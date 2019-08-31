АНОНС Слова № 34 1363 ВИДЕО

Украина широко отпраздновала очередной день Независимости, хотя, как мне кажется, более зависимой, чем сейчас она никогда не была. Мы зависим от США – это совершенно очевидно, без американского «одобрям» не можем не то что осуществлять самостоятельную внешнюю политику, своих же чиновников назначать. Мы зависим от Евросоюза, от МВФ, который диктует нам все, вплоть до цен на коммунальные услуги. Как ни крути, но мы все равно зависим от России, потому что по-прежнему являемся и транзитером, и потребителем российского газа, хоть и покупаем его теперь по хитрой и невыгодной схеме. В чем выражается наша независимость? Что конкретно мы празднуем? Впрочем, на эти вопросы у каждого свой ответ…

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Антон Кравчик. «День националистического Сурка»

В 28-й День Независимости Украины в Киеве было жарко и радостно! Мы увидели грандиозное шоу нового типа, Владимир Зеленский представлял полюбившегося публике Голобородько, все было по-новому, однако что-то навязчиво подсказывало: празднование Дня Независимости скроено по старым лекалам. А значит, по порохоботским лекалам. И что же автору такое подсказывало?

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Выступление Зеленского на празднике по форме было однозначно красивым и в меру выдержанным в плане агрессивности. В своем спиче новый президент ни разу не упомянул Россию и, тем более, не назвал ее «агрессором». Во всем остальном царила сводящая с ума эклектика. Переплетение старого порохоботства с новой «зеленщиной» – уже ставшим для Зеленского его «фишкой» неизбывным стремлением быть одновременно новым и старым, оригинальным и традиционным, мимикрировать в зависимости от ситуации и конъюнктуры. Потому-то и получилось очередное празднование Дня Независимости похожим на смесь уныло-монотонной эрзац-панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке, реально модного и недурного рэпа с народными заунывными напевами.

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Подробнее о том, каким увидел праздник Антон Кравчик и какие сделал выводы в его материале «День националистического Сурка»

Игорь Назаренко. «Тина на крыше, мир на земле»

Во время празднования дня независимости, команде Зеленского удалось перехватить внимание зрителя, однозначно затмив своим ярким шоу унылую порошенковскую «ходу защитников». Это признали все!

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Это и не удивительно, так как «защитники» не продемонстрировали ничего нового, скандировали все те же кричалки, что и последние пять лет, даже не потрудились придумать новой матюкалки про Путина, использовали старую, изрядно выдохшуюся. В общем, были скучны и не интересны, сказывается серьезный кризис жанра и убогость исполнения. Народ истосковавшийся по празднику получил его только от Владимира Зеленского.

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Подробнее о «Шествии Достоинства» и о том, какие же судьбоносные знаки продемонстрировала нам новая власть, читайте в колонке редактора

Элла Алыбина. «Тихо там! У – корыта!»

Исследование опыта успешных стран чётко указывает: достойные зарплаты госслужащих – необходимое условие эффективной государственной службы, но не достаточное. Бороться с коррупцией они помогают лишь в сочетании с эффективным контролем и действующим в обществе принципом неотвратимости наказания за коррупционные действия.

Автор статьи задается вопросом: почему же у нас, в нашей обездоленной стране, на протяжении всего периода независимости чиновники в попытках одолеть монстра коррупции прибегают только к повышению зарплат, напрочь забывая про контроль и наказания? И, как следствие, сокрушенно фиксируют повышающийся из года в год уровень коррупции…

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Потому что рука чиновничья не поднимается против себя, любимого, а у народа нет возможностей эффективно контролировать своих «слуг». Против этой болезни существует только одно лекарство – обновление чиновничьего аппарата. Вот народ и голосует за новые лица, авось, среди них появится тот, кто – не за деньги, кому «за державу обидно»!

Однако уже первый прокол - Дмитрий Разумков, один из лучших представителей партии «Слуга народа», спикер новой Верховной Рады, недавно попытался «наступить на те же грабли». Из ряда первоочередных проблем молодой политик озаботился недостаточным, по его мнению, уровнем зарплаты народного депутата в 50 тыс. грн. и тем, что эта зарплата хороша только на фоне минимальной.

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О том, стоит ли повышать зарплаты депутатам и госчиновникам и поможет ли это в борьбе с коррупцией – читайте в материале Эллы Алыбиной.

Никита Додон: «Толерасты наступают, политиканы паразитируют»

По чьей-то издёвке к празднованию Дня Независимости Украины в этом году «пристыковали» проведение в Одессе недельного «фестиваля» популяризации... «секс-меньшинств». Устроители подобного действа регулярно с 2015 года дразнят украинцев демонстрациями особ, бахвалящихся тягой к нетрадиционномиу сексу.

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А пособничает в том реклама их выходок: эхо сотен СМИ побуждает массу людей до ругани спорить о «правомерности» и вреде секс-аномалий. Но в этих распрях, увы, опрометчиво упускают вечный вопрос-ключ: зачем кто-то оплачивает это? Вероятных заказчиков год назад украинцам публично указала жена компетентного политика, не уточнив, однако, как именно те хотят получать выгоду. Незнающие этот секрет вселенской аферы рискуют до смерти пребывать в роли «лохов», наивно удовлетворяясь разными мифами и даже пострадать от нового способа рейдерства – ЛГБТ-исков.

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Подробнее об ЛГБТ акциях, о те, кто за этим стоит и за все это платит – в материале Никиты Додона.

Антон Кравчик. «Игры разума в экономике от седой старины до наших дней»

Как отдельное психологическое явление взаимодействует с экономическим феноменом? Морис Кларк опубликовал в 1918г. книгу «Экономика и современная психология», где писал: «Экономист может пытаться не придавать значения психологии, но абсолютно невозможно не обращать внимания на человеческую природу». Выходит, знание человеческой природы помогает в экономических вопросах? Но как?

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Наглядный пример: психологию можно использовать для объяснения важных аспектов рыночного поведения. Бернар Барук писал: «То, что регистрируют при колебаниях фондового рынка, не события, а человеческая реакция на эти события. Это предположение миллионов мужчин и женщин о том, как все происходящее повлияет на их будущее. Другими словами, фондовый рынок — это прежде всего люди». Некоторые из психологических механизмов, создающих ценовые движения, рациональны и разумны. Другие — нелепы и абсурдны. Но они всегда появляются и продолжают существовать, пока акция торгуется на рынке».

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Подробнее о психологических механизмах и их влиянии на экономические процессы – в материале Антона Кравчика.

Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово»