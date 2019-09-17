Ze-itgeist: Дух времени ЗЕ

По сложившейся в Украине традиции, каждый новый президент начинает свою каденцию с расширения своих полномочий. Так было с Кучмой, который навязал конституцию 1996г., а потом попытался еще больше расширить полномочия на референдуме 2000г. Так было с Ющенко, пытавшимся отменить Конституции в редакции 2004 г. и с Януковичем, который ее отменил. Только Порошенко продемонстрировал подлинную святость: не попытавшись расширить свои полномочия, он просто явочным путем получил власть большую, чем была в лучшие годы у Кучмы. Но, не будучи закрепленной, она к моменту выборов обратилась в пыль. Теперь наступила очередь Зеленского, который осчастливил Раду целым ворохом конституционных инициатив, пять из которых явно ориентированы на расширение президентских полномочий. Зеленский шел к власти на лозунгах борьбы с режимом Порошенко, который за пять лет превратился из «самого демократического» в самый тоталитарный за пока короткую историю этой страны. И очень закономерно, что уже с самых первых дней он начал выстраивать еще более тоталитарный украинский режим, который, в случае успеха задумки, оставит далеко позади в своей тоталитарности режим своего «попередника».

Снятие неприкосновенности

Нормы об отмене депутатской неприкосновенности были приняты стремительно – на однодневной первой сессии новой Рады 29 августа, и тут же в начале второй сессии 3 сентября. Норма сама по себе очень простая, из конституции убрано упоминание о неприкосновенности и о необходимости согласия Рады для задержания или привлечения к ответственности депутата. Отсутствие ответственности за парламентскую деятельность сохранено. Этот шаг – очень популярный в обществе, но предыдущие попытки принять такие изменения проваливались из-за «волынки» со стороны оппозиции – она требовала снять ответственность не только с депутатов, но также с президента и судей. Неприкосновенность судей ограничена, по неприкосновенности президента есть решение КС, в соответствии с которым убрать ее нельзя (это часть его статуса). Рада приняла изменения, не смотря на сомнения Конституционного суда и Венецианской комиссии и с нарушением процедуры (проект был отозван президентом накануне голосования). У президента же действительно появляется возможность выводить из игры и парламентских оппозиционеров и своих же сторонников, которые могут повестись на посулы олигархов.

300 спартанцев

Также принят в первом чтении и отправлен в КС законопроект об уменьшении состава Рады и закреплении пропорциональной системы. Решение о сокращении числа депутатов до 300 было принято еще на референдуме 2000 года. Тогда Кучму совершенно справедливо обвиняли в намерении усилить контроль над парламентом. Кучма вводил еще двухпалатную систему (такие планы обсуждались и при Порошенко, но не хватило голосов). В условиях однопалатного парламента сокращение числа депутатов выглядит популистским актом, хотя более популярные партии получают некоторое преимущество. Введение чисто пропорциональной избирательной системы подразумевается нынешней Конституцией: она предполагает создание коалиции на основе согласования политических позиций партийных фракций. Нынешняя избирательная система действующей Конституции не соответствует. На самом деле, логично было бы не вносить в Конституцию избирательную систему, а внести поправки, позволяющие формировать коалицию меньшинства. Впрочем, судя по первому голосованию за этот проект, наскрести 300 голосов для его поддержки во втором чтении будет почти невозможно.

Независимость уже в прошлом

Уже никто не будет отрицать того факта, что на сегодня в руках Зеленского, вернее, тех, кто за ним стоит и держит его железной хваткой, находится власть законодательная и исполнительная. Первые же законопроекты по смене Конституции, а именно «об отмене неприкосновенности», набрали необходимое конституционное большинство и уже очень скоро станут частью основного закона страны. Вместе с отменой неприкосновенности депутатов и президента, точно такая же неприкосновенность снимается и с судей. Можно сколько угодно говорить, что это правильно и украинских судей пора призвать к ответу за те несправедливые решения, которые они все чаще выносят, но как же с принципами независимости ветвей власти? Ведь отменив неприкосновенность судей, остальные ветви власти ставят их в полную от себя зависимость. А если все это добавить к последним шагам по полному подчинению воли депутатов со стороны лидеров правящей партии, то как минимум три ветви власти уже практически полностью по новой матрице госустройства Украины будут сконцентрированы в одних руках. С первых шагов президентства Зеленского не была уничтожена структура по цензурированию и подавлению любого реального инакомыслия, выстроенная при Порошенко. Зеленский, вернее, его заокеанские патроны, не стали ее разрушать, а просто сменили руководящий состав. Как быстро в СМИ невменяемые и непробиваемые порохоботы сменились зе-ботами, не слышащими ничего и никого кроме своего «кумира» и его постулатов. И это происходит на фоне давления уже новой власти на журналистов и руководство изданий. И это как раз и показывает, что система не сломлена, как обещал перед выборами Зеленский. В ней просто сменились декорации. К какой именно концентрации власти стремится новая команда Зеленского?

То, что не получилось у По, может получиться у Зе

Принят в первом чтении и отправлен на согласование в КСУ законопроект о праве президента создавать регулятивные органы и назначать глав Госбюро расследований и НАБ. Общественность обеспокоила именно последняя норма, поскольку ГБР и НАБУ – основные структуры, созданной США для контроля над украинскими политиками. С первого дня американцы начали быстро продавливать на Украине идею создания параллельной, и подконтрольной им структуры «обуздания официального Киева». Для этого под их патронатом были созданы отдельные и по максимуму независимые от других ветвей украинской власти, так называемые антикоррупционные структуры – НАБУ, САПУ и ГБР, на деятельность которых иностранные «партнеры» Украины стали очень сильно влиять, задачей которых был держать ее в полном повиновении. И именно эту узду в последние годы своего правления изо всех сил пытался разорвать Порошенко, и именно за ее сохранение было сломано так много копий со стороны Госдепа. Возникает впечатление, что президент пытается перехватить контроль и усилить давление на депутатов (особенно – в условиях отмены неприкосновенности). В данном случае речь идет о приведении Конституции в соответствии с уже принятыми актами. Главы этих структур и так назначались президентом. Причем в случае НАБУ он только утверждает решение конкурсной комиссии. Контроль над этими структурами со стороны президента логичнее осуществлять неформально. Куда интереснее право создавать регулятивные органы и назначать их руководителей. Это существенно расширяет полномочия президента, причем расширяет их неопределенно (по Конституции перечень прав президента исчерпывающий, а формулировка проекта позволяет создавать сколько угодно органов). Это касается и органов уже существующих, например, комиссии по тарифам. А теперь читаем законопроект № 1014, принятый в первом чтении новой Радой, в котором идет речь об еще большем расширении и так немалых полномочий президента Украины. Если эта идея будет доведена до конца, то уже очень скоро президент страны сможет: «Создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также назначать на должности и увольнять глав НАБУ и Государственное бюро расследований (ГБР)». И сразу, чтобы уже два раза не жать на кнопки, президенту будет дано право: «Создавать независимые регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, а также назначать их состав». Ясно, что слово «независимый» в данном случае нужно брать в кавычки (причем два раза). Новый законопроект позволяет президенту самому формировать все те органы, которые по задумке должны контролировать его деятельность (кроме КС) и имеют право расследовать его преступные деяния. А еще он имеет право создавать (и контролировать их полностью) органы надсмотра не только над отдельными отраслями «народного хозяйства», но и отдельными его субъектами (причем, не только государственных). Это абсолютная концентрация власти. Как в Италии при дуче Муссолини или в Германии при раннем Гитлере, где «правящая партия» создавала при всех главных предприятиях органы надсмотра, чтобы те не могли уклониться от генеральной линии «фюрера нации». При такой концентрации под внешней маской демократии на Украине создается самый тоталитарный режим в истории страны, где все и вся контролируется из единого центра, который, судя по всему, этой самой властью уже больше никогда и ни с кем не собирается делиться. То, что Зеленский-Коломойский, пойдут именно по этому пути, сомнений было мало. Что на все это скажут американские и европейские «партнеры? По идее уже сегодня должен начаться вал критики и истерика о том, что на Украине под видом демократии создается сверхтоталитарный режим. Причина попыток президента Зеленского расширить свои полномочия лежит не в каком-то его особом злонравии или в комплексах. Вопрос тут чисто политический – Зеленский взял на себя инициативу проведения крайне непопулярных реформ. Достаточно вспомнить рынок земли, который не поддерживает свыше 70% граждан и встретит сопротивление. Осуществлять это сопротивление Зе будет, в первую очередь, через парламент. Потому что любой свадебный фотограф хоть как-то, но связан с избирателями. Соответственно, президенту нужны способы воздействия на свадебных фотографов, чтобы они слушали не своих избирателей (или, например, олигархов), а именно президента. Вот он и стремится их получить.