Как сообщает Одесская областная федерация Бадминтона и Бадминтонный клуб Olimpic Odessa сегодня в городе Gniezno (Польша) начался командный чемпионат Европы среди юношей и девушек до 17 лет. В первый день Украинская сборная играла против сборной Шотландии и одержала уверенную победу. Отлично выступили Одесские спортсмены Вячеслав Яковлев и Артём Носов уверенно обыграв соперников в двух категориях.

Вячеслав Яковлев в паре с Марией Столяренко (Харьков) выиграли у смешанной пары Lewis HART Jodie BLACK со счётом 21:11 и 21:12

Одесситы Вячеслав Яковлев / Артём Носов в мужской парной категории одолели шотладскую пару Lewis HART / Isaac WEIR со счётом 21:9 и 21:19.