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  • Дата: Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30

Успех Сборной Украины на командном чемпионате Европы U17 по бадминтону

Категория: Новости / Спорт

Успех Сборной Украины на командном чемпионате Европы U17 по бадминтону

Как сообщает Одесская областная федерация Бадминтона и Бадминтонный клуб Olimpic Odessa, второй день командного чемпионата Европы U17 также был успешным для Украины. Желто-синие одержали уверенную победу над командой Словакии со счётом 5:0.

Отличный результат показали и одесские спортсмены в составе сборной.

Успех Сборной Украины на командном чемпионате Европы U17 по бадминтону

 

Вячеслав Яковлев (Одесса) в паре с Полиной Ткач одержали победу в миксте, а Николай Козубенко (Одесса) в паре с Виталием Рева выиграли в мужской парной категории.

Успех Сборной Украины на командном чемпионате Европы U17 по бадминтону

 

Завтра состоится решающая встреча за выход из подгруппы со сборной Германии, которая также одолела своих оппонентов точно с таким же счётом.

На данный момент у сборных Украины и Германии по 10 побед без единого поражения. Завтра в 14:30 по киевскому времени состоится встреча сборных команд Украины и Германии. Держим кулаки и только вперёд!!!



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