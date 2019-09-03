День националистического сурка

В 28 годовщину Независимости Украины, 24 августа, в Киеве было жарко и радостно! Мы увидели грандиозное шоу нового типа, Владимир Зеленский представлял полюбившегося публике Голобородько, все было по-новому, однако что-то навязчиво подсказывало: празднование Дня Независимости скроено по старым, а значит, по порохоботским лекалам. Мысль эта не оставляла, несмотря на то, что сам Порошенко не пришел на официальное празднование к Зеленскому и даже на запущенный им же «марш защитников». Выступление Зеленского на празднике по форме – однозначно красивое и в меру выдержанное в плане агрессивности. В своем спиче новый президент ни разу не упомянул Россию и, тем более, не назвал ее «агрессором». Хотя во всем остальном царила сводящая с ума эклектика. Переплетение старого порохоботства с новой «зеленщиной» – уже ставшим для Зеленского его «фишкой» неизбывным стремлением быть одновременно новым и старым, оригинальным и традиционным, мимикрировать в зависимости от ситуации и конъюнктуры. Потому-то и получилось очередное празднование Дня Независимости похожим на смесь уныло-монотонной эрзац-панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке, реально модного и недурного рэпа с народными заунывными напевами. Все сводило с ума!

Первые оборотни

К 28-й годовщине независимости у Украины таки наметились серьезные перемены. Речь о возможной радикальной смене политиков-оборотней, которые, собственно, и привели к образованию независимой страны на осколке бывшей метрополии. В принципе, в таких условиях рождаются все новые независимые государства – с формальным нарушением формального же законодательства «старой» страны, на которое отваживаются политики «новые», но так или иначе воспитанные в прежней системе ценностей. И главное – чтобы такие новые политики нашлись и были поддержаны своим населением, из которого потом и формируются новые народы. Однако «отцы-основатели» у Украины появились задолго до 1991 года, а именно в далеком 1706 году, когда гетман Украины Иван Мазепа предал тогда еще московского царя Петра I и переметнулся к шведскому королю Карлу XII. Якобы за «независимостью Украины», которую на самом деле готов был поменять на свои собственные земли (персональный майорат) с герцогским титулом в составе Польши короля Станислава Лещинского. Вот как об этом первом «отце-основателе независимой Украины», напоминаю, писал камергер Карла XII Густав Адлерфельд, участник Северной войны, непосредственно вовлеченный в те события: «Вся Украина, включая княжества Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами, которые имеет Герцог Курляндский в своей земле». Мазепа и мазепинцы и стали первыми оборотнями, которые хотели подмять под себя Украину, а потом выгодно ее обменять на свой карман. Второй раз «оборотни №2» и новоявленные «отцы-основатели» Украины засуетились уже в 1917 году, когда рухнула взрастившая их Российская империя. Они тогда даже формально получили свою независимую страну – Украинскую Народную Республику (УНР). Но из-за внутренних распрей, врожденной тупости и непомерных амбиций в борьбе за власть исключительно для себя они и потеряли Украину. Но не только власть не удержали. Как и Мазепа, «верховный атаман» (атаман-полудиктатор) УНР Симон Петлюра в 1920 году согласился за власть для себя в Киеве на польских штыках отдать Польше Западную Украину – три области Галичины и Волынь. Это и было сделано в 1921 году по Рижскому договору между Польшей и советскими Россией и Украиной. Один из тогдашних «отцов», первый лидер Центральной Рады, органа, который пытался создать независимую Украину, Михаил Грушевский, тогда, по слухам, и произнес главное кредо этой публики: «Беда Украины в том, что ею управляют те, кому она не нужна».

Кровавые лакеи

Третьи «оборотни» и «отцы-возродители» явились уже в охвостье вермахта, гестапо и СС гитлеровской Германии. От имени Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов» (ОУН) во Львове после страшной резни, устроенной «патриотами» полякам и евреям, 30 июня 1941г. был провозглашен «Акт о восстановлении Украинской державы. И в нем было сказано: «Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». То есть, грубо говоря, претензия была понятна – пахали мы: я и трактор. Но даже сам намек на то, что украинцы – не рабы, а просто сателлиты, вызвало гнев у Адольфа Гитлера, и он быстро свернул «лавочку». Оуновцам-националистам быстренько отвели роль кровавых лакеев и палачей-расстрельщиков при «хозяине» – гитлеровцах. А Украину советскую от порабощения и уничтожения тогда спас СССР, в составе которого находилась УССР, более 7 миллионов жителей которой воевали в рядах Красной армии и вместе с другими народами ковали победу. В 1991г. «оборотни» и «отцы-основатели №4» новой Украины стояли уже у истоков развала СССР. И они получили свою страну 24 августа 1991г., которую и закрепили на референдуме 1 декабря того же года. И тогда же первым президентом ее стал Кравчук, который и уточнил державотворческое «кредо Грушевского»: «Маемо тэ, що маемо!».

Коммунистические вырожденцы

А в бывшей республике Союза была мощнейшая экономика, но не было государственно мыслящих кадров. Были лишь уже коммунистические оборотни, которые вдруг почувствовали себя капиталистами и хозяевами жизни. Они так азартно вцепились друг другу в глотки в борьбе за власть и собственность, что за неполных 28 лет существования независимого государства оно растеряло свой экономический потенциал и лишилось почти 20 (двадцати!) миллионов граждан, которые либо вымерли дома, либо выехали из страны в поисках лучшей жизни. И продолжают вымирать и выезжать, ибо в последние 5 лет – в 2014-2019 гг. – это было объявлено главным и магистральным «строительством независимой и демократической европейской Украины» по западным лекалам. А руководили этим убийственными процессом разрушения государства и социальным геноцидом собственного же населения по принципу уничтожения «лишних людей» все те же «оборотни», которые в основном были воспитаны в СССР, там же приобрели первые навыки управления, но всю жизнь несли и несут на себе «родимые пятна социализма». С поистине большевистскими напором и жестокостью они разрушали то, что сами не создавали, грабили страну и расправлялись с неугодными. И не только бывшие коммунистические партхозноменклатурщики, но даже бывшие советские диссиденты-«борцы с СССР», антикоммунисты и всевозможные национал-патриоты, выродившиеся за последние пять лет в неонацистов и неофашистов, по замашкам были национал-большевиками. Только с трезубами вместо звезды и серпа с молотом на кокардах.

Надежда на будущее

За полгода до 28-й годовщины независимости в Украине вроде как состоялась очередная зачистка власти и политической элиты. Президентом стал 41-летний Зеленский, якобы «новое лицо», которому на момент развала СССР было всего 13 лет. А на досрочных парламентских выборах сокрушительную победу одержала его молодая «Зе-команда», в которой практически нет «старых лиц» и которая может единолично сформировать все органы власти и влить в эти проржавевшие от самопожирания и продырявленные прежними коррупцией и мздоимством «меха» новую кадровую «кровь». И если это действительно произойдет, то стране и обществу важно будет узнать, кто же на самом деле у власти – реально новые люди, которые несут с собой новые перспективы для страны и реально могут создать ее на принципиально новых основах, или же новые «оборотни №5», с ног до головы, но скрытно, украшенные «родимыми пятнами» былого олигархического и насквозь продажного порохоботства – коррупции, «европейского курса на ЕС и НАТО», «украинского возрождения» за счет русофобии, подавления гражданских прав и свобод и т. д. И эти люди – Зеленский с «Зе-командой» – могут, повторяю, создать новую страну. Но могут и не создать, если окажутся куклами-марионетками, надетыми на крепкие пальцы ушлых закулисных кукловодов и подковерных кураторов.

Парубий – это высокопоставленный порохобот, которого вслед за экс-президентом Петром Порошенко хотят отправить на нары за содеянное в годы их правления. Причем и Парубию, и Порошенко светят пожизненные сроки. И если это таки произойдет, то это и будет очищение власти и отказ от пагубного прошлого. Это будет реальная смена не очередных оборотней, а настоящих отцов-основателей кошмара, навязанного Украине. И появится хоть какая-то надежда – хрупкая и призрачная – на новую страну. Но, с другой стороны, есть все признаки и того, что это может не получиться. Слишком много старых со старыми родимыми пятнами и атавизмами порохоботов просятся в новое.