционной платформы с обвинениями власти в нарушении парламентских норм демократии, подготовке драконовского проекта закона о приватизации земли и т.д. Но этого мало: Медведчук занялся формированием коалиции против Коломойского. Желающих войти в нее более чем достаточно. Мэр Днепра Б.Филатов уже публично объявил войну олигарху: «Влияние Коломойского значительно преувеличено. Все думают, что он – князь тьмы, который всех дергает за ниточки, как марионеток. На самом деле он продавец воздуха, и очень боится, чтобы его зловещий образ не был разрушен. Когда демона достают из чулана и направляют на него свет, он рассыпается», – заявил мэр Днепра. Вместе с Медведчуком сколачивает коалицию старый интриган и «человек Госдепа» в Украине, бывший глава администрации Януковича, а сегодня народный депутат Сергей Левочкин. В коалицию входит и широкий круг других известных украинских политиков, которые объединились для того, чтобы сорвать приватизацию земель командой нового президента. Тема эта для Украины острая, и может подняться широкий народный протест, если планы приватизации земли не будут учитывать национальные интересы Украины.

Новые лица?

На Украине под руководством США идет процесс смены поколений украинской элиты, приуроченный к президентским и парламентским выборам. Американцев перестал устраивать коррумпированный нацистский режим Порошенко, катастрофически теряющий поддержку общества. Во-вторых, доведенное до нищеты население не желало видеть во власти и оппозиции опостылевшие всем лица. У украинского общества созрел запрос на «новые лица», Коломойский и американцы удовлетворили его, предложив далекого от политики Зеленского и еще более далекую от нее команду «новых реформаторов», которых оптом и в розницу скупили бывшие регионалы эпохи Януковича. В результате выборов меняется все политическое поле на Украине, и из-за массовой поддержки Зеленского и его партии во власть приходят в основном никому не известные лица и пока еще не совсем понятно, к чему это может привести. Но уже понятно, к кому тянутся все нити власти. Старое поколение властной и «оппозиционной» элиты уходит с политической сцены за кулисы в тень, естественно, оно ведет арьергардные бои и цепляется за остатки былого могущества. Во главе государства встал президент, не принадлежащий ни к одной из бывших элитных группировок, но пользующийся поддержкой влиятельного олигарха Коломойского. В парламенте у бывшей власти небольшие фракции Порошенко и Тимошенко, а у «оппозиционеров» такая же фракция бывшей Партии регионов, прошедшей в парламент под ребрендингом «Оппозиционная платформа – за жизнь», возглавляемая уже забытым многими Медведчуком, вернувшимся в большую политику. На данном этапе все они уже не смогут серьезно влиять на политику государства, и их ждет удел «заднескамеечников». Естественно встает вопрос, какая же политика будет у нового поколения элиты, которая пришла им на смену? В подавляющем большинстве это новые люди далекие от политики, есть там и представители старой элиты, но не из первого, а из второго и третьего эшелонов власти, которые мало что значили в предыдущем политическом цикле. Новая элита сейчас группируется вокруг Зеленского и в парламенте, во фракциях политических партий «Слуга народа» и «Голос», который острословы уже окрестили просто «Голос Америки». Характерной особенностью большинства из них является приверженность евроатлантизму и русофобии, в этом они мало чем отличаются от старой элиты. Они сформировались уже в условиях независимой Украины и для них «братские отношения» с Россией просто пустой и ничего не значащий звук. Промывка мозгов сделала свое дело, многие из них воспитывались на западных грантах и прошли подготовку в американских центрах. Они имеют соответствующее идеологическое снаряжение, являются убежденными сторонниками евроатлатической солидарности и смотрят только на Запад. Россия для них «страна-агрессор» и что-то чуждое и имперское, от которого надо держаться подальше. Они стремятся построить свою «украинскую нацию», в их понимании являющуюся составной частью «европейского дома». Почти у всех нет политического и управленческого опыта, поэтому они легко управляемы и в парламенте будут голосовать за те законы, которые будут рекомендованы сверху кураторами. Для исключения появления отступников в их рядах, по всей видимости, регламент парламента будет ужесточен с точки зрения ограничения перехода депутатов из фракции во фракцию и недопущения противодействия принятию продвигаемых кураторами законов. Также для повышения управляемости депутатами принят закон об отзыве депутатов. Часть из этих мер уже анонсирована командой Зе, и они постараются как можно быстрее их реализовать. Новое поколение элиты ориентировано на Запад и пока еще не очень себе представляет, что страны Запада не собираются делать Украину экономически процветающим государством или брать ее на содержание. Для Запада Украина всего лишь плацдарм давления на Россию и территория, подлежащая разграблению западными корпорациями, и не более того. Со временем это понимание придет, и жизнь заставит их решать насущные проблемы. Главные из них это повышение жизненного уровня населения и прекращение войны на Донбассе, которые без участия России никак не могут быть разрешены. Без налаживания тесных экономических связей с Россией Украине невозможно стать самодостаточным государством, и им придется искать точки соприкосновения с Россией.

Юго-Восток

Для экономического и политического выживания Украины новой власти необходимо будет прекращать войну на Донбассе, тем более война уже мешает и американцам, поскольку они решили поучаствовать в разграблении украинских земельных ресурсов, а для этого на Украине им нужна тишина. Без обуздания партии войны, взращённой Порошенко и опирающейся на идеологию оголтелого нацизма, войну не остановить. Идеология нацизма, несмотря на поддержку режима Порошенко, так и не смогла прижиться в украинском обществе, и подавляющим большинством была отвергнута. Попытка нацистов закрепиться в среде украинской элиты закончилась провалом, о чем говорят выборы в парламент. Политически эти отморозки ничего из себя не представляют, но как агрессивная и организованная группировка они могут представлять интерес для закулисных игроков в лице украинского олигархата для организации государственного переворота и свержения Зеленского, если он их будет не устраивать. В среде новых элит нет системных политических сил с пророссийскими взглядами, их не было и в среде старых элит, несмотря на явный запрос практически всего населения Юго-Востока. Это политическое поле всегда усиленно зачищалось прозападной украинской властью и так называемой оппозицией в лице Партии регионов и ее клонов. «Пророссийскую» политическую нишу сейчас заняла партия Медведчука ОПЗЖ, представленная крупным украинским бизнесом, который в своих корыстных интересах будет продолжать эксплуатировать пророссийские лозунги и пытаться установить экономические связи с Россией. Партия представлена бывшими представителями старой элиты. Политические взгляды населения Юго-Востока, несмотря на давление и террор режима Порошенко, мало в чем изменились, и запрос на эти политические силы остался, а удовлетворить его некому. Необходимость таких сил не вызывает сомнения, они нужны для восстановления политического лица Юго-Востока и изменения геополитического вектора развития Украины. Такое окно возможностей неизбежно откроется в связи с неминуемым крахом прозападного вектора развития Украины. Нужны новые подходы и новые лица, способные изменить порочную тенденцию превращения Украины в Анти-Россию.