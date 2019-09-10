Кто вы, орлы младые: поросль зелена?

В ночь с 29 на 30 августа завершилась полная перезагрузка власти на Украине. Опять мы, как в 1991 г., все проснулись в новой стране. Новое правительство с первым в мире сисадмином в роли вице-премьера по диджитализации, новый генеральный прокурор, новое парламентское большинство, новые руководители комитетов Рады, даже новый министр обороны, который опоздал к собственному утверждению в парламенте и вел себя неадекватно. Из «стариков» остались только А. Аваков в неизменной роли главы МВД и подельница Яресько министр финансов Оксана Маркарова. Гражданка США, некая У.Супрун, и.о. министра здравозахоронения, возвращаться в родную Алабаму не спешит: будет консультировать новую главу Минздрава – Зоряну Черненко, грантососку, как и большинство новых министров нового Кабмина. Всех их породил Айварис Абрамовичюс. Он получил деньги от ЕС и Сороса, организовал «Реанимационный пакет реформ», понабирал туда грантососов, которые и стали костяком правительства Алексея Гончарука. Кто все эти люди? Сами «зеленые» не знают, кого завели в Кабмин. Путают фамилии, имена, должности. Зеленский колебался, назначать ли Арсена, который являлся одним из столпов почившей «партии войны» Яценюка-Парубия-Пашинского? Точнее, колебался Коломойский. С одной стороны, оставлять в политическом тылу такую фигуру, как Аваков, ему явно не хотелось. С другой – слишком большой «политический вес» набрал министр. Да и выполняет он пока почти все договоренности. Для низового состава фракции «зеленых» была запущена версия о «путче, который организует в декабре Порошенко». Только Аваков, контролирующий ультрарадикальные группировки «Азов» и «Национальный корпус», может предотвратить попытку госпереворота. «Пипл схавал» эту незамысловатую версию. Тем более что она стала известна как бы случайно: фотограф одного из интернет-изданий сумел заснять экран телефона «зеленой» депутатши с текстом эсемески от известной истеричики Лизы Богуцкой. В настоящее время можно говорить об образовании в новой Раде неформальной коалиции «зеленых» с проектом Сороса-Пинчука «Голос Америки» и с депутатской группой «За будущее» Коломойского-Авакова. Непропорционально большое представительство в КМ получили ставленники группировки Сороса-Пинчука – демократов США. Теперь стартует полноценное шоу, поскольку все фигуры расставлены по своим местам и пора начать настоящее дело: продавать оставшиеся активы великой и, конечно же, независимой державы. Зиц-премьер есть, зиц-прокурор в наличии, президент само собой. Неважно, что молодые и зеленые. Зато понятливые и дрессированные. За шестнадцать часов, пока длилось первое заседание новой Рады, не было заметно явных признаков свидомитской и понадусерной упоротости у депутатов «СН» и назначенных министров. Только новый глава МИДа Пристайко очень смахивал на одержимого прапорщика, ориентирующегося на НАТО. Остальные были откровенными пофигистами. Никто аж ни разу не переживает за судьбу нации в случае начала широкомасштабного вторжения РФ. «СУГС» кричали вяло и чисто формально. Пока ясно, что риторика изменилась. Эх, если бы Максим Бурбак из «Народного фронта» вышел на трибуну и сразу бы вскрыл всю суть «пятой кремлевской колонны». А пока вместо «парламента воюющей страны» образовалась Рада «переходного периода». Распродажа нации должна проходить в тишине.

Зиц-председатели достояния

Пришли молодые лица, не запятнанные коррупционными связями и полные решимости превратить нацию в процветающую сверхдержаву. Почему они все пришли либо из юмористической передачи на «плюсах», либо из грантоедских организаций Сороса и Демпартии США? Именно там «куется» новое поколение политиков? Даже после «революции гидности» система власти менялась по более или менее понятным правилам. Была целая куча идиотов, которые изображали из себя оппозицию и, по итогу, им удалось прийти к власти при активной поддержке Вашингтона и наших «европейских партнеров». Сейчас схема совсем другая. Даже в дурдоме должно быть разделение труда: санитары, медсестры, врачи. Директор заведения, в конце концов. А тут же все непонятно: кто пациент, кто врач? 254 депутата из «Слуги народа» жмут организованно на кнопки по команде. Игорь Коломойский, который создал новую систему управления «великой нацией» воспроизводит схему из «Золотого теленка», но пока у него получается. Зиц-председатель Фунт был крайне востребованным персонажем во времена больших перемен. Но Коломойский талантливо модернизировал схему. Он превратил все ветви власти Украины в конторы с зиц-председателями. Владимир Зеленский стоит на вершине пирамиды «зиц-председателей». Его главная роль заключается в том, чтобы разводить доверчивых лохов на «веру в мир и справедливые тарифы». У Зеленского пока получается. По крайней мере, 70% украинцев ему доверят и довольны итогами первых ста дней президентства. Для решения практических вопросов есть Андрей Богдан, доверенный адвокат Коломойского. Периодически Игорь Валерьевич изображает на публику ссоры с Богданом, чтобы успокоить американцев. Но на самом деле Зеленский работает президентом в офисе Андрея Богдана. Снимут его – появится новый «менеджер президента».

Кабинет идиотов

Сборище малоизвестных грантососов, министр обороны-буровик, еще какие-то фрики. Все зиц-председатели. Их главная задача – не мешать Игорю Валерьевичу тырить очень крупные суммы денег. «Зеленые мальчики» в Раде послушно «проштамповали» законопроект, согласно которому Национальная гвардия выводится из «орбиты» МВД и напрямую подчиняется президенту. Понятное дело, что Володе не дадут возможности играться с такой структурой. Назначат верного и проверенного человека. Ослабив таким образом Авакова, его постепенно уберут. Пока он нужен, поскольку Игорь Валерьевич реально опасается бунтов уже этой осенью. Схема контроля над Кабмином та же, что и над президентом. Министром Кабинета министров назначен сын Дубилета, который является одним из создателей «Приватбанка». Министр «без портфеля» выполняет ключевые контрольные функции. Он формирует порядок дня правительства, разруливает ситуации с министерствами, рассказывает Гончаруку, что и как надо принимать. И в какой последовательности. Этакий «Богдан», только в правительстве. Остальные – зиц-министры. Расходный материал. Молодые еще. Если сядут, то выйдут в полном расцвете сил. «Зеленые» как бы полностью доминируют в парламенте, позабирали себе всю полноту власти в президиуме и в комитетах. У них так называемое «монобольшинство», поскольку фракция «Слуги народа» единолично обладает правами коалиции. На самом деле, это все миф. Схема из «Рогов и копыт» работает и здесь. Де-факто у Коломойского в настоящее время «золотая акция» в украинском парламенте. Сколько человек во фракции «Слуга народа»? 254. Из них пятьдесят уже присягнули Игрою Валерьевичу. Вот и нет у Зеленского большинства. Сегодня, конечно же, голосования в Раде выглядят красиво: 300 – 350 голосов «за». Но это пока все идет по плану главного акционера конторы «Рога и копыта Украины». Американцы создали у нас гигантскую систему антикоррупционных органов. Что делает Коломойский? Та же схема с зиц-председателями. Сначала он «убедил» Александра Грановского – «решалу» по судам времен Порошенко, – отдать ему ГБР. Директор Бюро Роман Труба оказался понятливым. И теперь адвокат Андрей Портнов – многолетний соратник Коломойского, – решает весь комплекс вопросов, связанных с уголовными делами против бывших «столпов» прежнего режима. НАБУ в настоящее время напрямую подчиняется посольству США в Киеве. Американцы придумали сложную схему назначения директора Бюро с помощью «независимых украинских и международных экспертов». Так же назначается глава САП. И весь состав судей ВАС. Коломойский пошел более простым путем. Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект, согласно которому он назначает главу НАБУ и САП. На эти места посадят послушных зиц-председателей, которые будут выполнять команды офиса Коломойского. Американцы в шоке. Они же думали, что будут контролировать украинскую власть. А получилось, что сами дали в руки Игорю Валерьевичу мощные рычаги силового влияния. НАПК уже давно поняло, откуда «ветер дует». Их главная задача – проверять декларации госчиновников и депутатов. По итогу получается, что все органы управления Украиной наполнены массовкой. Все они играют роль зиц-председателей в конторе, которая принадлежит Игорю Коломойскому.

Ликвидационная комиссия Украины приступила к работе

Украинский Кабмин – самый юный правительственный орган на планете. Средний возраст чиновников категории «А» составляет всего 39 лет. Поэтому «финальная распродажа» должна пройти без сучка и задоринки. 2 сентября публично утвердили план распродажи нации под бурные аплодисменты. Зеленский публично, под запись, давал распоряжения правительству и даже главе фракции Давиду Арахамии уже с первого октября запустить продажу достояния нации. Реализуется гигантский план, где всем расписаны роли. Правительство молодых «детей Сороса» уже стучит ножками. До 1 октября «соросята» должны разработать проекты законов о легализации игорного бизнеса, приватизации земли и остатков промышленности и легализации янтарного бизнеса. И уже в 2020 году можно будет реализовать масштабный план по… Ну как бы это пояснить? Короче, все. Уже ничего не будет. Останется только «трудолюбивый украинский народ», который может совершенно спокойно выехать по безвизу на работу в Польшу. Наверное, в этом и заключается гениальный план Коломойского. Распродажа украинских земель принесет сотни миллиардов евро. Такие гигантские «финальные» проекты невозможны без участия транснациональных корпораций: глобализм. Поэтому приватизация будет выписана таким образом, что сначала все скупит Игорь Валерьевич с группой доверенных товарищей. А затем продаст, но теперь уже иностранным инвесторам, которые неожиданно станут «украинскими юридическими лицами». Чтобы план глобальной приватизации украинской земли не «попалили» раньше времени, заседания нового Кабмина теперь идут без участия прессы. Финал всего намечен на середину 2020 года. Поэтому и Кабмин, и парламент, где доминируют «зеленые», работают почти в круглосуточном режиме. Уже многие олигархи первого, второго и третьего эшелона «просекли» тему, т.е. осознали, что будут голыми и босыми стучать ногами в ворота «украинского рая».