Антон Кравчик Игры разума в экономике от седой старины до наших дней ВИДЕО

Анонс статьи

Гордон Пеппер писал: «Общепринятое допущение в экономике состоит в том, что люди ведут себя, как разумные индивидуумы. Проникновение в психологию толпы помогает лучше понять поведение финансовых рынков, чем поведение в экономике». Как отдельное психологическое явление взаимодействует с экономическим феноменом? Первую попытку применить психологию к кономической науке, по-видимому, предпринял французский психолог Габриэль Тард. Он использовал эту концепцию в 1881г. в книге «Психология масс» и в 1902г. написал на эту тему книгу «Экономическая психология».