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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Антон Кравчик Игры разума в экономике от седой старины до наших дней ВИДЕО

Категория: Новости / Экономика и финансы


Антон Кравчик Игры разума в экономике от седой старины до наших дней ВИДЕО

 

Анонс статьи

Гордон Пеппер писал: «Общепринятое допущение в экономике состоит в том, что люди ведут себя, как разумные индивидуумы. Проникновение в психологию толпы помогает лучше понять поведение финансовых рынков, чем поведение в экономике». Как отдельное психологическое явление взаимодействует с экономическим феноменом? Первую попытку применить психологию к кономической науке, по-видимому, предпринял французский психолог Габриэль Тард. Он использовал эту концепцию в 1881г. в книге «Психология масс» и в 1902г. написал на эту тему книгу «Экономическая психология».



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