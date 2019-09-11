Самые умные, веселые и талантливые. В Одессе прошел чемпионат с юмором

В финале чемпионата Одессы по юмору за победу боролись шесть наилучших команд нашего города – это студенты одесских вузов и сборные команды города.

В юмористическом проекте традиционно приняла участие команда факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» под названием «Салат Цезаря». Ребята подготовили эффектные юмористические сценки, миниатюры и видео-визитки.

Этот фестиваль очень крутой, и уже не впервые наши ребята доказывают, что они не только самые умные, но и самые талантливые. Все знают, что у нас есть команды, которые участвуют и в Лиге смеха, которые уже не раз завоевывали Кубок мэра. Наш университет является генеральным партнёром этого Кубка, и непосредственно Сергей Васильевич Кивалов поддерживает такого рода мероприятия,

– отметила заместитель председателя первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Адриана Вавинчук.

Победителей чемпионата ожидает особый приз от Одесской Юракадемии – путешествие во Львов. Вуз также является генеральным партнером одесской Лиги смеха, одесской областной и всеукраинской школьной Лиги смеха. Так, подарком от Юракадемии победителям школьной Лиги смеха стал отдых на базе отдыха в Затоке. Кроме этого, университет основал собственный проект, «Академия смеха», который и стал для команды «Салат Цезаря» в свое время первым шагом в его юмористической карьере.

У нас вообще поддерживаются и поощряются активные студенты. У нас и с КВН всё хорошо, и «Академия смеха» была основана, в вузе этому уделяют большое внимание, и это помогает очень сильно. Мы хотим сказать большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за его поддержку, он даёт возможность студентам развиваться, расти, как личностям, стремится к лучшему,

– поделилась студентка факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Национального университета «Одесская юридическая академия» Ангелина Бевзюк.

Судили чемпионат известные украинские юмористы, которые входят в состав знаменитых команд, принимавших участие во многих соревнованиях по юмору, таких как «Одесские мансы», «Де Ришелье», «Воробушек», «Призрачный гонщик». Решали какая команда станет обладателем звания чемпиона также представители Одесской Юракадемии и Одесского городского совета.

Очень важно выступать на сцене, чтобы потом, участвуя в различных соревнованиях, применить свой опыт. Обязательно нужно где-то выступать, писать, играть, писать юморески, – подчеркнул один из членов жюри чемпионата Григорий Гущин.

Напомним, что в выборочном туре чемпионата приняли участие более 30-ти команд из разных одесских вузов. До полуфинала добрались только 12, а сразится в финальной игре выпала честь сильнейшим шести командам.