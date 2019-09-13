АНОНС Слова № 36 (1365)

Эх… не так много украинцам нужно для счастья. Вот и от политиков требуют наши сограждане совсем немного - выполнить хоть какие-то свои обещания. Этого людям, которых всегда и во всем обманывали уже достаточно. Недавно социологической группой Рейтинг был проведен опрос, из которого следует, что деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряет 71% опрошенных, деятельность парламента - 39%

Рейтинг президента за август-сентябрь вырос почти на 20%, рейтинг парламента с июля вырос больше, чем на 30%.

И ведь всего-то – от неприкосновенности отказались!

Сегодня, в анонсе очередного номера газеты «Слово», мы, как обычно, расскажем вам о том, что нового и интересного произошло в стране и в мире, и что нашло отражение на страницах нашей газеты!

Игорь Назаренко. «Уроки Макрона для Украины».

В конце августа на традиционной встрече с послами президент Франции Эммануэль Макрон, произнес речь, которую по уровню стратегического видения, многие эксперты поспешили сравнить с Фултонской речью Уинстона Черчилля 1946 г., речью Джорджа Буша-младшего в Вест Пойнте 2002 г., и даже Мюнхенской речью Владимира Путина 2007 г.

И что же такого важного и значимого сказал Макрон?

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Эммануэль Макрон обратил внимание на очевидное крушение миропорядка. Критически выросло количество вооруженных конфликтов, ведущие страны ставят собственные цели выше коллективных. Рыночный капитализм и демократия везде перестали быть привлекательными для среднего класса, а ведь еще недавно они считались главной их опорой. Технологический прогресс, удешевляющий блага цивилизации, только усугубил диспропорции распределения этих благ.

С точки зрения французского президента на первый план выходят страны с мощной мотивацией к историческим достижениям, обладающие «культурной и цивилизационной жизненной силой» — Россия, Индия, даже Венгрия, но особенно США и Китай. Мир движется к новой биполярности, и уже американо-китайской. Причем расслабленная и аморфная Европа к тому же оказалась еще и зоной американо-российского соревнования.

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О том, какие уроки, исходя из вышесказанного должны вынести мы? Как следует выстраивать свою политику Украине в меняющемся мире, читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик. «Ze-itgeist: Дух времени ЗЕ»

По сложившейся в Украине традиции, каждый новый президент начинает свою каденцию с расширения полномочий. Так было с Кучмой, который навязал конституцию 1996г., а потом попытался еще больше расширить полномочия на референдуме 2000г. Так было с Ющенко, пытавшимся отменить Конституцию в редакции 2004 г. и с Януковичем, который ее отменил. Только Порошенко продемонстрировал подлинную святость: не попытавшись расширить свои полномочия, он тем не менее реально получил власть большую, чем была в лучшие годы у Кучмы.

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Теперь наступила очередь Зеленского, который осчастливил Раду целым ворохом конституционных инициатив, пять из которых явно ориентированы на расширение президентских полномочий. Зеленский шел к власти на лозунгах борьбы с режимом Порошенко, который за пять лет превратился из «самого демократического» в самый тоталитарный. И вполне закономерно, что уже с самых первых дней он начал выстраивать еще более тоталитарный украинский режим, который, в случае успеха задумки, оставит далеко позади в своей тоталитарности режим «попередника»

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Подробнее о планах президента Зеленского и тех, кто за ним стоит, читайте в материале Антона Кравчика

Никита Додон. «Как одних граждан Украины меняли на других»

Удалось! 7 сентября власти Украины и РФ обменялись группами невольников, осужденных или обвиняемых в одном из государств. В народе охотно признали это событие историческим, записав его в достижения команды нового Президента Украины Зеленского. Даже из его политических противников немногие рискнули ныть про «ошибки». Однако все как-то умолчали об одном неприятном факте: за полученных граждан Украины были «отданы» более двадцати других граждан Украины. Так был ли «паритетен» тот обмен и чем он был хорош?

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Многие СМИ поспешно заявляли про «35 россиян», которых передала Украина, но чуть позже всплыла нерадужная правда: лишь 12 из отправленных в Россию были гражданами РФ, один – Молдовы, а большинство – украинцы. Такие данные отсутствовали на официальных сайтах госорганов Украины. И это – не случайнось: позорно признавать нелепость обмена одних своих граждан – на других. В тому же это – незаконно, как отмечают юристы:

«…В списке с украинской стороны — только 12 граждан России, остальные — украинцы. Обмен одних граждан Украины на других — прямое нарушение Конституции Украины, и есть ли у них формальное основание претендовать на российское гражданство, мы не знаем, - указал, например, С. Кивалов, комментируя 8 сентября произошедшее.

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О тонкостях обмена, которые не были широко освещены в прессе, читайте в материале Никиты Додона

Александр Солдатский «Наживаются на нашем здоровье»

В Украине массово торгуют пищевыми добавками, рекламируя их как чудо – лекарство. – утверждает автор. И помогают мошенникам в этом интернет и другие средства массовой информации, которые предоставляю нечестным медработникам свои газетные страницы и время в эфире.

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Мошенники ловко пользуются моральным состоянием больного человека и его окружения. Они досконально изучили психологию и предлагают больному «чудо» препараты, которые излечат его от самых страшных недугов. Человек, который хочет избавиться от болезни, становится доверчивым и легко попадает на удочку мошенников.

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Подробнее о том, как они работают и как не стать жертвой горе – медиков, читайте в материале Александра Солдатского

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного, вы найдете на страницах газеты «Слово».