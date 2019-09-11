Работа Главного теруправления юстиции: пилотные проекты и планы

В последнее время все чаще мы слышим о взыскании многолетних долгов, выражающихся в астрономических суммах, в частности, это касается алиментов и долгов по заработной плате. Похоже, лед тронулся. Какими методами Управлению государственной исполнительной службы удалось достичь таких результатов?

Рассказывает Руслан Сауляк, начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

– В прошлом году в Украине вступил силу закон «Чужих детей не бывает», сначала первый пакет, следом – второй пакет, и так, шаг за шагом, мы смогли действовать все эффективнее. Могу сказать, что за 8 месяцев текущего года мы взыскали в пользу детей 345 000 000 гривен – с должников, и 125 000 000 – благодаря внедрению ограничений, прописанных в законе «Чужих детей не бывает». То есть из всех санкций закона, применяемых к должникам алиментов, наиболее эффективным рычагом являются ограничения: на выезд за границу, на пользование травматическим оружием, на охоту, на управление транспортным средством и так далее.

Кроме того, если родитель не платит алименты более 6-ти месяцев (в случае, если ребенок-инвалид – 3 месяца), то мы можем привлечь его к административной ответственности. За период ввода в действие статьи 183 было составлено 506 административных протоколов, из них 230 – удовлетворены судами. Это значит, что должники были трудоустроены на городских коммунальных предприятиях и таким образом, отработав 120 или 240 часов, неработающие прежде отцы вернули более полумиллиона гривен своим детям, которым они задолжали. Такая мера применяется к тем должникам, которые не имеют недвижимости, зарплаты или пенсии, на которые можно наложить взыскание.

– Санкции суровые, но действенные?

– В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года мы вернули детям на 86 миллионов гривен больше. То есть уже наработана методика внедрения в практику инструментов, благодаря которым мамы с детьми, годами не получавшие помощи от горе-отцов, и я не считаю эту меру суровой, скорее – необходимой. Благодаря этому повысился кредит доверия граждан к нашему управлению, люди стали чаще обращаться с вопросами, уточнениями. Если кому-то неправильно начислялись деньги, мы стремимся все исправить как можно скорее, и в ходе процесса обучаемся. Так нарабатывается практика. Потому мы и получаем такой результат.

– Долги по заработной плате?

– Все должники, как по алиментам, так и по заработной плате, вносятся в «Единый реестр» - благодаря усилиям Министерства юстиции. И теперь, пока ты не выплатишь все долги – будь то физическое или юридическое лицо – ты находишься в базе должников. А это значит, что ты не можешь отчуждать ни движимое, ни недвижимое имущество, счета арестовываются, предприятие не может функционировать и вынуждено выплачивать людям средства по задолженностям. Если мы выявляем имущество – реализуем его на торгах, средства идут на погашения долгов, в частности, по зарплате, при этом государству выплачивается исполнительный сбор.

Работники управления нормативно-правовых актов в регионах ведут разъяснительную работу и в рамках проекта «Я маю право» оказывают первичную консультативную помощь, объясняя людям, как и куда им обращаться, чтобы решить проблему задолженностей по заработной плате.

Поясню, что в Министерстве юстиции, кроме исполнительной службы, есть отдел банкротств, курирующий ликвидаторов. Многие предприятия, объявив себя банкротом, имеют общие задолженности на сумму более 50 000 000 долларов.

Пример этого года – государственное предприятие «Черазморпуть» погасило задолженности по заработной плате перед 91 человеком. Это более чем на пять с половиной миллионов гривен.

– Кому и когда полезно заглянуть в «Единый реестр должников»?

– Например, если вы собрались за границу – чтобы избежать неприятных ситуаций, когда пропадают уже купленные билеты, бронь в отеле, – проверьте, не внесено ли ваше имя в реестр. Обратите внимание, что, если у вас «завис» неоплаченный штраф, даже на 500 гривен, такая ситуация вполне может возникнуть.

Также могу рекомендовать предпринимателям: при поиске бизнес-партнеров проверьте их кредитную историю, это очень важно.

И даже перед вступлением в брак тоже не помешает уточнить, нет ли у вашего избранника или избранницы имущественных проблем: долгов по кредитам, алиментам и так далее, и не намерен ли он за ваш счет решить свои финансовые проблемы.

Это нужно знать для личного спокойствия.

– Одесская область - лидер по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния населения?

– Есть очень популярная услуга «Брак за сутки». Это очень удобно. Люди сберегают время, оговаривают дату, время, сервис, который они хотят получить. Обращаясь в коммунальное предприятие, совершают регистрацию, а все торжество проходит в сопровождении коммерческой компании, в которую обратились молодожены или их родители.

Еще могу похвастаться: в загсах мы тоже проводим «быстрые торжества». Сегодня самый популярный ЗАГС – Малиновский. В Киевском районном Загсе, где не было ремонта 30 лет, мы сейчас заканчиваем отделку помещений, остался фактически фасад – и обновленное здание станет еще одним красивым и популярным центром притяжения для одесских молодоженов.

Люди сегодня проживают свою жизнь в очень энергичном темпе и не хотят тратить дополнительное время на ожидание регистрации брака: сказано – сделано, тем более, что разница в цене незначительная. Расписались, красиво сфотографировались на берегу моря, выставили фото в инстаграм – и жизнь продолжается.

– Не приводит ли «быстрый брак» к быстрому разводу?

– Что интересно – нет. По статистике, которую проводило Министерство юстиции в прошлом году, среди «быстрых браков» разводов в 10 раз меньше, чем у других, традиционных.

– Еще один проект – выдача свидетельства о рождении ребенку в родильном доме. Насколько популярна эта услуга?

– Приведу статистику: 77 процентов свидетельств о рождении малышей получено нашими мамочками в роддоме. Быстро и просто. Это ведь не такой торжественный ритуал, когда два нарядных счастливых человека совершают обряд бракосочетания. Здесь мамочке с новорожденным нужно выкроить время, чтобы, взяв справку из роддома, бежать в ЗАГС в определенные часы, стоять в очереди, нервничать. Разумеется, большинство родителей предпочитают, выбрав имя для новорожденного, еще в роддоме дать сотруднику ЗАГСа ксерокопию паспорта и в короткое время, часто в тот же день, получить на руки документ своего малыша.

Сейчас мы еще взяли на себя функцию оформления документов на получение детского пособия. Чтоб маме оставалось больше времени для ухода за новорожденным.

– То есть, вы не стоите на месте ни минуты?

– За те полтора года, что я являюсь сотрудником Министерства юстиции, я убедился, что это самое инновационное министерство, которое постоянно внедряет новеллы, стремится упростить жизнь граждан Украины и оптимизировать их денежные траты. Разумеется, что если вы не желаете утруждаться, а хотите платный сервис – у государства есть предусмотренный перечень платных услуг для всех слоев населения.

Недавно новый Министр юстиции проводил совещание, на котором обозначил задачи Министерства – чтобы гражданин, пользуясь услугами Министерства юстиции, получал их еще быстрее и качественнее. То есть новая установка нового министра направлена на усиление и улучшение.

– В некоторых городах начали работать центры обслуживания граждан «оpen space». Расскажите, пожалуйста, где именно они работают и в чем их преимущество.

– В Одессе первый центр обслуживания «оpen space» открылся на ул. Разумовской, 37 – там, где находится Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, Управление государственной исполнительной службы и ЗАГС Приморского района – вот на базе ЗАГСа создано такое очень удобное «открытое пространство». Это открывает новые широкие возможности для максимально удобной подачи заявлений или, наоборот, получения (копий, архивных справок и т. д). Скажем, человеку требуется получить дубликат свидетельства о рождении или о браке. Ему не нужно для этого ехать по месту выдачи заявления. Достаточно прийти в такой центр обслуживания, и ему выдадут необходимую справку в течение 30-40 минут. В нынешнем году мы открыли еще один «оpen space» в Подольске, и более 600 человек уже получили в нем различные услуги. До конца сентября мы планируем открытие такого же центра в г.Южном. В планах министерства – создание еще нескольких локаций в разных населенных пунктах региона, чтобы они были удобны для жителей разных районов. Благодаря тому, что дизайн «оpen space» приведен к единому стандарту, то для райцентра открытие такого центра на базе обновленного ЗАГСа – целое событие, которое влечет за собой улучшение всего городского ландшафта. Плюс электронная очередь – людям не нужно нервничать, контролируя друг друга.

Забегая вперед, могу проанонсировать, что еще у нас внедряется новая услуга «Є малятко», благодаря которой все документы, связанные с рождением малыша, можно будет оформить в электронной форме, когда не нужно будет тратить времени на ожидание вообще – достаточно иметь дома интернет. Очень удобно. Сервис начнет работать после Нового года. Весь этот комплекс мероприятий и инноваций, внедряемых Министерством юстиции, ведет нас к новому уровню культуры.