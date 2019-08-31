Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома" ВИДЕО

Новые старые. Не прошло и три года, как произошло чудесное возвращение Абрамявичуса в Украину. Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома" Президент Украины перед этим уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Букина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост нового генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Соответствующий указ появился на сайте президента.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что Зеленский уволил с должности гендиректора концерна Павла Букина, который занимал эту должность с 21 февраля 2018 года.

Резонно задаться вопросом: а зачем мы тащим иностранцев на руководящие должности? Петр Первый Романов активно продвигал эту идею в Росии 17 века. Видимо Россия уже переболела этой детской болезнью, а нам еще предстоит... Философ Андрей Ашкеров так объясняет почему это делалось в России тогда:

"Вместе с идеей коллегий, ставших прообразами министерств, на уровень верховной власти проникла демократическая идея коллегиальности. Однако специально для работы коллегий из-за границы предлагалось выписывать иностранцев, без которых, как предполагалось, эта работа не могла начаться. Демократизацию управленческой процедуры оказалось невозможно помыслить без делегирования этой процедуры иностранным специалистам. Демократия оказалась в России делом для иностранцев.

Их положение в России было чем-то большим, чем положение катализаторов, наблюдателей или даже гарантов демократического процесса. Иностранец мог вообще ничего не делать, но всё равно заведомо являлся образцом человека. Местный житель, наоборот, оказывался в таких условиях, когда даже собственно человеческий статус ему ещё требовалось доказать. Получалось, местный житель никогда не оказывался достоин тех институтов, запчасти которых заказывало для него из-за границы заботливое государство".