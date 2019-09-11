Самые умные, веселые и талантливые. В Одессе прошел чемпионат с юмором

В финале чемпионата Одессы по юмору за победу боролись шесть наилучших команд нашего города – это студенты одесских вузов и сборные команды города.
В юмористическом проекте традиционно приняла участие команда факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» под названием «Салат Цезаря». Ребята подготовили эффектные юмористические сценки, миниатюры и видео-визитки.
Победителей чемпионата ожидает особый приз от Одесской Юракадемии – путешествие во Львов. Вуз также является генеральным партнером одесской Лиги смеха, одесской областной и всеукраинской школьной Лиги смеха. Так, подарком от Юракадемии победителям школьной Лиги смеха стал отдых на базе отдыха в Затоке. Кроме этого, университет основал собственный проект, «Академия смеха», который и стал для команды «Салат Цезаря» в свое время первым шагом в его юмористической карьере.
Судили чемпионат известные украинские юмористы, которые входят в состав знаменитых команд, принимавших участие во многих соревнованиях по юмору, таких как «Одесские мансы», «Де Ришелье», «Воробушек», «Призрачный гонщик». Решали какая команда станет обладателем звания чемпиона также представители Одесской Юракадемии и Одесского городского совета.
Напомним, что в выборочном туре чемпионата приняли участие более 30-ти команд из разных одесских вузов. До полуфинала добрались только 12, а сразится в финальной игре выпала честь сильнейшим шести командам.