Для Одесского художественного музея готовят нового директора — бельгийца Бйорна Гельдхофа.

Скандал вокруг увольнения эпатажного художника и активиста Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея набирает новые обороты.

Сторонники Александра Ройтбурда пикетировали здание Одесской ОГА, сам уволенный грозит Одесскому облсовету судебным разбирательством.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев решил трудоустроить Александра Ройтбурда своим советником по вопросам культуры художника, чем напоролся на острую критику жителей Херсона, которые тут же вспомнили, в частности, скандально известную картину художника из серии «Натюрморты».

Новый министр культуры развел руками, дескать местные дела, решайте сами. Правда, для вида в министерстве опубликовали официальное заявление:

Юристы министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, каковы юридические основания для отстранения известного художника с занимаемой им должности. После всестороннего изучения вопроса министерство будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс.

Такая вялая реакция министерства судя по всему объясняет слухи, которые просочились сквозь стены минкульта.

О ситуации вокруг руководства Художественного музея в Одессе рассказывает «Пора говорить».

Поговаривают, что сейчас идет согласование назначения на пост директора Одесского художественного музея одного из пяти самых топовых арт-менеджеров Украины. Речь идет о бельгийце Бйорне Гельдхофе, который в настоящее время успешно совмещает руководство двумя громкими проектами: он совмещает посты арт-директора наиболее известной в Украине частной арт-институции PinchukArtCentre и художественного и стратегического директора азербайджанского центра современного искусства YARAT.

Если YARAT только завоёвывает себе международное имя и выстраивает отношения с художниками и публикой, то PinchukArtCentre – это место в самом центре Киева, где жизнь кипит постоянно. Вход на экспозиции, проходящие там, был и остаётся свободным. Перед зданием обычно можно увидеть несколько десятков человек, выстроившихся в цепочку очереди

Именно благодаря таланту бельгийца Гельдхофа сегодня самый большой арт-центр в Украине демонстрирует не только мировые величины современного искусства, но также и выставки украинских художников. По его инициативе, PinchukArtCentre инициировал премию для молодых художников в возрасте до 35 лет FutureGenerationArtPrize, и образовательный проект для начинающих кураторов «Кураторская Платформа», в котором под руководством Гельдхофа и других специалистов сферы учатся будущие профессиональные кураторы.

Также одним из стратегических направлений, которыми сейчас занимается группа Бйорна Гельдхофа, является исследование и популяризация истории украинского искусства. Именно поэтому такой проект – как Одесский художественный музей, в котором собрана экспозиция маститых художников разных периодов, заинтересовала Бйорна Гельдхофа.

Напомним, коллекция Одесского художественного музея охватывает все виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, насчитывая более 10 тысяч работ.