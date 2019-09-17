«Дом с ангелом» - история и современность

В Одессе на улице Пушкинской есть дом, украшенный фигурой золотого ангела. Этот дом притягивает к себе внимание любого, кто оказывается неподалеку. Кто-то торопится поскорей миновать его, чуть вжимая голову в плечи — подальше от чужого горя, чуть поеживаясь от чувства вины, стыда и бессилия. Кто-то подходит к нему с надеждой, последней и оттого мучительной, разрывающей сердце. Кто-то — со слезами благодарности. Ну, а многие просто смотрят на здание с любопытством, не сразу понимая, что скрывается за его черно-белым фасадом...

И действительно, что же это за дом такой?

Это дом, где совершаются чудеса, — Одесский детский реабилитационный центр, открытый в самом начале осени 1996 года. Не единственный в Украине, но единственный, где лечат БЕСПЛАТНО! А лечат здесь детей с двигательными нарушениями, вызванными органическим поражением центральной нервной системы (ДЦП, последствия черепно-мозговых травм, вялые параличи и парезы различной этиологии, синдромы двигательных нарушений у детей первого года жизни).

Для создания этого центра с такой нехарактерной для нашего жестокого времени философией нужен был особенный Человек

Человек, способный родить идею, найти и сплотить единомышленников и довести начатое дело до конца! К счастью, такой удивительный человек нашелся, и суждено ему было родиться именно в Одессе, в 1930-м году, пережить голод 1933-го, Великую Отечественную войну, оборону Одессы, эвакуацию, голод 1947-го и многое другое, что на склоне лет превратилось в народное звание, которое четко и лаконично описывает этого человека.

Совесть города

Таким его знали те, кому хоть раз посчастливилось пообщаться с ним...

Борис Давидович Литвак — инициатор и создатель Центра, глава правления благотворительного фонда «Будущее», директор Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, Герой Украины, почетный гражданин Одессы и Одесской области. Путь к созданию Центра реабилитации имеет свою очень трагическую историю, которую знают все, кто знаком с работой этого учреждения.

Священная воля дочери

Идея создания Центра принадлежит дочери Бориса Давидовича Литвака Ирине. Жизнь Ирины Борисовны оборвалась в тридцать шесть лет из-за роковой болезни, которую она сама считала последствием Чернобыльской катастрофы. «Папа, – сказала она тогда Б.Д.Литваку, который возглавлял ДЮСШОР № 2. – Твои тренеры ходят по школам, выбирают в свою спортивную школу самых здоровых и готовых к жизни людей. Ты создаешь им условия для развития, хотя они и без тебя могут обойтись. А ты не хотел бы подумать о слабых, больных, инвалидах, которые ничего не могут сами, которые обречены, если им не помочь?». Она говорила это, зная, что уходит из жизни. Ее слова стали завещанием для Б.Д.Литвака. Идея воплотить их в жизнь, поддержка супруги Риммы Алексеевны и внука Алексея помогли Борису Давидовичу подняться из бездны отчаяния.

Так завещание Ирины Литвак руками ее отца и при помощи единомышленников обрело очертания «Дома с ангелом» - здания на углу Пушкинской и Базарной, которому в этом году исполнилось двадцать три года.

Как проект получил свое развитие

Впоследствии из-за постоянно увеличивающегося потока пациентов одного здания оказалось мало, остро ощущалась необходимость создания обучающего и компьютерного центра, а также места для проживания детей с ограниченными возможностями и их мам. И так, вновь сплотив усилия небезразличных людей, бизнеса и органов власти, под эгидой созданного Борисом Давидовичем благотворительного фонда «Будущее» родился пансионат, где приезжающие с родителями маленькие пациенты имеют все условия для комфортного проживания в период лечения.

«Дом с ангелом», как называют его одесситы, — современный лечебный комплекс, оснащенный диагностическим и лечебным оборудованием. Министерство здравоохранения Украины присвоило Центру высшую квалификационную категорию. В центре широко используются методы лечебной физкультуры, лечебно-нагрузочные костюмы «Адели» и «Гравитон» («костюмы космонавтов»), методы Войта-терапии и Бобата-терапии, а также физиотерапия, сенсорная терапия, гидрокинезиотерапия, Монтессори-терапия, арт-терапия. С детьми, находящимися на курсе лечения, при необходимости проводят коррекционные занятия логопед, дефектолог, психолог.

В апреле 2014 года тяжелая болезнь оборвала удивительную и наполненную яркими событиями жизнь Бориса Давидовича...

Он ушел из жизни в День освобождения нашего города от фашистских захватчиков.

Этот день он отмечал всегда с особым трепетом, как непосредственный участник тех героических дней.

Борис Давидович окончил свой земной путь, выполнив завещанное дочерью и оставив после себя уникальное детище — Центр реабилитации, и более 20 000 детей, получивших помощь в этих стенах, профессиональный коллектив, ставший за минувшие годы большой сплоченной семьей, и, конечно, своих последователей - последователей его идей гуманизма и созидания, острого неприятия лжи и фальши, любви к справедливости. Среди них главным стал его внук, Алексей Литвак, — теперь ему предстоит с честью продолжить большое дело, начатое его дедом и завещанное мамой. А пока сохранение атмосферы в Центре продолжают обеспечивать сотрудники коллектива под руководством В.Е.Михайленко и В.В.Левчука, а также члены наблюдательного совета во главе с С.Р.Гриневецким.

Достойные воспреемники идеи

Сегодня жизнь центра сложна и наполнена надеждами. К сожалению, количество людей, способных отчислять средства на его жизнедеятельность, пропорционально уменьшается вместе с ухудшением экономической ситуации в стране. Теперь на первый план выходит бюджетная поддержка города и области, а тут многое зависит от личных качеств руководителей этих структур и этики депутатского корпуса. Сейчас все держится на тех немногих, которых Борис Давидович определял в категорию «солнечных людей», а их, к сожалению, становится все меньше. Но вопреки всему надежда и вера в лучшее не покидает коллектив, а счастливые улыбки маленьких пациентов придают силы в самые трудные моменты.

Борис Давидович незадолго до своей смерти, продолжая бороться с болезнью и как бы предвидя проблемы будущего, часто повторял, что сохранить Центр и его инфраструктуру – это полдела. Самое главное — сохранить в чистоте его идею! А идея эта проста: высококвалифицированная, обязательно бесплатная помощь всем, кто проходит здесь курс лечения. И важно сделать все, чтобы центр жил и развивался, даря здоровье и надежду всем, кто приходит под его своды.

Под своды, где повсеместно ощущается живое присутствие Бориса Литвака, а значит, здесь квартирует Совесть!

В этом году Центр отмечает уже своё 23-летие. И пока за окнами гремят политические шторма, меняются лица «вождей» и в небытие уходят нереализованные обещания и дешёвые лозунги, в Центре Б.Д.Литвака продолжается кропотливая и самоотверженная борьба за возможность улучшить качество жизни своим пациентам.

По случаю Дня рождения в стенах Центра состоялось торжественное собрание коллектива и членов правления благотворительного фонда «Будущее». Были озвучены текущие проблемы и намечены новые планы развития, а также открыта выставка, рассказывающая об истории создания Центра и Благотворительного фонда.

Около 30 000 пациентов, получивших квалифицированную помощь и здоровье за период работы Центра – показатель того, что необходимо сделать все возможное, чтобы «Дом с ангелом» продолжал жить и активно развиваться!

Желаем коллективу крепкого здоровья, терпения, сил и успехов в их благородном труде!