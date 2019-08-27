Кто из …БУ Украины нужней в чистке ГПУ и отлове казнокрадов

Своеобразным сюрпризом ко Дню Независимости Украины стали «посадки» взяточников из числа VIP-чиновников. Загоняя последних в трепет и эмиграцию, эти репрессии (долгожданные для искателей справедливости) не только тешат публику, но и продлевают доверие к новым руководителям в президентской «ветви» власти. Те (в отличие от «попередников») не стреноживают, а стимулируют сыщиков разных служб, «ловя момент», уличать и сажать «крупную рыбу» из смещаемых деятелей прежнего режима. Эта чистку от «коррупции» не объявляли официально, но подтвердили резонансным задержанием и арестом Ю. Грымчака, давнего партнера Ю. Луценко. Ловкость «посадки» первого шокировала нынешние «верхи» Генпрокуратуры (ГПУ) и многих, грешивших мздоимством на «казенных хлебах».

Видя, как «не шутит» команда нового главы государства, боящиеся угодить в СИЗО стали сами искать «отставок». Но помешать им улизнуть от внимания «органов» может новая инициатива «Зе»: по массовой вербовке «обличителей коррупции». Чтобы граждане могли не только злорадствовать, но и подзаработать денег, содействуя «охотникам за коррупционерами».

31 мая новый Президент Украины В. Зеленский провел общее совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) А. Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Н. Холодницким. В официальном сообщении пресс-службы АП о том скупо указали, что присутствовавшие обсудили «предложения по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов» и В. Зеленский обещал «гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность». При этом выдал главам НАБУ и САП подобие наказа с испытательным сроком:

«Граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев».

Далеко не все украинцы узнали о том совещании и оценили его значимость. Зато посвященные в проблематику работы правоохранительных органов Украины оживились: глава государства призвал А. Сытника и Н. Холодницкого удачной охотой на коррупционеров (из смещаемой команды П. Порошенко) «искупить» былые неудачи и несуразности прошлых лет пребывания на занимаемых должностях, давая шанс там удержаться.

Заодно команда «ЗЕ» показала, что намерена игнорировать личную вражду между этими главами профильных «антикоррупционных» служб, что сильно затрудняло их рабочее взаимодействие и к выгоде «общего противника» было спровоцировано интригами деятелей из команды предыдущего президента П. Порошенко.

Примирить рассоренных «антикоррупционеров» тогда не удалось, зато оба чиновника вполне осознали (личную) необходимость отличиться в службе. И дали старт переменам в работе САП и НАБУ, о которых достаточно скоро проведали коллеги (конкуренты) в «дореформенных» спецслужбах Украины – это СБУ и ГПУ. Тем более что президент В. Зеленский заявил намерение и там провести «тестирование» результативностью и кадровые перестановки, включая смещение с поста Генпрокурора скандально известного Ю. Луценко. А 4 июня от имени нового Президента Украины в парламент был подан новый проект ЗУ о возобновлении наказания за незаконное обогащение топ-чиновников (где предусмотрены возможности конфискации имущества таких уличенных дельцов).

Всё это послужило толчком к «брожению умов» и развертыванию «соревновательности в службе». В итоге последовали инициативы и спецоперации, вызывающие в рядах сменяемых госчиновников (лестно именуемых порой «элитой» общества)боязненный «трепет», о котором нелицеприятно философствует в одной из книг («Тремтячі еліти») современный украинский писатель и «социальный психолог» О. Покальчук. А как на практике вызывать такой «трепет» (до состояния «тварей дрожащих», отмеченных ещё Ф. Достоевским) показал эпизод задержания недавно блиставшего чиновника-трибуна Ю. Грымчака.

Кто попался – виноват и будет предан…

Вечером в пятницу 16 августа (на 77-й день после майского совещания-наставления Президентом Украины А. Сытнику и Н. Холодницкому) в Киеве сотрудниками спецслужб Украины был задержан после незаконного получения крупной суммы 480000 $US наличных Ю. Грымчак с сообщником – шурином И. Овдиенко.

О своей причастности к «улову» столь важного фигуранта, занимающего пост заместителя главы Министерства временно оккупированных территорий (МинВОТ), имеющего неформальное партнерство с Ю. Луценко и выступавшего в последние годы «лицом» команды П. Порошенко, не преминули на следующий же день объявить обе службы по борьбе с «коррупционерами» – НАБУ и СБУ, где сохранена сеть штатных подразделений для «борьбы с коррупцией (против – авт.) и организованной преступностью.

При этом на сайте СБУ опубликовали видеозапись момента задержания незадачливого взяточника, а на сайте НАБУ – наглядные схемы совершения махинаций, инкриминируемых задержанным. По версии НАБУ, Ю. Грымчак одним махом принял (для последующего дележа) не одну, а сразу две взятки: 450 000 $US – аванс за согласование (в Киевской горгосадминистрации и трех министерствах) разрешительных документов на использование земельного участка в Киеве и 30 000 $US – вторая часть за получение нужного решения в недавно «реформированном» Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда Украины. При этом подкуп по судебной тяжбе осуществлялся через лицо, занимающее пост заместителя Генерального Прокурора Украины!

Показательно, что официально опровергать обнародованные обвинительные версии НАБУ не решились ни в одном из ведомств, поминаемых следователями. А находившийся за границей (в отпуске) Генпрокурор Ю. Луценко предпочел ночью 14 августа спешно сообщить в Фэйсбук о признании правомерным задержания своего бывшего помощника Ю. Грымчака, чем косвенно подтвердил и подозрения в отношении своей заместительницы в ГПУ…

Но быстрее всех «открестились» от пойманного Ю. Грымчака коллеги из МинВОТ, распространив в Твиттере заявление, что махинации, за участие в которых «взят» их замминистра, никак не касаются деятельности этого ведомства, а его задержанный шурин, якобы, не имеет к ним отношения.

Тем не менее, то задержание бросает тень и на репутацию возглавляющего министерство В. Черныша. Тот возглавляет это странное ведомство (не имеющее влияния на «оккупированные территории», объявленные его зоной деятельности) с момента создания в 2016 г. и числится «экспертом по вопросам противодействия отмыванию денежных средств», будучи действительным членом (с 2010 г.) международной НГО Association of Certified Anti-money Laundering Specialists. Но этот чиновник не только не остерег подчиненного от авантюр со взятками, но даже не добился, чтобы на сайте вверенного МинВОТ опубликовали декларации о доходах двух своих замов – Ю. Грымчака и В. Ворониной. А ведь с таких маленьких грешков и начинают часто карьеру в крупные «коррупционеры».

Не случайно нашлись в МинВОТ кулуарно осуждающие задержание Ю. Грымчака. Например, глава пресс-службы ведомства Е. Краско опубликовала в Фэйсбук комментарий с укором в адрес следователей за задержание «без слiдства»:

Оспаривать задержание Ю. Грымчака пыталась лишь его жена Юлия Грымчак (Овдиенко) и нанятые адвокаты. Но последние мало чем помогли задержанному, предпочтя (возможно для саморекламы) распустить через СМИ ложные «разоблачения ошибок» в действиях следователей. А призывы Ю. Грымчак к соседям «прийти на помощь» вообще никто всерьез не рассматривал.

По мере публикации подробностей обвинения и смиренной реакции задержанного Ю. Грымчака публично вещать о его «поддержке» перестали даже «горячие головы» типа А. Махаткова. Последний объявил задержание – «пробным шаром» по преследованию «дійсних патріотів України», ссылаясь на довольно хилый «аргумент», мол:

«На фоні маси явних кандидатів на "посадку", які, задравши хвоста, роблять зараз "свою політику" в державі, то все це виглядає повною нісенітницею».

Но более осмотрительные люди предпочли не спешить с выводами и не бузить, а осмотреться, как призвал А. Михельсон:

15 августа в 09:45

Хто розуміє, що за фігня відбувається навколо Юрій Гримчак? Я – людина упереджена, я йому, а в першу чергу Юлія Гримчак (Гримчак Юлія), трохи зобов*язаний. Тому не кваплюся робити висновки. Але все одно якась надто мутна історія, ні? Колеги, хто в темі?

«Держание поста» Ю. Луценко невыполнимо

Замечания о «политической» подоплеке задержания Ю. Грымчака отчасти верны: он знает немало тайн и гиперактивно ратовал за своего бывшего «патрона» Ю. Луценко, тужась оправдать его противодействие расследованию ряда тяжких преступлений, в т. ч. убийств в период последнего «Майдана». Даже собственную жену Ю. Грымчак подключил к тиражированию мнений о мнимых «успехах» ГПУ под руководством кума П. Порошенко, имеющего вместо юридического образования опыт «сидельца» в СИЗО и тюрьме. Но все те потуги – напрасны: деяния засидевшегося в ГПУ давно отслеживают и как-то документируют компетентные спецы.

Задержание Ю. Грымчака оказалось неожиданностью для изрядно напуганного Ю. Луценко и верно служащей ему на посту заместителя Генпрокурора А. Стрижевской. Они, как оказалось, утратили контроль за действиями детективов: те о готовящейся спецоперации не предупредили, нарушив «инструкцию», выгодную коррупционерам. Но более грозным сюрпризом для Луценко и Стрижевской стало обнаружение в кабинете последней некоего устройства, признанного – подслушивающим.

Кто и как долго вёл в кабинете ГПУ «прослушку» нынешней помощницы Ю. Луценко в сомнительных делах – вопрос, вызывающий дрожь даже у этого самоуверенного буяна, рискнувшего удерживаться на посту Генпрокурора. Эту невыполнимую в нынешних условиях задачу Ю. Луценко выполняет отнюдь не из любви к юриспруденции или теша амбиции. Как поясняет знающий А. Портнов, «бедному Юрику» кум-миллиардер П. Порошенко поручил пресекать расследования, «копающие» под махинации, обогащавшие этого экс-президента с компанией. Использование ГПУ как подобия блок-поста – последний рубеж обороны П. Порошенко от уголовного преследования, чреватого… конфискациями неправедно присвоенного. Этот мультимиллиардный интерес заглушил у них ощущение опасности и способность адекватно оценивать «позиции сторон», в том числе чинить козни следователям, из которых наиболее явным с 2017 года было противостояние с нынешним главой НАБУ.

История интриг между НАБУ и ГПУ времен Ю. Луценко – увлекательнее романов А. Дюма. И после посадки Ю. Грымчака дело движется к концовке, о чем уже спешат известить публику (доконав испуг Ю. Луценко) через «ботов» в Интернете:

А «сиреной тревоги» для Ю. Луценко и Ко стали публичные заявления о их саботаже правоохранителям, заявленные не только А. Сытником, но и… Н. Серодой, руководителем группы прокуроров ГПУ, расследующих закупку бракованных бронежилетов для Минобороны. То есть взбунтовались даже служащие, непосредственно «подчиненные» Ю. Луценко (как держателю поста Генпрокурора). Еще раньше вышли из повиновения главы НАБУ и САП, перестав даже подавать в ГПУ отчеты (навязанные в 2017 г «идиотскими» инструкциям согласно Приказу № 298/875/593/866/200-О) Ю. Луценко – в преддверии собственного задержания, но осознать это и адекватно реагировать ему и партнерам, похоже, мешает пресловутое «дрожание», парализующее волю. Зато более умные уже готовятся к «эвакуации».

«Побег» с горячего поста?

Мало кто наслышан (даже среди «деятелей культуры»), что после задержания Ю. Грымчака 19 августа вдруг пожелал покинуть занимаемый пост главы Государственного агентства по вопросам кино («Госкино»), прежде довольный той «точкой сидения» Ф. Ильенко (брат нардепа из «Свободы»).

В тот же день ему (на оперируемой странице «Госкино» в Фэйсбук») своеобразный привет передал Мирон Завакевич, активист партии Шария.

А при обсуждении этой отставки профессионалы кинобизнеса опять вспоминали ту же тему «распила» казенных денег чиновниками «Госкино».

Возможно, А. Волошин и многие другие (включая не допускаемых на конкурсы с госбюджетным финансированием) могли бы «пролить свет» на то, как в этой структуре расходовали за время директорства Ф. Ильенко 1,3 млрд. казенных грн. (не считая возвратов средств за выпущенные фильмы и мзду за получение разрешений на кинопрокат и телепоказы). Выяснить подробности помогла бы новация по узакониванию оплат «обличителям коррупции».

Примечательно, что эту тему обсуждали (с участием представителей НГО) на совещании в Офисе Президента именно 19 августа.

И весьма вероятно, что та пронзительная новость побудила осмотрительного кино-бизнесмена к «драпу» с прежде манившей должности.

Значит, тема достойна не только обсуждения, но и экспериментальной проверки и «обкатки». Ведь даже толика доходов от возврата прежде «отпилененого» весьма нужна отощавшему Госбюджету Украины и его законным иждивенцам.