 Реставрация: возле двух старинных домов на ул. Гоголя появились строительные леса ФОТО

В центре Одессы началась подготовка к ремонту дореволюционных зданий единого архитектурного ансамбля — домов № 5 и 7 на ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Масштабные ремонтно–реставрационные работы проведут на кровле и фасаде знаменитого Дома с атлантами. На здании по ул. Гоголя, 7 уже возвели строительные леса», — отмечают в муниципальном управлении информации, добавляя, что монтаж лесов и подготовка к реставрации проводится также и на соседнем здании — памятнике архитектуры по ул. Гоголя, 5.

Кроме того, компания–подрядчик продолжает подготовку к ремонту фасада дома Либмана на углу ул. Преображенской и Садовой — ближайшего соседа дома Руссова. Реставрация: возле двух старинных домов на ул. Гоголя появились строительные леса

«Размещена строительная сетка для безопасности в случае падения элементов лепного декора и камней при проведении ремонтно–реставрационных работ. В целях безопасности вдоль фасадной части здания установлено ограждение», — уточнили в мэрии.

Реставрация: возле двух старинных домов на ул. Гоголя появились строительные леса

Здесь планируется привести в порядок кровлю с полной заменой стропильной системы, а также восстановить кровельную башню и световой фонарь и заменить водосточную систему. Кроме того, восстановительные работы проведут на фасаде здания, усилив кладку при помощи специальных растворов и дверные и оконные проемы. При этом должны быть заменены оконные и дверные блоки, отремонтированы цоколь здания, балконы и крыльца.

Реставрация: возле двух старинных домов на ул. Гоголя появились строительные леса

«Отреставрируют и декоративные элементы фасада здания, который впоследствии оборудуют подсветкой. Завершающим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории», — отмечается в сообщении городских властей.

Реставрация: возле двух старинных домов на ул. Гоголя появились строительные леса

Напомним, что реставрация Дома с атлантами проводилась в 2015 и 2016 годах. Данный памятник архитектуры признан одним из четырёх самых красивых зданий Одессы. Особняк принадлежал семье Фальц-Фейнов и служил доходным домом.

Фото: департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

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